Influenza elleni oltások a 2025/2026-os szezonban

Az influenzát okozó vírusok változékonysága miatt évről évre más variáns fertőz, a védőoltás, illetve a betegség után kialakuló védettség nem egy életre szól. A vakcinák minden évben új összetételűek, melyet a WHO határoz meg a megelőző év járványadatai alapján.

Az influenza elleni védőoltások általában három komponensből állnak, két A és egy B vírustörzset tartalmaznak. A négykomponensű oltás a két A mellett a két B törzs ellen is védelmet ad. Az oltások által nyújtott védettség annál nagyobb, minél inkább jól határozzák meg, hogy nagy valószínűséggel milyen vírustörzsekkel fog találkozni az az évi járványszezonban a beteg.

Valószínűleg az influenza elleni védőoltás a legkevésbé hatékony védőoltásunk, az influenza vírus mutálódását senki nem látja előre, így a védőoltás hatékonysága kb. 30-70% között mozog. Ha egy olyan vírus altípus okozza a megbetegedéseket, amit nem tartalmaz a korábban meghatározott összetételű védőoltás, akkor alacsony lehet a hatékonysága, és értelemszerűen több lesz a beteg és súlyosabb a megbetegedés lefolyása. Ez azonban viszonylag ritkán fordul elő, a gyakorlati tapasztalatok alapján jellemzőek a magasabb védettséget adó oltási szezonok. Bár nem ad az influenza minden tünetével szemben védettséget, de a betegség lefolyása enyhébb és rövidebb lehet.

Hirdetés

Védőoltások az aktuális influenzaszezonban

A 2025/2026-os influenzaszezonra gyártott védőoltás már minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető – írja közleményében az NNGYK. A térítésmentes védőoltást az állam idén is biztosítja a kockázati csoportba tartozók számára.

Magyarországon a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható inaktivált teljes influenza vírust tartalmazó vakcina (3Fluart), míg a 3 éven aluli gyermekek védelmére 4 ezer adag influenza tisztított antigén oltóanyag (Vaxigrip Tetra), ún. split vakcina áll rendelkezésre. Ez olyan védőoltás, ami a vírust nem teljes formában tartalmazza, hanem csak a vírusra jellemző, egyedi fehérjék vannak benne.

Ezeken felül kétezer adag szuszpenziós orrspray (Fluenz) áll rendelkezésre 2-18 éves korú gyermekeknek. Ez az oltóanyag is trivalens, legyengített influenza vírust tartalmaz két influenza A és egy B vírustörzset, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága 2025/2026. évi szezonra vonatkozó ajánlásának.

A térítésmentesen felhasználható oltóanyagokon kívül a gyógyszertárakban is elérhetők az influenza oltóanyagok, amelyek receptre felírva térítés ellenében megvásárolhatók. A megfelelő védőoltás kiválasztásában a háziorvos lesz segítségünkre.

Tudnivalók az oltásokról

Korábban influenzaoltásban nem részesült 2-8 éves korú gyermekeknek orsspray-vel történő oltáskor legalább 4 hét eltelte után egy második dózis adása szükséges a teljes védettség eléréséhez. Gyakorlati szempontból ilyenkor érdemes mind a két adagot kiváltani, hogy esetlegesen elkerüljük a készletek kifogyását, így nem lesz védett a gyermekünk. Fontos betartani a tárolási hőmérséklet (2°C-8°C). Sok gyógyszertárban van lehetőség arra, hogy a következő oltásig tárolják a már kiváltott oltóanyagot. Ez biztonságot ad, hiszen napi szinten kell ellenőrizni a gyógyszertárakban a hűtőszekrények megfelelő működését is.

Amikor megkapja valaki az oltást, az immunrendszer saját védelmet alakít ki az influenzavírussal szemben, ez kb. 10-14 nap, maximum 3 hét alatt történik meg.

Az oltóanyag egyetlen összetevője sem képes influenzát okozni. A betegeknek az a panasza, hogy "megkaptam az oltást, de betegebb lettem, mint influenzásként", azért fordulhat elő, mert már nem egészségesen kapta meg a védőoltást. Ezt az NNGYK is kiemeli: betegség idején nem javasolt az oltás.

További tinformációk Infuenza elleni védőoltás: tit érdemes tudnunk róla?

Minél több embernek érdemes kérnie az oltást

Amennyiben nem tartozunk veszélyeztetett csoportba (lásd lentebb), és odafigyelünk a kézmosásra, a vitaminban gazdag étkezésre és a pihenésre, nagyobb eséllyel kerülhetjük el a betegségeket az őszi-téli hónapokban. Viszont meglévő krónikus betegségek, idős életkor, terhesség vagy más veszélyeztetés esetén válasszuk a védőoltás lehetőségét.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy önmaga és családja egészségének védelme érdekében minél többen éljenek az influenza elleni védőoltás lehetőségével. Az oltás nemcsak önmagunkat, hanem környezetünket is védi, különösen az időseket, kisgyermekeket és a legyengült immunrendszerűeket.

Mikor érdemes beadatni a védőoltást?

Figyelembe véve, hogy legalább két hét szükséges az oltás hatásának eléréséhez, ill. a fertőzés csúcsa általában január közepétől február végéig tart, már most érdemes beadatni, hogy kialakuljon a védettség, de még január elején sem vagyunk késésben.

Térítésmentes oltásra jogosultak A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 2025. évi módszertani levele alapján önkéntesen és térítésmentesen jogosultak a védőoltás felvételére azok a hat hónaposnál idősebbek, akik az alábbi csoportok valamelyikébe tartoznak: 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül;

Várandós és gyermekvállalást tervező nők, szoptatós anyák egészségi állapotuktól függetlenül;

veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (pld. HIV-pozitív személyek, daganatos betegségben szenvedők);

krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;

súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;

szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás betegséget);

krónikus máj- és vesebetegek;

anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;

tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reye-szindróma veszélye miatt);

ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek; Az egészségügyi dolgozók közül: transzplantációs, onkológiai, a hematológiai, a dializáló osztályokon,

szülészeti-nőgyógyászati osztályokon,

felnőttek és a gyermekek számára intenzív ellátást nyújtó osztályokon,

krónikus belgyógyászati osztályokon,

terhes nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását végző egészségügyi dolgozók (védőnők is);

szociális ellátásban foglalkoztatott dolgozók,

állattartó telepeken dolgozók,

a baromfi-feldolgozókban, a vágóhidakon dolgozók, valamint mindazok, akik az állati eredetű influenzavírussal fertőzött vagy arra gyanús állatok megsemmisítésével foglalkozhatnak.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész