Amit érdemes tudni a Langya-vírusról

Új, állatról emberre terjedő vírust fedeztek fel Kínában, amely rokon a nemrég több halálos áldozatot szedő Nipah-vírussal is. A Langya hemipavírus, vagy más néven Langya-vírus (LayV) egy új zoonózisos vírus, melyet Kínában észleltek először: 2018. és 2022 augusztusa között kínai kutatók 35 Langya-fertőzött embert azonosítottak Kelet-Kínában. Olvasson tovább erről az új vírusról.

A Langya a Nipah, a kanyaró és a mumpsz rokona

A vírus a Langya nevet a kínai Shandong tartományban található város után kapta, ahol az első beteget azonosították ezzel a fertőzéssel.

A Langya henipavírus (LayV) rokon a Nipah-vírussal és a Hendra-vírussal, amelyek mind a Paramyxoviridae családba tartozó RNS-vírusok. A LayV genomjának vizsgálata kimutatta, hogy a vírus a legszorosabb rokonságban a Mojiang henipavírussal áll, amelyet először 2012-ben izoláltak patkányokban egy elhagyott bányában a dél-kínai Yunnan tartományban.

A henipavírusok egyébként a Paramyxoviridae víruscsaládba tartoznak, amelybe a kanyaró, a mumpsz, és több, embereket megfertőző légúti vírus is tartozik. Számos más henipavírust fedeztek fel denevérekben, patkányokban és cickányokban Ausztráliától Dél-Koreáig és Kínáig, de csak a Hendra, a Nipah és most a LayV fertőzi meg az embereket a Nature szerint.

Eddig 35 LayV-esetet azonosítottak, főként gazdálkodóknál a kelet-kínai Shandong és Henan tartományokban 2018 decembere és 2021 májusa között. A vírust akkor azonosították, amikor a közelmúltban állatokkal érintkezett lázas emberek csoportját kellett kórházban kezelni Kelet-Kínában.

Az ott élő cickányok terjesztik a vírust

A bizonyos repülőkutya-denevérfajok által hordozott Nipahhoz és Hendrához hasonlóan a LayV-t is kisemlős, jelen esetben az érintett területen élő cickányok terjesztik. A vadállatokon végzett vizsgálatok során azon a területen, ahol a betegeket találták, LayV-vírus-RNS-t találtak a 262 cickány több mint negyedében. A vírust a házikecskék 2%-ában és a kutyák 5%-ában is megtalálták. Ez jelzi az állati kórokozók felügyeletének fontosságát, amelyek potenciálisan a következő járványt okozhatják az emberekben. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) becslése szerint minden negyedik új vagy újonnan megjelenő fertőző betegségből három állatból származik.

Úgy vélik, hogy az ember közvetlenül ezektől az állatoktól vagy egy másik állaton keresztül fertőződhet meg, amely elkapta a Langya-vírust egy cickánytól.

A tanulmányok azonban azt mutatják, hogy 2018. óta csak 35 ember kapta el a Langya-vírust. Úgy tűnik, hogy ezen esetek egyike sem kapcsolódik egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy az emberről emberre való terjedés egyelőre nem ad aggodalomra okot. A szakértők azonban biztosítani akarják, hogy ez a vírus ne kezdjen el tovább terjedni.

A Langya vírusnak eddig nem volt halálos áldozata

Eddig nem jelentettek LayV által okozott halálesetet olyanoknál, akikről ismert, hogy fertőzöttek voltak, nem úgy, mint a Nipah és a Hendra vírusok esetén, amik végzetesek is lehetnek. A Nipah esetében különösen magas, akár 70%-os az esély a halálozásra, ezért az olyan érintett országok, mint India, siettek, hogy megfékezzék az előforduló járványkitöréseket.

Nem könnyen terjed az emberek között

2018 decembere és 2021 májusa között Kína Shandong és Henan tartományaiban harmincöt, tüneteket mutató emberről vált ismertté a Langya henipavírus fertőzöttség. Ez azt jelenti, hogy a vírus nem terjed gyorsan vagy könnyen az emberek között. Ezen túlmenően nem voltak fertőzéses esetek egyazon családban – ellenben például a COVID-19-cel –, sem rövid időn belüli vagy közvetlen földrajzi közelségben előforduló csoportos megbetegedések.

Úgy tűnik, hogy a felfedezett fertőzöttek közül senki sem érintkezett egymással – a kutatók kilenc személy kontaktkutatását végezték el, és az egyes betegek 15 közeli családtagjával való kapcsolatfelvétel során kiderült az is, hogy köztük sem volt LayV-átvitel. Ez arra utal, hogy a vírus nem emberről emberre, hanem állatról emberre terjed. Még a Nipah-vírus esetén sem könnyű az emberek közötti átvitel, mert szoros fizikai kontaktust igényel.

Főleg légúti tüneteket okoz

A LayV olyan tüneteket okozhat, mint láz, köhögés és fáradtság, étvágytalanság, izomfájdalom, hányinger és hányás.

Az esetek több mint felének (54%) volt leukopéniája, vagyis elégtelen számú fehérvérsejtje, amelyre szervezetünknek szüksége van a fertőzések leküzdéséhez. Több mint egyharmadának (35%) volt thrombocytopéniája, azaz alacsony számú vérlemezkéje, ami a véralvadáshoz szükséges. Egyharmaduknak májfunkciós eltéréseik is voltak.

Hogyan kezelik a Langya-vírus-fertőzést?

Nincsenek jóváhagyott kezelések a henipavírusokra. A szakértők csak néhány vírusellenes lehetőséget próbáltak ki állatkísérletekben. Nincs specifikus vakcina sem a Langya-vírus ellen. A szövődmények kezelésére szolgáló szupportív kezelésen kívül jelenleg valójában nincs specifikus kezelés erre az új fertőzésre.

A jelenlegi tapasztalatok szerint a ribavirin jó terápiás opció lehet. Az orvosok gyakran használják ezt a gyógyszert olyan vírusfertőzésekre, amikre jelenleg még nincs specifikus kezelési lehetőség. A ribavirin továbbá hasznos az RNS-vírusok ellen, és olyan vírusok ellen is hatásos, amelyek légúti problémákat okoznak.

A vizsgálatok továbbá azt mutatják, hogy a ribavirin hatásos mind a Hendra-, mind a Nipah-vírusok ellen is. A maláriagyógyszer, a klorokin is segíthet e kettő kezelésében. Tehát ez a két terápia szükség esetén talán segíthet a Langya-vírus-fertőzés leküzdésében is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



