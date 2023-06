Rhinovírusok - A megfázás leggyakoribb kórokozói

Az Rhinovirus az egyik legelterjedtebb vírusnemzetség, emberben több mint 100 szerotípusa (törzse) ismert, a közönséges megfázásért felelős leginkább.

RNS-vírus, A, B és C típusa ismert, azon belül számtalan alcsoporttal. Ez önmagában megnehezíti a védőoltás kifejlesztését, a gyakori mutálódásról nem is beszélve. Könnyen és gyorsan mutálódó vírustörzs, ezért is gyakori és fertőz hatékonyan. Közösségekben (iskola, óvoda) gyorsan terjed tovább.

Mint a felső légúti vírusok, a rhinovírusok is cseppfertőzéssel terjednek, tüsszentéssel, köhögéssel, váladékkal, akár tárgyakkal átvíve. Zárt közösségben könnyebben terjed.

Mindennapi előfordulásukkal lehet számolni, szezonális (őszi-téli és kora tavaszi) halmozódással.

Milyen tüneteket okoz a rhinovírus-fertőzés?

Röviden: a megfázás klasszikus tüneteit. Felső légúti infekciós tüneteket: orrfolyás, orrdugulás, tüsszentés, torokfájdalom, láz, köhögés, köpetürítés.

Gyakran a fertőződést követően lappangási időszak kezdődik, pár nap tünetmentesség után jelentkeznek a panaszok.

A tünetek 1, de akár 2 hétig is fennállhatnak.

Gyenge immunrendszer, krónikus vagy daganatos betegség, gyermekkor, időskor, bizonyos immunrendszerre ható gyógyszerek szedése esetén súlyos fertőzést is okozhat. Akár az alsó légutakra terjedve, tüdőgyulladást, másodlagos felülfertőződéssel, többszervi elégtelenséggel, szepszissel (ritka és súlyos esetben, főleg alapbetegség esetén).

Járulékos vírusfertőzésre utaló tünetek a gyengeség, levertség, étvágytalanság, izom- vagy végtagfájdalom, fejfájás.

Más légúti betegségtől (koronavírus, influenza) nem mindig könnyű elkülöníteni, de akár allergiás tünetekkel is összekeverhető.

A rhinovírus-fertőzés megelőzése, kezelése

Legfontosabb a vírus terjedésének megakadályozása, vagyis a védekezés a megfelelő higiéniai szabályok betartásával. Mint a legtöbb vírus esetében, gyógykezelés vagy védőoltás nincs ellene.

Betegség esetén tüneti kezelés (láz- és fájdalomcsillapítás, orrcsepp, inhalálás, köptető, indokolt esetben köhögéscsillapító) alkalmazása jöhet szóba.

Újabb tanulmányok szerint az allergiaellenes gyógyszerek fejtenek ki hatást a rhinovírus okozta megbetegedésre, de ezek részletei nem tisztázottak még.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Felhasznált irodalom: Jacobs SE, Lamson DM, St George K, Walsh TJ (January 2013). "Human rhinoviruses". Clinical Microbiology Reviews. 26 (1): 135–62.