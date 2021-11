Miért is terjed ilyen gyorsan a COVID? - Kérdezz-felelek

A koronavírus nem csak a száj és orr nyálkahártyáján keresztül tud a szervezetbe kerülni? A kérdésre Dr. Ócsai Lajos járványügyi szakember válaszol.

A fertőző betegségek terjedéséhez három dolog nélkülözhetetlen. Az első a kórokozó ágens, amely általában egy beteg, vagy kórokozó hordozó ember, vagy állat. A második a közvetítő közeg, amely a kórokozót eljuttatja egy olyan személybe, amely fogékony az adott fertőzésre (ez a harmadik dolog). A COVID-19 egy döntően légúton terjedő fertőzés, ami nagyban megnehezíti az ellene való védekezést.

A beteg személy a kórokozót életfunkciói során (légzés, köhögés, tüsszentés) a környezetbe juttatja és a közvetlen környezetében tartózkodókat fertőzheti, valamint a különböző felületekre leülepedett kórokozók hosszabb rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és onnan a nyálkahártyára kerülve szintén fertőzést okozhatnak.

A koronavírus nem csak a száj és orr nyálkahártyáján keresztül tud a szervezetbe kerülni, hanem szem nyálkahártyáján keresztül is, amit általában nem kezelünk kellő súllyal. Nagy járványokat mindig az újonnan megjelenő kórokozók okoznak, melyek az esetek döntő többségében vírusok. A baktériumok ellen több védekezési lehetőségünk van, de azért meglepetésekre ezek is képesek lehetnek. Egy-egy megjelenő új vírus, azért jelent nagy problémát és tud akár pandémiát is okozni, mert az emberek valamennyien fogékonyak a vírusra, tehát nincs senkinek védettsége.

A történelemben erre sajnos van éppen elég példa

Dél-Amerikát letarolta a feketehimlő, amit a spanyolok bevittek, a pestist pedig az Ázsiából visszatérő hajók hozták be Európába. A XX. század influenzapandémiái is ezt a sort erősítik. A COVID-19 megjelenésével sajnos egy eddig kevésbé ismert kórokozó indult útra. A koronavírusoknak sajnos már volt két próbálkozása 2002-ben a SARS, majd 2013-ban a MERS. Ezek ugyan komoly riadalmat okoztak, de egyikből sem lett világjárvány. A SARS-CoV-2 a COVID-19 kórokozója azonban megállíthatatlannak bizonyult.

Ennek a vírusnak a fertőzőképessége a humán populációban nagyon magasnak bizonyult, általános volt az emberek fogékonysága, nem volt hatékony gyógyszer a betegek kezelésére, és nem állt rendelkezésre védőoltás a betegség ellen. A helyzetet nehezítette, hogy a vírust nem sikerült megjelenésének a helyén blokkolni és a vírusról is kevés ismerettel rendelkeztünk.

Válaszoló szakértőnk: Dr. Ócsai Lajos - Járványügyi szakember, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.