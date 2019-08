Emlőtályog - Tünetek, okok és kezelés

Mi okozhatja emlőtályog kialakulását? Mik lehetnek a tünetei? Hogyan diagnosztizálható? Hogyan kezelhető? Mit lehet tenni a megelőzése érdekében?

Tünetek

Az emlőgyulladás (masztitisz) előrehaladt esetekben beolvadhat, s ekkor gennyes tömlő, tályog alakulhat ki. Helyileg a gyulladás tünetei észlelhetők: emlőérzékenység, bőrpír, melyet körülírt folyadékfelszaporodás követhet. Ezenkívül a szervezetben egyéb gyulladásos jelek – hidegrázás, láz – jelentkezhetnek. Hosszan tartó, krónikus tályog esetén esetleg ezek a tünetek elmaradhatnak.

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Az emlőtályog kialakulásának okai

Az emlőgyulladásnak két formája létezik: a tejet termelő mirigyek és azok csatornáinak közvetlen gyulladása, illetve a csatornák közötti kötőszövetes területben alakulnak ki gyulladásos gócok. Leggyakrabban a gyermekágyi időszakban, a szülést követő néhány héten belül alakul ki masztitis. Rizikócsoportba tartoznak azok a nők, akik 30 évesnél idősebb korban szülik első gyermeküket. A felmérések alapján szülést követően körülbelül 2-30%-ban lehet számítani emlőgyulladásra, s masztitisz kialakulása után kb. 10%-ban tályog alakul ki az emlőben. A tejcukorban bőséges anyatej kiváló táptalajt képez a baktériumok megtelepedéséhez.

Lényegesen különbözik az emlőtályog kialakulásának oka akkor, amikor nem a szüléssel és szoptatással függ össze a betegség. Ebben a csoportban a masztitisz fellépte után kb. 1%-ban alakul ki tályog. Leggyakrabban az emlőbimbó körül észlelhető a gyulladás és tályog s posztmenopauzális hölgyek körében alakul ki. További rizikófaktora a dohányzás, elhízás és a cukorbetegség lehet. Csökkent ellenállású, immunszupprimált esetekben, esetleg szepszis részjelenségeként észlelhető még emlőtályog. Néhány baktérium pl. Streptococcus pyogenes vagy a Staphylococcus aureus a felszabaduló toxinok hatására szepszist, lázat, bőrpírt (erythroderma) és bőrhámlást, vérnyomáscsökkenést okozhat. A szervezeten belül több helyen tályog képződhet, így az emlőben is. Idegentestek, emlő implantátumok is okozhatnak gyulladást és tályog kialakulásával járhatnak együtt. Steril gyulladás, főleg zsírtartalmú göbök az emlő sugárkezelése után is észlelhetők, s ezekből néhány esetben szintén tályog fejlődhet ki.

Külön csoportot képez az ismeretlen eredetű masztitiszek csoportja, amelyet idiopátias granulomatosus masztitisznek neveznek. Nagy részük több hónap óta okozhat tüneteket. Rosszindulatú elváltozástól kell elkülöníteni.

Kivizsgálás

Abban az esetben, ha emlőtályog gyanúja áll fenn, javasolt általános laboratóriumi vizsgálat és lehetőség szerint a tályogból nyert anyag mikrobiológiai és citológiai vizsgálata. A megelőző állapot – szülés időpontja – pontos felvilágosítást adhat, hogy esetleg gyulladás vagy rosszindulatú elváltozás okozza-e a tüneteket. Bakteriológiai (mikrobiológiai) vizsgálat lehetővé teszi, hogy célzott antibiotikus kezelést kapjanak a betegek. Leggyakrabban Staphylococcus aureust határoznak meg az emlőtályogból leszívott gennyből. Ezenkívül egyéb kórokozók is találhatók az emlőtályogban: pl. actinomycosis, de előfordul tuberkulotikus, gombás (pl. Candida) fertőzés is.

A fizikális vizsgálaton kívül alapvető az emlő ultrahangos vizsgálata. Ennek alapján jól körülhatárolt, folyadékkal teli tömlőt találnak az emlőben, amelyet nem minden esetben lehet tapintani. A vizsgálat során meghatározható az elváltozás pontos helye és kiterjedése. Emellett a tályog folyadéktartalmára vonatkozóan is információ gyűjthető. Javasolt minden esetben a hónaljmirigyek áttekintése is, s ilyenkor a nyirokcsomók szerkezete állapítható meg. Kétes esetben mammográfia végzése válhat szükségessé.

Kezelés

Szoptató anyáknál masztitisz gyanúja esetén még nem kell az azonos oldali szoptatást elhagyni. Esetleg a gyermek speciális elhelyezésével tud olyan helyzetet fenntartani, hogy a gyulladásban lévő, pangó tejet kiszívja. Segítséget jelent a gyakori szoptatás mellett a fejés, melyet lehet kézi vagy gépi módon végezni. A gyulladt területről kiürülő tej íze eltér a normális mirigyekből, csatornákból származó tejétől, így előfordul, hogy a gyermek nem szopik ezen az oldalon. Ugyanakkor a másik oldali emlőből javasolt a szoptatás.

Antbiotikum adásakor figyelembe kell venni, hogy mely típus jut át a tejbe, s az okoz-e a gyermeknek valamilyen károsodást. Napjainkban gondot okoz az úgynevezett meticillinérzéketlen Staphylococcusok (MRSA) jelenléte. Ekkor más, esetleg injekció formájában adott antibiotikum jöhet szóba.

A tályog nagyságától függően ultrahangvezérelt mintavétel és lebocsátás javasolt. Több kis góc esetén vékonyabb tűvel, esetleg másnaponta szükséges a tályog tartalmának leszívása. Nagyobb elváltozásoknál, ha a tályog mérete a 3 cm-t meghaladja, akkor vastagabb tűvel – érzéstelenítés mellett – kell leszívni annak tartalmát. Néhány esetben helyi fájdalomcsillapítót és gyulladáscsökkentőt adnak be a leszívás után. Abban az esetben, ha ez sem elegendő, illetve a tályog nagysága az 5 cm átmérőt meghaladja, sebészi megnyitás válhat szükségessé esetleg a gyulladt és már elhalt bőr eltávolításával. Nyílt műtétek végzésekor a későbbi hegesedésre és az emlő deformálódására is tekintettel kell lenni. Az ismeretlen eredetű emlőgyulladás után kialakult tályog kezelése leginkább sebészi beavatkozást tesz szükségessé. A kiújulás megelőzése érdekében széles spektrumú antibiotikum és a beteg állapotától függően kortikoszteroid adása javasolt.

Késői következmények

Szoptatás során fellépő emlőtályog maradvány nélkül gyógyulhat, s később ugyanúgy táplálkozhat az újszülött ezen az oldalon is. A szoptatás nélkül kialakult emlőtályog kiújulásra hajlamos, amennyiben egy-egy tejcsatorna záródik el. Különleges helyet képvisel az emlőbimbó körül kialakult gyulladás és tályog. Kísérő betegségként sipolyok, fisztulák is kialakulhatnak. Ezen elhelyezkedés vagy gyakori kiújulás miatt műtéti beavatkozás szükségessé válhat. Rosszindulatú daganat gyanúja esetén további kivizsgálás és műtét végzése javasolt.

Megelőzés, a kiújulás elkerülése, illetve a páciens utánkövetése

A szoptatás idején kialakult emlőgyulladás és -tályogképződés megelőzhető a képződő anyatej folyamatos eltávolításával, melyet szoptatatással és esetleg leszívással lehet elérni. A szoptatáson kívül jelentkező emlőtályog kiújulása esetleg csökkenthető a dohányzás elhagyásával, a szervezet védekezőképességének visszaállításával és az anyagcsere-folyamatok – vércukorszint – rendezésével. Nem szoptató nők emlőtályog-visszahúzódása után további követés javasolt: rendszeres mammográfia és emlőultrahang végzése. Hosszan tartó, gyakran kiújuló emlőtályog esetén, főképp, ha az fisztulák megjelenésével jár együtt, a tályog sebészi eltávolítása, többgócúság esetén teljes emlőeltávolítás is végezhető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Baki Márta, onkológus