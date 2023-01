Háromszoros téli járvány - Hogyan kezeljük ezt a rendkívüli szezont?

Az idei őszi-téli szezon példátlan és aggasztó, rengetegen betegek, sokan egyik légúti megbetegedésből a másikba esnek. Nem kedvez ennek a helyzetnek az úgynevezett tridémia, vagyis a hármas járvány.

A korai influenzaszezon, a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta megbetegedések robbanásszerű növekedése és a SARS-CoV-2 újjáéledése mind egyidejűleg zajlik. Mivel magyarázható ez a járványhelyzet, és milyen megoldásokat kellene mérlegelni? Cikkünkben erről olvashat.

Jelenleg több országban aggasztó a járványhelyzet. Vajon előre látható volt ez?

Igen. Ezt a forgatókönyvet előrejelezte az ausztráliai helyzet; ezen a nyáron nagyon nagy influenzahullám volt Ausztráliában. Ezenkívül az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ is figyelmeztetést adott ki a bronchiolitis esetszámainak növekedéséről, és a SARS-CoV-2 keringésének újraindulásáról, aminek következtében számítani lehetett a kórházi kezelések számának növekedésére (jelenleg +18% az intenzív osztályokon Franciaországban). Úgy tűnik, egyetlen ország sem kerülheti el őket: a pozitív influenza megbetegedések több mint 20%-át az Egyesült Államokban jelentik, és az influenza elleni védőoltás kiterjedtsége nagyrészt elégtelen szerte a világon, különösen Európában.

Még mindig nem késő beoltatnia magát és gyermekét, a gyermekek számára orrspray formában is elérhető korszerű influenza elleni védőoltás.

A fellángoló kínai koronavírus-járvány mellett a lakosság nagy része aligha immunis, mivel kevesen kaptak Omicron ellen célzott bivalens emlékeztető védőoltást. Ezért emelkednek a koronavírus-fertőzés esetszámai is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a védőoltások hasznát. Az Omicron esetében a kórházi betegek halálozási kockázata 7%, szemben a Delta-hullám idején az "alig" magasabb 12%-kal.

De jelentős számú egyéb légúti fertőzésnek is lehetünk tanúi, beleértve a bakteriális fertőzéseket is. És ahogy egy nemrégiben készült Lancet-tanulmány emlékeztet bennünket: a bakteriális fertőzések továbbra is a második leggyakoribb halálokok világszerte.

Ez a helyzet ezért így különösen aggasztó.

Miért olyan kivételes a járvány sebessége?

A COVID-19 világjárvány előtt az influenza miatti kórházi kezelések december vége és január eleje között kezdődtek, a csúcspont január végén volt. Most azonban körülbelül minden 2. betegből 1 influenzás. Ami a COVID-ot illeti, szintén nagyon gyorsan terjed – remélhetőleg így hamarabb le is cseng –, viszont a korábbi védőintézkedéseknek, mint például a maszkhasználatnak és a társadalmi távolságtartásnak a szinte teljes hiánya szintén hozzájárul a fertőzésszámok gyors emelkedéséhez.

Lehet-e szűrni a tridémia alatt, mi is okozza pontosan a megbetegedésünket?

Igen, Magyarországon is kapható patikai forgalomban influenza A/B + Covid-19/RSV hármas kombinált antigén gyorsteszt. Ennek segítségével könnyen kideríthető, hogy éppen milyen betegséget kaptunk el.

Vajon elkerülhettük volna a tridémiát?

Az RSV-vel kapcsolatban Benjamin Davido, MD, PhD (infektológus, Raymond-Poincaré Kórház, Garches, Franciaország) úgy gondolja, hogy alábecsültük a helyzetet. Véleménye szerint az elmúlt 2 évben annyira a COVID-ra összpontosítottunk, hogy el sem tudtuk képzelni, hogy egy másik fertőzés hasonlóan exponenciális esetszámokat okoz, komoly járványt okozva a gyermekek között.

Egyik végletből a másikba kerültünk – nyilatkozta az infektológus. Egy szinte teljesen higiénikus társadalomból – jogosan vagy helytelenül – a korlátozásokkal együtt egészen a szabadban való maszkviselésig (utóbbinak tudományos alapja nélkül), egy általános felháborodásig jutva, ahol már nem akarunk hallani sem a COVID-ról, sem a maszkokról.

Véleménye szerint, amint feloldottuk ezeket a korlátozó intézkedéseket, valójában teret adtunk a korábbi vírusoknak, azaz az influenzának és az RSV-nek. Teljesen más helyzetben vagyunk ma, mint tavaly, legyen szó oltásról vagy enyhítő intézkedésekről vagy mindkettőről. Nincs több szabály, nincs több útmutatás. A főorvos azonban azt tanácsolja, hogy ne legyünk szégyenlősek, zsúfolt helyeken ismét érdemes lenne elkezdeni a maszkok hordását, és legalább a legveszélyeztetettebbeket beoltani. Amikor a bronchiolitis-járvány kitört, fontolóra kellett volna venni az ismételt maszkviselést – mondta.

Különösen fontos kérdés ez annak a fényében, hogy Európa-szerte ezen a télen számos gyógyszer hiánycikk – többek között gyermekgyógyszerek, mint lázcsillapító kúpok és antibiotikumszirupok, illetve egyes torokfertőtlenítők, meghűlés elleni gyógyszeres italporok.

Davido szerint, ha nincsenek iránymutatások, világos orvosi javaslatok, az emberek elvesznek. Az olyan üzenetnek, mint „Az új Omicron-elleni vakcinával történő oltás mindenki számára nyitva áll”, nagyobb súlya lenne, mint a negyedik vakcinaadagról beszélni.

Korábban a világon egyetlen betegséggel – az influenzával – számoltunk, és minden jól ment. Ma valószínűleg több erőfeszítést kellene tennünk, hogy megőrizzük egészségünket – nyilatkozta. Biztató, hogy jövőre pedig új arzenálra számíthatunk a bronchiolitis elleni küzdelemben is, a várható RSV-oltások révén.

Mit tehetünk, hogy egészségesebbek maradjunk?

Továbbra is fontos a szellőztetés, még ha az energiaspórolás arra is ösztönöz bennünket, hogy minden ablakot be kell zárni, hogy takarékoskodjunk a fűtéssel. Ha azonban nem szellőztetünk alaposan a terekben, akkor bizony növeljük a megbetegedések valószínűségét.

Zsúfolt, zárt környezetben a maszkviselés, távolságtartás szintén hasznos lehet, illetve megfontolandó az influenza elleni, valamint a koronavírus elleni ismétlő védőoltás beadása is.

És a már örökzöld, de bevált tippek ebben a szezonban is hasznunkra lehetnek:

Korlátozza a bizonyítottan lázas vagy felső légúti megbetegedésben szenvedő emberekkel való érintkezést! Ha gyermeke újszülött, különösen akkor, ha koraszülött, kerülje a náthás, megfázás tüneteit mutató emberekkel való érintkezést, különösen a baba életének első két hónapjában!

Tisztítsa és fertőtlenítse az emberek által gyakran megérintett felületeket és tárgyakat, például játékokat és kilincseket, mobiltelefont! Ez különösen fontos akkor, ha egy családtag beteg.

Takarja el a száját és az orrát tüsszentéskor, lehetőleg zsebkendővel! Ezután dobja ki a papírzsebkendőt, és vagy mosson kezet vagy használjon alkoholalapú kézfertőtlenítőt.

Gyakran mossa meg saját és gyermeke kezét! Tartson kéznél alkoholalapú kézfertőtlenítőt, ha épp távol van otthonról!

Ha módjában áll, szoptassa csecsemőjét, a szoptatott csecsemőknél ugyanis a légúti fertőzések lényegesen ritkábban fordulnak elő!

Kerülje a dohányzást! Ha nem tud leszokni, legalább otthon semmiképp se gyújtson rá!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna

Felhasznált irodalom: Triple Winter Epidemic: How Do We Deal With This Extraordinary Season? (Medscape)