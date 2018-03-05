Gyökérkezelés - Mikor szükséges?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
frissítve:

A gyökérkezelés célja mindig az olyan fogak megmentése, melyek pulpája (fogbél) már elhalt. A fog belsejének, azaz a pulpának az elhalását többnyire pulpitisz (a fogbél gyulladása) vagy egy mélyen lévő szuvasodás, ritkább esetben valamilyen sérülés (erős ütés) okozza.

Ha a baktériumok bejutnak a fog belsejébe, ott gyulladást váltanak ki, ami fájdalommal jár és kezeletlenül hagyva a fog elvesztéséhez vezet. Néhány évtizede ilyen probléma esetén a fogakat kihúzták. Ma azonban gyökérkezeléssel olyan fogak is megmenthetők, melyeket egyébként el kellene távolítani.

Hogyan történik a gyökérkezelés?

A gyökérkezelést helyi érzéstelenítésben végzik. A fogorvos először egy járatot fúr a fogba, hogy elérje a foggyökércsatornát, amiből eltávolítja a pulpát és a fogidegeket. Ezután kitisztítja a gyökércsatornát, és egy töméssel tartósan lezárja azt. A gyökérkezelés nagy odafigyelést és pontosságot igénylő eljárás. Ha a pulpa részei bennmaradnak, vagy ha a gyökércsatornát nem tisztítják meg elég alaposan, genny képződhet, ami a környező fogakat károsíthatja, és fekély kialakulásához is vezethet. A kezeletlenül hagyott, de gyökérkezelést igénylő fogak esetében is hasonló problémák merülhetnek fel.

A gyökérkezelt fog idővel sötét elszíneződést kap. Ezért kozmetikai szempontból később sokan elgondolkodnak fogkorona felhelyezésén.

Gyökérkezelés

Mire lehet számítani a kezelést követően?

A fertőzőforrás, vagyis a gyulladt fogbél eltávolítása után többnyire a fájdalom is megszűnik. A kezelt fog az első néhány napban még érzékeny lehet, de ez 1-2 hét alatt lecseng. Ha azonban a tünetek nem szűnnek meg vagy éppen erősödnek, akkor feltétlenül vissza kell menni a fogorvoshoz.

A gyökérkezelés a legtöbb esetben sikeres. Gondos szájápolás mellett általában semmilyen panasz nem lép fel a gyökérkezelt fog kapcsán. Azon ritka esetekben, ha mégsem menthető meg a fog ily módon, a fog eltávolítására kerül sor. Annak helyére pedig fogpótlás javasolt a fogsor megfelelő funkciójának megőrzése érdekében.

Meddig maradhat meg a gyökérkezelt fog?

A gyökérkezelt fogak helyes ápolás mellett egész életen át megmaradhatnak. Mivel a gyökérkezelt fog is szuvasodhat, elengedhetetlen a megfelelő szájápolás és a rendszeres fogászati ellenőrzés a további problémák elkerülése végett.

Mivel a gyökérkezelt fognak már nincs pulpája, ami életben tudná tartani, az ilyen fog törékeny lehet. Ez a tény fontos szerepet játszik annak eldöntésében, hogy gyökérkezelés után a fogat betömjék vagy koronát helyezzenek rá.

A legmegbízhatóbb módszer a gyökérkezelés sikerességének vagy sikertelenségének megállapítására a kezelés előtti és utáni röntgenfelvétel összehasonlítása.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; Gesundezaehne24.de, Was passiert bei einer Wurzelbehandlung? (AOK)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Ecsegi Mónika

Dr. Ecsegi Mónika

Fogorvos

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Csontritkulás
Csontritkulás

A táplálkozás szerepe a megelőzésében.
Térdfájás
Térdfájás

Melyek a térdfájdalom leggyakoribb okai?
Áttörés jöhet a fogászati gyulladások kezelésében
Áttörés jöhet a fogászati gyulladások kezelésében Debreceni Egyetem
Fogászati érzéstelenítés
Fogászati érzéstelenítés WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Fogmegtartó kezelések
Fogmegtartó kezelések WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Biszfoszfonát kezelés esetén különösen ügyeljen a fogaira
Biszfoszfonát kezelés esetén különösen ügyeljen a fogaira WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Fogfájás terhesség alatt
Fogfájás terhesség alatt WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Mikroszkópos gyökérkezelés Zuglói Fogászati Központ