Hogyan kezeljük a poszt-COVID kimerültséget?

Enyhébb esetekben a COVID utáni kimerültség gyakran a kezdeti fertőzést és diagnózist követően két-három héten belül megszűnik. Nem számít, mennyi ideig küzd a COVID utáni kimerültséggel, képessé teheti magát a tünetek enyhítésére és energiájának maximalizálására. Sajnos azoknál, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, lehet arra számítani, hogy COVID utáni kimerültség jelentkezhet, függetlenül attól, hogy mennyire érezték rosszul magukat a fertőzés során.

Íme 8 tipp, amit megtehetünk a poszt-COVID kimerültség kezelése érdekében

Az oltás sajnos nem véd száz százalékosan, és a teljes oltási sorral rendelkező emberek közül is sokaknál akár egy enyhe fertőzést követően hosszabb távú poszt-COVID kimerültség alakul ki.

A fáradtság kimerítheti az energiáját, és megakadályozhatja, hogy mindennapi teendőit végezze, amikor olyan vírusos betegségben szenved, mint a COVID-19 vagy a hosszú-COVID. Az, hogy mi segít felépülni a COVID utáni fáradtságból, egyelőre még kutatási anyag. Néhány dolog azonban bizonyítottan segít. Akutan zajló koronavírus-fertőzéshez vagy poszt-COVID állapothoz társuló fáradtság tüneteinek enyhítése érdekében az alábbi tippek tovább segíthetik egészségi állapotának kezelését és az elért jó egészségi állapot megőrzését:

Fogadja el, hogy a fáradtság a COVID-19 valódi mellékhatása. Használjon tevékenységnaplót, tervezzen előre. Állítsa a normál tevékenységekhez való visszatérést az energiaszintjéhez. Válassza ki a prioritásait, és összpontosítson arra, amit meg tud tenni, és ne arra, amit még nem. Tervezze meg előre, mit tud elvégezni korlátozott energiával. A fontos feladatokat rangsorolja. Ez segít abban, hogy energiát csak azokra a dolgokra fordítson, amelyeket elkerülhetetlenül meg kell tenni. Adjon át bizonyos feladatokat másoknak, akik el tudják végezni azokat Ön helyett. Ez magában foglalhat olyan tevékenységeket, mint a bevásárlás vagy a főzés, vagy egyes munkahelyi feladatok. Fokozatosan térjen vissza az edzéshez: a mozgáshoz való fokozatos visszatérés elősegítheti a felépülést, de szükség lehet némi támogatásra a fáradtság kezelésében vagy elkerülésében. Próbáljon meg aktív maradni. Egy vírusfertőzés lecsökkentheti az energiát, de a mozgás és a könnyű testedzés (amennyiben nincs a terhelhetőségnek egyéb egészségügyi ellenjavallata) energetizálhat. Egyes terapeuták – gyógytornászok, egyéb fizioterapeuták, bizonyos személyi edzők – pont erre szakosodtak. Mindehhez érdemes lehet kezelőorvosa véleményét is kikérni. Tartsa szem előtt! Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedzés Az alvás prioritása: ahelyett, hogy bűntudatot érezne a sok alvás miatt, emlékeztesse magát arra, hogy alvás közben teste energiát takarít meg és gyógyul. Sajnálatos COVID-tünet a megzavart alvási szokás is. Fontos, hogy a lefekvésidőt szigorúan tartsuk be, és pihenjen akkor is, ha napközben fáradtnak érzi magát. Gondoskodjon a jó éjszakai alvásról. Ez segíthet a szervezetnek megőrizni az energiát. (A megfelelő alváshigiéné nagyon fontos, szükség esetén melatonin szedése is felmerülhet.) Egyen többféle tápláló ételt: bár a szaglás, íz és étvágy COVID okozta elvesztése ezt trükkössé teheti. Egyen olyan ételeket, amelyek energiát adnak a szervezetének, és maradjon hidratált. Próbáljon úgy tekinteni az ételre, mint arra a lehetséges eszközre, ami a szervezetét energiával és a gyógyuláshoz szükséges mikrotápanyagokkal és nyomelemekkel is ellátja. Ügyeljen arra, hogy ne költsön egy vagyont nem bizonyított "gyógyszerekre", amelyek gyakran jól néznek ki kis tanulmányokban, de az alaposabb kutatási eredmények alapján a tüneteken szignifikánsan valójában nem sokat javítanak. Kövesse nyomon fáradtságát: vezessen naplót a fáradtság nyomon követésére, és keresse a fokozatos javulást jelző bejegyzéseket. Lesznek jó és rossz napjai, de összességében lassú javuló pályát kell látnia a teljes felépülés felé. Vezessen naplót minden olyan dologról, amely kiváltja a fáradtságot, vagy rontja azt. Ez segít elkerülni a kifejezetten energiaigényes, kimerítő tevékenységeket, illetve orvoshoz fordulás esetén segítheti az esetleges diagnózis felállítását. Ha az állapota a napló alapján rosszabbodna, kérjen mielőbbi segítséget és véleményt egy egészségügyi szakembertől, például a háziorvosától vagy kezelőorvosától. Próbálja ki az olyan relaxációs technikákat, mint a progresszív izomrelaxáció, autogén tréning vagy mindfullnes technikák. De egyesek az aromaterápia, a jóga és a tajcsi kiemelkedően pozitív hatásairól is beszámoltak. Ezek segíthetnek csökkenteni a stressz és a fáradtság tüneteit.

Mikor forduljon orvoshoz a poszt-COVID kimerültség miatt?

Ha már átesett a COVID-19 betegségen, és 2-3 hétnél tovább tartó fáradtság tüneteit észleli, a legjobb, ha erről értesíti orvosát. Keresse fel kezelőorvosát akkor is, ha a fáradtsága inkább romlik, mint javul, vagy a tünetei 4 hét után sem változtak.

A terhelés utáni fáradtságról bővebben

Gyakori a fáradtság és a kimerültség egy-egy betegség alatt és után is. A súlyos betegség után hetekig vagy hónapokig tartó fáradtság akár teljesen normális lehet. A betegségből felépülő emberek gyakran beszámolnak arról, hogy minden nap egy kicsit jobban érzik magukat, és időbe telhet a teljes felépülés. A kutatások szerint az enyhétől a súlyosig terjedő COVID-19-ben szenvedők körülbelül 7%-ánál alakulnak ki hosszú távú tünetek. A hosszú-COVID (long-COVID) fennállása esetén fáradtnak érezheti azonban magát olyan tevékenységek után is, amelyekkel korábban nem esett nehézére megbirkózni, mindez pedig hatással lehet az életminőségére és a teljesítőképességére is. Ez az állapot pedig nagyobb valószínűséggel jelenik meg egy fárasztó nap végére vagy egy mozgalmas hét végén.

Néha az érintettek számos egyéb tünetet is tapasztalnak a kimerültség mellett, amelyek súlyosbodnak fizikai terhelés után. Ezek a tünetek lehetnek például az agyköd (brain fog), esetleg izom- vagy ízületi fájdalmak vagy fejfájás a fokozott fáradtság mellett. A klinikusok ezeket „terhelés utáni tüneteknek” nevezik. Önmagukban nem feltétlenül veszélyesek, de jelentősen befolyásolhatják az életminőségét.

Mi az oka ezeknek a terhelés utáni tüneteknek?

A pontos ok még nem teljesen tisztázott. A kiváltó okok és a tünetek személyenként változhatnak, és általában a fizikai erőfeszítéshez kapcsolódnak. Bármilyen megerőltetés hatására kimerültnek érezheti magát, mentálisan, érzelmileg és fizikailag is.

8 tipp a terhelés utáni fáradtság menedzseléséhez

A gyógyulás során fontos megtalálni az Ön számára megfelelő aktivitási szintet, hogy elkerülje a súlyos tüneteket, de egészséges maradjon. A gyógyulási folyamat során hallgatnia kell a testére. Előfordulhatnak kudarcos helyzetek, de a megfelelő egyensúly kialakítása miatt fontos, hogy elkerülje a további dekondicionálást.

Törekedjen arra, hogy tevékenységét fokozatosan az Ön által tapasztalt tüneteknek megfelelően építse fel. Próbálja megtalálni a megfelelő egyensúlyt a tevékenység és a pihenés között: tervezéssel, prioritások meghatározásával és ütemezésével. A különböző típusú tevékenységek (például szellemi és fizikai aktivitás) közötti gyakori váltás segíthet, ahelyett, hogy ugyanazt a tevékenységtípust végezné, amíg ki nem merül. A jó minőségű pihenés nehéz lehet, de ez nagyon fontos szempont a felépülés elérésében. De ha minden tevékenységet elkerül, vagy ha hosszú ideig immobilis (például tartós fekvés), az további problémákat okozhat az izomerő és a fittség elvesztése miatt, és nagyobb valószínűséggel tapasztalja majd meg a fáradtság növekedését, amikor megpróbál valamit csinálni. Ha elkezdi észrevenni a tünetek tartós javulását, és több jó napja van, mint rossz napja, fokozatosan növelje aktivitási szintjét. A lényeges feladatokat helyezze előtérbe, ahelyett, hogy azt érezné, hogy mindent el kell végeznie. Kérjen segítséget feladatai elvégzésében. Próbálja meg az összetett feladatokat szakaszokra bontani. Fordítson energiát olyan dolgokra, amelyeket élvez, hogy javítsa életminőségét.

Mikor keresse fel kezelőorvosát?

Ha a fáradtság és a kimerültség tünetei inkább rosszabbodnak, mint javulnak, beszéljen kezelőorvosával, hogy kizárhassanak minden olyan egyéb lehetséges kórállapotot, amely a problémáit okozhatja.

Ha fáradtsága olyan súlyossá vált, hogy gyakran egész napját ágyban tölti, mielőbb konzultáljon háziorvosával.

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



