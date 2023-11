Fémallergia, ekcéma, gyógyszerallergia: tünetek és kezelés

Hazánkban a lakosság 30 százaléka szenved a nikkel allergia tüneteitől, közöttük is különösen magas, mintegy 80-90 százalék a nők aránya. A nikkel allergia tüneteit számos, a hétköznapok során is használt eszközzel történő érintkezés is kiválthatja. Nikkelallergia: fejfájás és fáradékonyság