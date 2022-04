A COVID utáni kimerültség a poszt-COVID állapot egyik leggyakoribb tünete, és gyakran hetekig, sőt hónapokig is fennállhat a kezdeti fertőzés után. Az állapot jóval túlmutat a „fáradtságon”, és drasztikusan befolyásolhatja a betegek életminőségét.

Poszt-COVID kimerültség - A téma cikkei 2/1 Poszt-COVID kimerültség, a legmegterhelőbb poszt-COVID tünet és okai

2/2 Hogyan kezeljük a poszt-COVID kimerültséget?

Az adatok azt sugallják, hogy a COVID-19-cel diagnosztizált betegek több mint fele a kezdeti betegség után tíz héttel továbbra is tartós fáradtságban szenved. Ez a fáradtság gyakran más tünetekhez kötődik, például izom- és ízületi fájdalomhoz, és jelentősen csökkentheti a mobilitást, életkedvet, életminőséget is. Épp ezért nagyon fontos a COVID utáni fáradtság okainak pontosabb megértése, ebben a cikkben erről olvashat. Cikksorozatunk következő részéből pedig a poszt-COVID kimerültség lehetséges kezeléséről tájékozódhat bővebben.

Fáradtság vagy kimerültség? Mi a különbség?

Mindannyian ismerjük az edzés vagy a hosszú koncentrációs időszak utáni fáradtság érzését. Néha azonban fáradtság érezhető olyan módon is, ami nem tűnik normálisnak. A pihenés és a jó éjszakai alvás ellenére, ha a fáradtság, fáradékonyság minimális erőfeszítés után is jelentkezik, elhúzódik és korlátozza szokásos tevékenységét, kimerültségről beszélhetünk. Az emberek ilyenkor sokszor nehezen tudnak koncentrálni is, vagy felidézni egyes emlékeket, megjegyezni valókat.

A fáradtság és a kimerültség közötti különbség tehát a következő: a fáradtság javulhat elegendő pihenéssel, míg a kimerültség akkor is megmarad, ha valaki többet alszik és pihen, mint valaha.

A fáradtság kifejezés mindemellett különböző emberek számára mást és mást jelenthet. Vannak, akik szerint az izmaik könnyen legyengülnek, például már rövidebb távokat sétálva is olyan érzés fogja el őket, mintha csak egy maratont futottak volna le. Mások általános kimerültséget írnak le, akár mozognak, akár nem. Kimerültség esetén az emberek fizikai, mentális vagy érzelmi fáradtságot is tapasztalhatnak egyidejűleg, vagy ezek bármilyen kombinációját. Poszt-COVID-tünet esetén tehát helyesebb kimerültségről, mint fáradtságról beszélni.

A fáradtság valójában nagyon gyakori vírusfertőzések – nem csak kizárólag COVID – után, és általában 2-3 hét után rendeződik.

A COVID utáni kimerültség azonban sokkal több, mint a fáradtság érzése. Az emberek gyakran meglepődnek azon, hogy mennyire kimerültek a COVID-19 betegség során.

Panaszaik összessége több, mint a fáradtság vagy az álmosság. Ez egy túlzott fáradtság, amely a pihenés vagy a jó alvás ellenére is fennáll. Valószínűleg mindez a szervezetünk vírusra adott erős immunválaszának az eredménye. De néhány embernél ezek a tünetek hetekig vagy hónapokig elhúzódnak, és jóval a fertőzés elmúltával is fennállnak. Ez legyengítő és frusztráló lehet. A több pihenéssel sem egyszerűen nem javul a helyzet.

Vírusfertőzés utáni fáradtság Vírusfertőzés utáni fáradtságról akkor beszélünk, ha egy vírusfertőzést követően az érintett huzamosabb ideig rosszul érzi magát és fáradt. A fáradtság normális része a szervezet válaszának a vírusfertőzés, például a COVID-19 elleni küzdelemben. Sajnos ez a panasz valószínűleg még egy ideig a fertőzés megszűnése után is fennmarad. Többet aludhat, bizonytalannak érzi magát a lábában miatta, illetve megnehezítheti a hosszú ideig tartó állást, valamint befolyásolhatja a koncentrációs képességét és a memóriáját.

Mik a poszt-COVID kimerültség tünetei?

A COVID utáni kimerültség tünetei általában a krónikus fáradtság szindrómáét tükrözik. A betegek megtapasztalhatnak számos fizikai, pszichológiai és viselkedési szövődményeket egyaránt, beleértve:

az állandó fáradtság és álmosság érzését,

enyhe vagy súlyos fejfájást,

szédülést és hányingert,

izom- és ízületi fájdalmakat és gyengeséget,

késleltetett reflexeket,

károsodott motoros készségeket,

gyenge döntéshozatali készségeket,

hangulatzavarokat és ingerlékenységet,

károsodott szem-kéz koordinációt, és

étvágytalanságot is.

A súlyosabb tünetek közé tartozik az immunrendszer csökkent működése, homályos látás, felidézési és memóriazavarok, rossz koncentráció, a környezetre való megfelelő figyelés képességének a hiánya, motiválatlanság, sőt akár téveszmék és hallucinációk.

Mi okozza a COVID utáni kimerültséget?

Számos oka van annak, hogy az emberek kimerültek a COVID-19 betegség után. Ezek között szerepelhet egy folyamatos immunválasz a SARS-CoV-2 vírusra annak ellenére, hogy a fertőzés már lecsengőben van, de a súlyos betegség hatása is lehet. Például a tüdőgyulladás okozta fáradtság akár 6 hónapig is eltarthat.

Noha korlátozott számú kutatás áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy mi okozza konkrétan a COVID utáni fáradtságot, egyes szakértők szerint a szervezet természetes immunválaszai között egyfajta egyensúlyhiány tapasztalható, amikor bizonyos típusú fertőzések ellen próbál küzdeni. A COVID-hoz kapcsolódó fáradtság hasonló a myalgiás encephalomyelitis/krónikus fáradtság szindrómához (myeloencephalitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)), egy olyan összetett betegséghez, amely évente körülbelül 800 000-2,5 millió embert érint. A ME/CFS gyakran azt eredményezi, hogy a betegek képtelenek olyan életet élni, mint korábban, a fáradtságukhoz vezető betegségek elkapása előtt. Ide tartoznak olyan, az életminőséggel kapcsolatos problémák, mint például erőnléti problémák edzés vagy házimunkák során, munkahelyi vagy iskolai teljesítőképesség csökkenése, szexuális funkciózavarok, libidó- vagy egyéb problémák az intimitás terén, motiválatlanság a szabadidő eltöltésére.

Sokakat, akik ME/CFS-t tapasztaltak, nem diagnosztizálják; főleg, hogy a betegséget hazánkban nem mindenki fogadja el még különálló kórképnek. Sokan úgy vélik, hogy a myalgiás encephalomyelitis kialakulásának oka az immunrendszer hiányos működése. A COVID utáni kimerültség diagnózisa ehhez képest azonban hamar és egyértelműen felállítható, mivel általában korábban jelentkezik, mint az ME/CFS és mivel megjelenése egyértelműen a vírusfertőzés diagnózisához kötődik.

A krónikus fáradtság szindróma A krónikus fáradtság szindrómáról, más néven myalgiás encephalomyelitisről már jóval a COVID előtt tudtunk. Ez gyakran vírusfertőzés után alakul ki (például Epstein-Barr-vírusfertőzés után). Így érthető módon aggodalomra adhat okot a koronavírus, amely potenciálisan krónikus fáradtság szindrómát válthat ki. Feltűnő hasonlóságok vannak a krónikus fáradtság szindróma és a long-COVID között is, mivel mindkettő legyengítő fáradtsággal, agyköddel és/vagy izomfájdalmakkal járhat. Jelenleg azonban még folynak a kutatások, amelyek szeretnék feltárni a pontos kapcsolatot a COVID utáni kimerültség, a hosszú COVID és a krónikus fáradtság szindróma között. Egyelőre annyi bizonyosra vehető, hogy sok ember fog poszt-COVID fáradtságot tapasztalni, de szerencsére nem mindenkinél alakul ki long-COVID vagy krónikus fáradtság szindróma.

Mitől tart sokáig a COVID utáni kimerültég és meddig tart pontosan?

Minden egyes embernél különböző dolgok járulhatnak hozzá a poszt-COVID kimerültséghez, amely akár hosszú ideig is eltarthat. Az alacsony szintű fizikai aktivitás, a megzavart napi rutin, a rossz alvási szokások, a megzavart cirkadián ritmus, a megerőltető munka, az egyéb gondoskodási kötelezettségek, az alacsonyan fekvő hangulat, a szorongás és a stressz mind ronthatják a fáradtságérzést és fokozhatják a kimerültséget.

A ZOE nevű COVID-tanulmányban gyűjtött adatok szerint a fáradtság általában a betegség első hetében jelentkezik, és átlagosan öt-nyolc napig tart, bár néhány embernél előfordulhat, hogy a COVID okozta kimerültség két hétig vagy tovább is fennáll.

A kimerültség súlyossága gyakran összefügg a betegség súlyosságával. Általában minél súlyosabb a betegség, annál tovább tart a fáradtság. Azoknál a személyeknél, akiket például a COVID-19 miatt intenzív osztályra kellett helyezni, néhány hónapba is beletelhet, mire visszatérnek ahhoz az erőnléti állapothoz, amiben azelőtt voltak, mielőtt megbetegedtek.

Kutatások szerint azoknál az embereknél, akik bár rosszul érzik magukat, de otthon is képesek meggyógyulni a koronavírus-fertőzésből, jellemzően csak egy-két hétbe telik, amíg a fáradtság enyhül.

Mikor kell felkeresnie a házi- vagy kezelőorvosát?

A fáradtságnak, kimerültségnek számos lehetséges oka lehet. Már a járvány előtt is a fáradtság volt az egyik leggyakoribb oka a háziorvoshoz fordulásnak.

A legtöbb súlyos ok kizárható, ha háziorvosa rákérdez a tüneteire és megvizsgálja Önt. Időnként háziorvosa további egyéb vizsgálatokat is kezdeményezhet, például laborvizsgálatot rendelhet el, vagy tünetspecifikusan például neurológiára adhat beutalót.

A különösen aggodalomra okot adó tünetek közé tartozik a láz, a megmagyarázhatatlan fogyás, a szokatlan vérzés vagy véraláfutás; a fájdalom (bárhol), ami felriasztja Önt az alvásából, vagy a csuromvizes éjszakai izzadás.

Ez is érdekelheti Mire utalhat a hirtelen fogyás?

Meddig tarthat a fáradtság a COVID után? Egy tanulmány, amely 143 súlyos COVID-19 betegségben szenvedő embert vizsgált, azt találta, hogy a résztvevők 87%-a még két hónappal azután is folyamatosan fáradt volt, hogy először kórházba került. Enyhébb esetekben a fáradtság 2-3 hétig is eltarthat attól az időponttól számítva, amikor a COVID-19-teszt pozitív lett. Egyes kutatók szerint a szervezet természetes reakciója lehet ez, miután érintkezésbe került bizonyos típusú fertőzésekkel.

Beszéljen tehát háziorvosával vagy kezelőorvosával, hogy kizárhasson minden olyan állapotot, amely a fáradtságot okozhatja, főleg akkor ha:

A fáradtsága inkább romlik, mint javul.

4 hét után a fáradtság nem változik.

Aggódik a kimerültség/fáradtság miatt, vagy egyéb új tünetei jelentkeztek.

Az erőkifejtés után a tünetei súlyosbodtak.

A fáradtság fokozódik terhelés után.

Ha fáradtsága, kimerültsége tehát inkább romlik, mint javul, vagy nem tud megfelelően gondoskodni magáról, akkor valóban mielőbbi orvosi ellátást kell kérnie. Néhány betegnek hónapokig elhúzódó, legyengítő tünetei vannak, amelyek meghaladják a poszt-COVID kimerültség állapotát, és kimerítik a hosszú-COVID diagnózisát. A hosszú-COVID-betegek mintegy 85 százaléka tapasztal fáradtságot, így ez az egyik leggyakoribb hosszú-COVID tünet is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



