Fogászati kezelések és allergiás reakciók

Allergia számos formában felléphet, nem ritka a fogászatban használt anyagok okozta allergiás reakció sem. A szájüregben jelentkező vagy a kezelés során azonnal fellépő allergiás azonnali reakciók felismerése egyértelmű, azonban az az implantátumot, tömést hetekkel, hónapokkal követő reakciók oka csak allergiavizsgálattal állapítható meg.

A fogászati allergiákat két alapvető csoportba soroljuk: a kezelés során azonnal, vagy nagyon rövid időn belül fellépő reakciók, illetve a késői, több hét, hónap, vagy akár év múlva megjelenő allergiák. Az érzékenység megállapítását bonyolítja, hogy a fogászatban használt fémek által okozott allergiás tünetek rendszerint kései reakciók, a beavatkozást követően hetek, hónapok, vagy akár évek múlva is jelentkezhetnek. A tünetek pedig olyan széles skálán mozognak, hogy a betegek gyakran maguk sem gondolnak arra, hogy panaszaikat a korábban beültetett implantátum okozza.

Azonnali allergiás reakciók

Az allergiás reakciókat elsősorban a fogászati kezelés során felhasznált gyógyszerek okozhatják: helyi érzéstelenítők, fertőtlenítők, helyi kezeléshez használatos szerek. Ilyenek például az alábbi anyagok.

A formaldehid, melynek irritatív és allergiát kiváltó hatása egyaránt ismert. Széles körű ipari és mezőgazdasági használata mellett az egészségügyben fertőtlenítőszerként használatos.

A kolofóniumot lenyomati anyagok, polírozó szerek tartalmazhatják.

Az eugenolt különböző fogászati kezelőszerek, cink-oxidos cementek tartalmazzák.

Okozhatnak hirtelen, néhány órán belül fellépő allergiás tüneteket az újabban gyakran használt fehér színű, fényre kötő kompozit tömőanyagok is.

A rövid időn belül jelentkező allergiás reakció jellemző tünete a beavatkozás helyén, vagy közvetlen környezetében kialakult vizenyő. Amennyiben a vizenyő terjed, testszerte kiütések jelentkezhetnek, nehézlégzés alakul ki, az elsősegély után azonnali orvosi kezelés indokolt.

A fogkrémallergia Egyeseknél a fogkrém valamely alkotóeleme is kiválthat allergiás reakciót. Ez az összetevő lehet a fluorid, de az ízesítésre, hűsítőként vagy illatanyagként használt menta, vagy a termék adalékanyagai is. Ezek lehetnek a fogkrémallergia tünetei

Késői allergiás reakciók

A késői allergiás reakciók okozói döntően a fémek, elsősorban nikkel, de lehet króm, kobalt, arany, réz, ritkán titán is. A fémallergiák megszaporodása egyértelmű, ehhez nagymértékben hozzájárult a piercingek viselésének elterjedése és az implantációs technikák térnyerése.

A nikkel túlérzékenység gyakran társul króm és kobalt érzékenységgel, valamint palladium és réz allergiával.

A nikkelallergiára a nikkeltartalmú fémekkel való érintkezés helyén (kézen, alkaron, nőknél nyakon, fül környékén) kialakuló jellegzetes bőrtünetek hívhatják fel a figyelmet, már a fogászati kezelés előtt. Az arra érzékenyeknél fogászati ellátás után szájüregi tünetek, az ajkak kiszáradása, berepedezése, kisebesedése jelentkezhet. A nikkel allergia szindróma a betegséget egyértelműen jellemző helyi bőrtünetek mellett fejfájást, gyomor- és bélrendszeri panaszokat is okozhat.

A késői allergiás reakciót okozó anyagok közé sorolható az amalgám és higany is. A higany az amalgám egyik összetevője, emellett önállóan is használják a gyógyászatban konzerválószerként, de ezen kívül számos más területen is (rozsdavédők, galvanizáló anyagok, aranyozó-, ezüstözők, festékek). Amennyiben az amalgám tömés allergiás panaszokat okoz, arra a szájüregben jelentkező gyulladás, fekélyes sebek hívhatják fel a fgyelmet, jellegzetes a tömés közelében fellépő fehéres színű, gyakran lepedékes elváltozás a szájüreg nyálkahártyáján.

A fogászati allergiás panaszok elkerülésére a fogorvosok sokáig a titániumból készült fogpótlások alkalmazását javasolták. A legújabb kutatások szerint azonban ez az allergénmentesnek vélt anyag is okozhat problémát, bár kevesebb embernél. A titánium által leggyakrabban kiváltott I-es és IV-es típusú allergiás reakciók főbb tünetei: égő és bizsergő érzés, szájszárazsággal vagy anélkül, az ízlelés elvesztésével, vagy más általános tünetekkel, úgy mint fejfájás, gyomorhurut, súlyvesztés, ízületi fájdalmak, izomfájdalom.

Fémallergiák előfordulása A Budai Allergiaközpontban elvégzett felmérésünk is egyértelműen azt mutatja, hogy 100 betegből nikkelszulfátra 31 esetben kaptunk pozitív eredményt, kobalt vegyületekre 13 beteg mutatott túlérzékenységet. Króm és vas 9 esetben, higany 16 betegnél, amalgám pedig 11 esetben okozott túlérzékenységet - számolt be Dr. Balogh Katalin.

Az előző csoportban említett fényre kötő tömőanyagok ugyancsak okozhatnak késői allergiás reakciót is. A tünetek ez esetben a szájban elhúzódóan jelenlévő sebek, fekély-szerű elváltozások, más esetben tartósan fennálló égő, csípő érzés formájában jelentkeznek. A panaszokat rendszerint az őket kiváltó pótlás, vagy tömés eltávolítása teljesen megszünteti.

Érdemes allergiavizsgálatot végezni fogászati kezelés előtt?

Amennyiben előfordult már egy-egy nyaklánc, vagy fülbevaló viselése során fellépő bőrpír, viszketés érdemes allergológus szakorvost felkeresnünk. A panaszok hátterében fennálló okok, illetve a későbbi problémák megelőzésének érdekében a fémekre allergiás egyének számára ajánlott epicutan teszt elvégzése nagyobb fogászati beavatkozások előtt.

A teszt elvégzése során a beteg tünetmentes hát bőrére készen kapható kamrás tapaszok segítségével a vizsgálandó anyagokat felragasztják. A leolvasás a felhelyezést követő 24. 48. és 72. órában történik. Az allergén pontos azonosításával elkerülhető a tüneteket kiváltó anyag felhasználása.

Allergiagyanú esetén mindenképp indokolt a kivizsgálás a gyakoribb fogászati beavatkozások – implantátum, fogbeültetés, tömések – előtt, illetve nagyobb fogászati műtétek, protézisek behelyezését megelőzően. A legtöbb esetben ugyanis tartós, a beteg életminőségét is nagymértékben befolyásoló tényezőről van szó, a később szükségessé váló csere pedig anyagi veszteséggel és komoly kellemetlenséggel is járhat.

Szerző: Dr. Balogh Katalin, allergológus és klinikai immunológus, fül-orr-gégész - Budai Allergiaközpont