A megfázás fertőző betegség? Az orvos válaszol

Gyakran hallható, hogy "csak megfáztam" és az "nem fertőz". Vagy a megfázást is vírus okozza, és így továbbadható, illetve elkapható? Mi az igazság? Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

A vírus átadható, de nem mindig alakul ki megbetegedés

A megfázást valóban vírusok okozzák, és így fertőző. Az olyan légúti vírusok vezetnek leggyakrabban az influenzánál általában enyhébb megfázásos tünetekhez, mint például a rhinovírusok, vagy az RSV (ebben a cikkben olvashat a "náthavírusokról"). Bár a hideg önmagában nem okoz betegséget, az alacsony hőmérséklet, a belélegzett hideg levegő gyengítheti a szervezet védekezőképességét, például a bőr és a nyálkahártya vérellátásának csökkentésével. Ilyenkor könnyebben megtelepedhetnek a vírusok, és kialakulhatnak a megfázásnak nevezett tünetek.

Az is előfordulhat, hogy valaki találkozik a vírussal, de mégsem betegszik meg, mert a szervezete képes védekezni ellene. Ez azonban nem változtat azon, hogy a megfázás vírusos eredetű és fertőző, csak árnyalja a fertőzés kockázatát. Az, hogy valaki megbetegszik-e a vírussal való találkozást követően, több tényezőtől is függ, például az immunrendszer állapotától, a szervezet aktuális terheltségétől, valamint a környezeti hatásoktól, például az előbb említett hidegtől, vagy a stressztől.

Előfordulhat tehát, hogy valaki találkozik a vírussal – például egy családtagjával, vagy munkatársával aki ezektől a tünetektől szenved –, de nem betegszik meg, mert immunrendszere sikeresen leküzdi a fertőzést. Egyszerűen tehát csak arról van szó, hogy a szervezet megfelelően védekezett a kórokozóval szemben. Ennek ellenére a megfázást kiváltó vírusok továbbra is jelen vannak, és más, érzékenyebb immunrendszerű embereket még mindig megfertőzhetnek.

Mitől függ, hogy valaki elkapja-e a megfázást?

1. Az immunrendszer állapota: Az immunrendszer erőssége nagyban meghatározza, hogy a szervezet képes-e felvenni a harcot a vírusokkal. Akinek az immunrendszere legyengült, például alváshiány, alultápláltság vagy krónikus betegség miatt, fogékonyabb a fertőzésekre. Ezzel szemben egy jól működő immunrendszer gyorsan felismeri és megsemmisíti a kórokozókat, mielőtt azok betegséget okoznának.

2. A szervezet aktuális terheltsége: Fizikai és érzelmi stressz alatt a szervezet védekezőképessége csökkenhet. A hosszabb ideig fennálló krónikus stressz, vagy tartós kimerültség esetén az immunrendszer nehezebben működik optimálisan, így nagyobb eséllyel betegszünk meg. Az intenzív fizikai megterhelés vagy a regeneráció hiánya szintén fogékonyabbá tehet a fertőzésekkel szemben.

3. Környezeti tényezők: A hideg időjárás és a nedves környezet gyengíthetik a nyálkahártyák védekezőképességét, például azáltal, hogy csökkentik a vérkeringést, ami megnehezíti az immunsejtek mozgását. Ezen kívül a száraz levegő (fűtési szezonban) is elősegítheti a fertőzést, mert kiszáríthatja a nyálkahártyát, amely így kevésbé tudja megállítani a kórokozókat.

4. Genetikai és biológiai tényezők: Az emberek genetikailag is eltérően fogékonyak a különböző vírusfertőzésekre, így egyeseknél kisebb eséllyel alakul ki betegség, még ha ki is vannak téve ezeknek a kórokozóknak. Emellett az életkor és a nem is befolyásoló tényező lehet, mivel például idősek és gyermekek közismerten fogékonyabbak bizonyos fertőzésekre.

5. Korábbi találkozás a vírussal: Ha valaki korábban már találkozott az adott vírussal, és az immunrendszere (még) emlékszik rá, akkor gyorsabban képes ellene védekezni. Ez az immunológiai memória miatt történik, amely az újrafertőződés esetén gyorsabb válaszreakciót biztosít.

Összességében tehát nem arról van szó, hogy a vírus kevésbé lenne fertőző, ha valaki nem betegszik meg tőle, hanem arról, hogy a fenti tényezők függvényében a szervezet képes lehet a vírusok gyors semlegesítésére, még mielőtt a tünetek kialakulnának. Tehát ha valaki nem kapja el a náthát, az nem a fertőzés hiányát, hanem az adott személy szervezetének erős, hatékony védekezőképességét jelzi.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos