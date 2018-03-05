Gyökérkezelés - Mikor szükséges?

A gyökérkezelés célja mindig az olyan fogak megmentése, melyek pulpája (fogbél) már elhalt. A fog belsejének, azaz a pulpának az elhalását többnyire pulpitisz (a fogbél gyulladása) vagy egy mélyen lévő szuvasodás, ritkább esetben valamilyen sérülés (erős ütés) okozza.

Ha a baktériumok bejutnak a fog belsejébe, ott gyulladást váltanak ki, ami fájdalommal jár és kezeletlenül hagyva a fog elvesztéséhez vezet. Néhány évtizede ilyen probléma esetén a fogakat kihúzták. Ma azonban gyökérkezeléssel olyan fogak is megmenthetők, melyeket egyébként el kellene távolítani.

Hirdetés

Hogyan történik a gyökérkezelés?

A gyökérkezelést helyi érzéstelenítésben végzik. A fogorvos először egy járatot fúr a fogba, hogy elérje a foggyökércsatornát, amiből eltávolítja a pulpát és a fogidegeket. Ezután kitisztítja a gyökércsatornát, és egy töméssel tartósan lezárja azt. A gyökérkezelés nagy odafigyelést és pontosságot igénylő eljárás. Ha a pulpa részei bennmaradnak, vagy ha a gyökércsatornát nem tisztítják meg elég alaposan, genny képződhet, ami a környező fogakat károsíthatja, és fekély kialakulásához is vezethet. A kezeletlenül hagyott, de gyökérkezelést igénylő fogak esetében is hasonló problémák merülhetnek fel.

A gyökérkezelt fog idővel sötét elszíneződést kap. Ezért kozmetikai szempontból később sokan elgondolkodnak fogkorona felhelyezésén.

Mire lehet számítani a kezelést követően?

A fertőzőforrás, vagyis a gyulladt fogbél eltávolítása után többnyire a fájdalom is megszűnik. A kezelt fog az első néhány napban még érzékeny lehet, de ez 1-2 hét alatt lecseng. Ha azonban a tünetek nem szűnnek meg vagy éppen erősödnek, akkor feltétlenül vissza kell menni a fogorvoshoz.

A gyökérkezelés a legtöbb esetben sikeres. Gondos szájápolás mellett általában semmilyen panasz nem lép fel a gyökérkezelt fog kapcsán. Azon ritka esetekben, ha mégsem menthető meg a fog ily módon, a fog eltávolítására kerül sor. Annak helyére pedig fogpótlás javasolt a fogsor megfelelő funkciójának megőrzése érdekében.

Meddig maradhat meg a gyökérkezelt fog?

A gyökérkezelt fogak helyes ápolás mellett egész életen át megmaradhatnak. Mivel a gyökérkezelt fog is szuvasodhat, elengedhetetlen a megfelelő szájápolás és a rendszeres fogászati ellenőrzés a további problémák elkerülése végett.

Mivel a gyökérkezelt fognak már nincs pulpája, ami életben tudná tartani, az ilyen fog törékeny lehet. Ez a tény fontos szerepet játszik annak eldöntésében, hogy gyökérkezelés után a fogat betömjék vagy koronát helyezzenek rá.

A legmegbízhatóbb módszer a gyökérkezelés sikerességének vagy sikertelenségének megállapítására a kezelés előtti és utáni röntgenfelvétel összehasonlítása.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; Gesundezaehne24.de, Was passiert bei einer Wurzelbehandlung? (AOK)