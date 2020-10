Milyen fogamzásgátlási módszert alkalmazzon a cukorbeteg nő?

A cukorbetegség (diabétesz) lényege, hogy a táplálékból felszívódó szénhidrátokat a szervezet már nem tudja hatékonyan kezelni, azaz a vérkeringésből a normálisnál nehezebben, lassabban épülnek be a cukorraktárakba.

Ennek többféle oka lehet, például megszűnhet a cukorbeépülést segítő hormon (inzulin) termelődése, ekkor I-es típusú diabéteszről beszélünk, ez főleg a fiatalabbakra jellemző. A másik fő ok, ha a cukorraktárak (elsősorban a zsírszövet) már nem reagálnak a termelődő inzulin jelzéseire, ilyen esetben alakul ki a II-es típusú cukorbetegség ami főleg a középkorú és idősebb korosztályra jellemző. Bármi legyen is a kiváltó ok, a hosszantartó magas vércukorszint számos kóros folyamatot indít el a szervezetben, és több irányból támadva károsítja az ereket, a vesét, az idegeket és a szem ideghártyáját. A cukorbetegség enyhébb esetben kevés tünetet ad, éppen ezért sokan nem is fordulnak vele orvoshoz. A normálisnál alig magasabb, panaszokat nem feltétlenül okozó cukorszint már elindítja a szervezet lassú, de visszafordíthatatlan károsodását. A megoldás a rendszeres szűrés, mert ha a cukorbetegséget korán felismerjük és kezeljük, a fenti problémák jó eséllyel elkerülhetők.

Hirdetés

A mozgásszegény élet, a napi stressz, a rendszertelen táplálkozás, az egészségtelen ételek fogyasztása, az elhízás mind-mind hajlamosítanak II-es típusú cukorbetegség kialakulására. „Civilizációs betegségről” van szó, azaz a diabétesz nem kíméli már a fiatalabbakat sem. Éppen ezért egyre gyakrabban fordul elő az a szituáció, hogy cukorbeteg páciensek keresik fel a nőgyógyászukat és kérnek tanácsot a nekik legmegfelelőbb fogamzásgátlási módszerről. Az általános szempontokon túl a cukorbetegség típusa, súlyossága és fennállási ideje, esetleges szövődmények jelenléte is fontos tényezők az optimális és biztonságos védekezés kiválasztásánál.

Kombinált fogamzásgátló módszerek (tabletta és hüvelygyűrű)

Régebbi, magasabb hormontartalmú készítményeknél előfordult, hogy rontották a cukorraktárak inzulinra való fogékonyságát, ezért súlyosbították a fennálló cukorbetegséget. A modern, alacsony hormontartalmú fogamzásgátlók már nem befolyásolják a cukorháztartást, használatuk során nem kell magasabb vércukorszintekkel számolni. Diabeteses páciensnek mégsem javasoljuk szívesen ezt a módszert, mert a bevezetőben leírt, magas cukorszint miatt kialakuló hosszútávú károsodásokat a tabletta etinil-ösztradiol összetevője kismértékben felgyorsíthatja. Nagyon szigorú feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy diabéteszes páciens kombinált fogamzásgátló tablettát szedhessen vagy hüvelygyűrűt használhasson, ezek az alábbiak:

a páciens legyen fiatal (ideális esetben 25 év alatti)

cukorbetegsége ne tartson régóta, legyen jól beállítva

ne legyen cukorbetegség okozta szövődménye

ne legyen magasvérnyomása (140/90 Hgmm felett)

ne dohányozzon

ne legyen túlsúlyos (a BMI, azaz a testtömeg-index maradjon 25 kg/m2 alatt)

Csak progeszterontartalmú fogamzásgátló tabletta

Léteznek olyan speciális hormonalapú fogamzásgátlók, amelyek csak sárgatest-hormont tartalmaznak. Összetevőik között nem szerepel a mesterséges tüszőhormon, azaz az etinil-ösztadiol, ami a fent leírtak miatt cukorbetegség esetén problémás lehet. Előírásszerű használat mellett ugyanolyan jó védelmet biztosítanak, mint a kombinált fogamzásgátlók. Ezeket a tablettákat bátran használhatják diabéteszes páciensek is. Hátrányuk, hogy a havivérzés kevésbé lehet szabályos, mint a kombinált szereknél.

Spirál

A méhen belüli fogamzásgátló eszköz, közismertebb nevén a „spirál” a már megtermékenyült petesejtek megtapadását, beágyazódását gátolja. Kizárólag méhen belül hat, nem befolyásolja a cukoranyagcserét és nincs hatással a cukorbetegség esetleges szövődményeire sem. Szintén bátran javasolható módszer diabéteszes hölgyeknek, főleg ha már korábban szültek gyermeket. A spirál viselése nem igényel napi odafigyelést, rendszeres ellenőrzés mellett 5 évig biztosít megfelelő védelmet.

Hormontartalmú spirál

A fenti két módszer egyesítéséből jön létre az úgynevezett „hormontartalmú spirál”. Egy olyan méhen belüli műanyag fogamzásgátló eszközről van szó, aminek a belsejéből naponta egy kevés sárgatest-hormon is felszabadul, ami főleg a spirál környezetében a méhnyálkahártyán hat. Diabéteszes pácienseknek ideális választás – főleg a már szült hölgyeknél - , mert egyesíti a spirál megbízhatóságát a helyileg ható hormonok kényelmével. Használatával jelentősen csökken, vagy akár teljesen meg is szűnik a havivérzés mennyisége, mérséklődnek a menstruációs görcsök is. Fontos szempont még, hogy a hormontartalmú spirálok gátolják a méhre és petefészkekre terjedő úgynevezett felszálló fertőzések kialakulását, amire diabéteszes hölgyek sajnos hajlamosabbak az átlagnál.

Gumióvszer

Szintén javasolható cukorbetegeknek. Technikai problémák miatt megbízhatósága kisebb, mint a fenti módszereké, de egyedül a gumióvszer biztosít elegendő védelmet a nemi úton terjedő fertőzésekkel szemben.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász