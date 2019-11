Fogamzásgátlás plusz dohányzás egyenlő életveszély?

A női szervezet kényes egyensúlyát már a legkisebb mértékű dohányzás is képes felborítani. Dr. Demjén László a dohányzó nőknek adott fogamzásgátlási tanácsokat.

Összeadódó rizikótényezők

Fogamzásgátlókat befolyásoló hatások Rendszeres gyógyszerszedés esetén természetesen odafigyelünk rá, milyen mellékhatásokat okoz a készítmény: befolyásolja-e a koncentrálóképességet, számíthatunk-e testi tünetekre, szabad-e más gyógyszert bevenni mellette, milyen szabályok vonatkoznak az alkohol- és dohányfogyasztásra. Az alábbiakban arra kerestük a választ, mire kell ügyelni a fogamzásgátló tabletták esetén, ha alkoholt fogyasztunk, dohányzunk.



Fogamzásgátlókat befolyásoló hatások: Alkohol, cigaretta és egyéb gyógyszerek

A fogamzásgátlás egyik legkényelmesebb módja a hormontartalmú szerek szedése. Ugyanakkor tény, hogy ez a módszer beavatkozik a női szervezet alapvetően érzékeny egyensúlyába. Ugyanezt teszi a dohányfüst is, ami sűríti a vért, fokozza az alvadékonyságot, ráadásul csökkenti a védő hatású aszkorbinsav szintjét is. Mellékhatásként a füst belélegzésekor a szervezet oxigén helyett szén-monoxidot vesz fel, aminek hatására a szívizomsejtekben oxigénzavar lép fel és az agyba is kevesebb oxigén jut.

Ezen kívül a nikotin és a kátrány a végtagok ereiben is keringési károsodást okoznak, az agy ereinek elmeszesedése "agyvérzéshez", a szem ereinek betegségei pedig időskori vaksághoz vezethetnek. Az is közismert, hogy a cigaretta 43 rákkeltő anyagot tartalmaz.

Kevésbé közismert, hogy a dohányzás és a hormonális fogamzásgátlás együttesen jelentősen növelik a szív- és érrendszeri megbetegedésének esélyét. A helyzet 35 év felett sajnos tovább romlik, bár a kockázat függ a készítmények hormontartalmától és a dohányzás mértékétől is.

A nem dohányzó nőkhöz képest a napi maximum 10 szálat fogyasztóknál a tabletta szedésével 3,5-szörösére nő a szívinfarktus veszélye, az erős dohányosoknál pedig a 20-szorosára nő ugyanez a rizikó.

Ezeket a hihetetlen adatokat annak fényében érdemes értékelni, hogy ma hazánkban a nők harmada dohányzik, a 15-18 év közötti fiatal lányok negyede, a 18 év feletti nők közül minden harmadik füstöl. Ráadásul a dohányzó nők majdnem fele egyúttal hormontartalmú fogamzásgátló tablettát is szed. Vagyis több ezer nő önmaga teszi ki magát az óriási kockázatnak!

Hirdetés

A dohányzóknak mérlegelniük kell!

Életmódtanácsok fogamzásgátlót szedők számára Napjainkban a korszerű, alacsony hormontartalmú fogamzásgátló tabletták szedése széleskörűen elterjedt. Célszerű betartani azonban néhány szabályt ahhoz, hogy a tabletta a legbiztonságosabban, egészségünk veszélyeztetése nélkül védjen a nem kívánt teherbeesés ellen.



Életmódtanácsok fogamzásgátlót szedők számára

Alapvetően igaz, hogy minden egészséges nő használhat hormonális fogamzásgátló tablettát. Vannak azonban olyan kockázati tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni az optimális módszer kiválasztásához, így ezeket ismernie kell a nőgyógyásznak is.

Abszolút kontraindikációk azok az állapotok, betegségek, amelyek mindenképpen kizárják egyes fogamzásgátlók használatát. Ilyenek például az előzmények közt szereplő tisztázatlan vérzéses rendellenesség, trombózis, visszérgyulladás, magas vérnyomás, akut vagy krónikus májbetegség, súlyos vesebetegség, egyes szemészeti betegségek.

A relatív kontraindikációk esetén szintén mérlegelnie kell a szakorvosnak, mielőtt megfelelő megoldást javasol. Ide tartozik többek közt a cukorbetegség, a mióma, a terhesség alatt súlyosbodó betegségek (például epilepszia, sclerosis multiplex), súlyos migrén.

Ugyanígy érdemes végiggondolni a 2 éve még nem menstruáló lányok és a dohányzó nők esetében is a fogamzásgátlást, különösen 35 év felett. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban nem írnak fel hormonális fogamzásgátlót dohányzó nőknek.

Védekezni hormonmentesen is lehet

Ha egy nő nem tud lemondani a dohányzásról, érdemes átgondolnia védekezésének módját – ismerteti dr. Demjén László, az Oxygen Nőgyógyászat szakorvosa. A cigarettázóknak ajánlhatóbbak a hormonmentes megoldások, mint az óvszer, a pesszárium, a hüvelykúpok, hüvelytampon, a spermicid krémek, a spirál vagy a méhen belüli eszköz (IUD).

Mindenkinek az a jó módszer, ami nála személy szerint bevált, ezért érdemes minden tényezőt figyelembe véve választani.

A beválás természetesen nem csak azt jelenti, hogy a használat mellett nem jön létre terhesség, hanem hogy a legkevesebb mellékhatás jelentkezik a fogamzásgátló megoldás alkalmazása során.



(www.oxygennogyogyaszat.hu)