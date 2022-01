Fordulóponthoz érkezett az omikron-hullám, s így a világjárvány is?

Úgy hírlik, Dél-Afrika túljutott az omikron-perióduson, és ez reménységet önthet a világ többi országának lakosságába is.

Mindössze nyolc héttel azután, hogy először hallottunk a koronavírus omikron-variánsáról, miután az új törzset felfedező dél-afrikai kutatók értesüléseiket bejelentették a világ egészség- és járványügyi hatóságainak, az afrikai országban a fertőzés hulláma épp olyan meredeken kezdett visszaesni, mint ahogyan korábban a görbéje felszökött. Fontos a tény, hogy Dél-Afrika nemcsak egyszerűen kiállta a COVID-19 negyedik hullámát, hanem ráadásul igen csekély veszteséggel jutott túl rajta. Mindvégig alacsony volt a halálos áldozatok száma. Így tehát Johannesburgban újra zsúfoltak az éttermek, nagy a forgalom, pezseg a város – írják az oda látogató tudósítók.

Az omikron azonnal globális izgalmat okozott, és világszerte a tudósok, kutatók figyelmének fókuszába került. A fertőzés vad sebességgel söpört át Dél-Afrikán, s napokon belül egy nagy járvány epicentruma lett az ország. És ezután? – szerencsére ezután nem túl sok minden történt.

Egy kis megkönnyebbülés

Tévétudósítók tucatjai követték nyomon akkoriban, az első tapasztalatokat keresve, hogy mi zajlik a járvány alatt a Johannesburgot és a fővárost (Pretoriát) is magába foglaló Gauteng tartomány egyik kórházának COVID-részlegén. Hat hónapja, mikor még a koronavírus delta-variánsával csatáztak az egészségügyi szakemberek az államban, a felkeresett kórház zsúfolásig, sőt azon túl is megtelt. Nem volt szabad intenzíves ágy, a lélegeztetéshez szükséges oxigén kifogyóban volt, magasra szaladt a halálesetek száma. „Elsősorban érző lény az ember, én is így születtem, s csak ezután képeztem ki magam egészségügyi segítőnek. Így elképesztően nehéz volt végignézni a betegek elvesztését” – mondta a riportereknek egy kimerült ápoló, Justice Mangala.

Az omikron-hullám alatt később már teljesen más képet mutatott ugyanez a kórház az oda látogató sajtósok előtt. Mintha kicserélték volna: félig üres kórtermek, kevés oxigénre kötött beteg, s az ápolószemélyzet jóval kisebb nyomás alatt élt. Ebben az időszakban az osztályon elvesztett betegeket egy kezén meg tudta számolni Mangala ápoló, s hozzátette még: „kissé megkönnyebbültem. Most megvan a második védelmi vonalunk is, a vakcina.”

A pandémia fordulópontja

A vakcinák megléte, együtt azzal a ténnyel, hogy a lakosság körében magas számban vannak olyanok, akik korábban koronavírus-fertőzésen estek át, ad magyarázatot a pozitív fejleményre Shabir Madhi szerint. E kettő kombinálódása jelentősen megerősítette a dél-afrikaiak koronavírussal szembeni kollektív immunitását. A védőoltás-szakértő azt is hozzáteszi, hogy ez okozta a súlyos betegségek arányának és a halálos áldozatok számának a drámai csökkenését a negyedik hullámban. Itt idézzük az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) megállapítását, miszerint a be nem oltottaknál 11-szer nagyobb annak esélye, hogy COVID-ban betegszenek meg, sőt bele is halnak. „Az omikron-hullám a COVID-19 miatt – a pandémia kezdete óta – előfordult összes halálesetnek kevesebb mint 5%-át okozta Dél-Afrikában” – mondja Madhi vakcinológus professzor. Úgy véli, hogy akár több variáns is kialakulhat még, de akkor is, a járvány akut fázisa már véget ért. Ez a szakasz, letaglózóan magas halálozási számaival már bizonyára a hátunk mögött van. „Nagyon optimista vagyok, hogy elérkeztünk a járványban a fordulóponthoz. Nem hinném, hogy valaha is visszatérünk ahhoz a helyzethez, amit Dél-Afrikában az első három hullám során átéltünk” – mondta a védőoltás-szakértő.

Több országban (elsősorban a magas nemzeti össztermékkel jellemezhetőek körében) az egészségügyi hatóságok olyan figyelmeztetést fogalmaztak meg, hogy nem érdemes helyi értékeléseikhez a dél-afrikai adatokat alapul venni, mivel abban a térségben egészen más a lakosság korfája, továbbá ott igen magas a lakossági átfertőzöttség, és e tényezők képesek megerősíteni az immunitást. Emellett szóltak a halálozási veszteségben mutatkozó eltérésekről is: az alig 60 milliós lakosságú Dél-Afrikában mintegy 94 ezren haltak meg a vírus miatt.

A figyelmeztetést megfogalmazók között található dr. Anthony Fauci is. Az amerikai elnök járványügyi főtanácsadója a napokban úgy fogalmazott, hogy még mindig nyitott kérdés, vajon az omikronra úgy gondolunk-e majd vissza, mint ami a pandémia lélekharangját kongatta meg. „Remélem, erről van szó. De csak abban az esetben lesz így, ha nem jön egy újabb variáns, ami kijátssza majd az előző vírusvariánsra adott immunválaszunkat.” Ehhez tette hozzá az amerikai egészségügyi miniszter, Vivek H. Murthy, hogy ma még mindig az esetszámok meredek emelkedését látni az USA több pontján, egyre több a kórházba kerülő beteg, így az országban a következő napokban tán újabb „nemzeti csúcs fog megdőlni”.

A dél-afrikai tudósok és köztük a vakcinológus professzor, Madhi, jelen pillanatban azt próbálják megérteni, vajon a külföldi szakemberek miért vonakodnak levonni a megfelelő tanulságokat az ő tapasztalataikból. Főleg annak fényében, hogy mind az USA-ban, mind Európában milyen széles körben hozzáférhető a vakcina. Továbbra is szilárdan hisznek abban, hogy a vakcinák jó védelmet kínálnak a súlyos betegség, illetve az elhalálozás bekövetkezése ellen, ma éppúgy, mint az eddig felbukkant összes variánssal szemben.

Dél-Afrika nincs egyedül. Nagy-Britanniában is jelei vannak, hogy az omikron-hullám, ami éppen olyan gyorsan csapott le ott, mint Dél-Afrikában, szintén gyengül. A fertőzöttségi számok esnek, és az omikron-hullám következtében nincs kiugrás a halálozásban sem. A tudósok optimisták tehát, s úgy vélik, a COVID-19-re hamarosan nem mint járványra, hanem mint egy endémiás brit betegségre fogunk utalni. Egy betegség akkor nevezhető endémiásnak, ha terjedése egy adott népességcsoporton belül marad, ráadásul a terjedés alacsony szintű, úgy, hogy nincsenek súlyos közegészségügyi következményei.

Még akkor is, ha az omikron-fertőzések végül elérnek a csúcsra az Egyesült Államok egész területén, valószínűtlen, hogy egyszerűen csak eltűnik a koronavírus – hangsúlyozza dr. Anthony Fauci, utalva ezzel arra, hogy a vírus nem tűnik el, csak a pandémia endémiává szelídül.

„Már csaknem elértünk ehhez a ponthoz, ez már a vég (az omikron-korszak végének) kezdete, legalább is az Egyesült Királyságban” – jegyezte meg Julian Hiscox, a Liverpooli Egyetem infektológusa, a globális egészséggel foglalkozó tanszék vezetője. A professzor, aki a brit kormányzat egészségügyi tanácsadó testületének is tagja, a továbbiakban azt a vélelmét fogalmazta meg, hogy „2022-ben az élet újra csaknem olyan lehet, mint a pandémia előtt volt.” „Ha felbukkan egy új variáns, vagy visszatér egy régi, sokan fogunk szipogni, kicsit fáj majd a fejünk, aztán hamar rendbe is jövünk, éppen úgy, mint azon fertőzések esetén, amelyeket az olyan koronavírus-fajok váltanak ki, amelyek "csak" megfázásos tünetekkel járó megbetegedéseket okoznak, és régóta jelen vannak” – mondta az infektológus Julian Hiscox.

Miközben a megfertőződések, a kórházba kerülések, illetve a halálozások számai még mindig gyorsan emelkednek az USA több részében, New York City-ben – ott, ahol első helyszínként sújtott le az omikron – jelentős csökkenés tapasztalható. A városban megfigyeltek adatgörbéje nagyon hasonló ahhoz, amit Dél-Afrikában és Nagy-Britanniában figyeltek meg. Így nő annak a reménye, hogy a Johannesburgból érkező jó hírek a még jobb hírek előhírnökei lesznek az USA mellett az egész világ számára.

