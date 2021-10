Az R.1, az új SARS-CoV-2-variáns Japán után az USA-ban is felütötte fejét

Az új koronavírus R.1 variánsát először Japánban azonosították. Bár csaknem teljesen általános a delta-variáns dominanciája az Egyesült Államokban, mégis, ezen újabb koronavírus-variáns terjedésének híre is bekerült napjainkban a helyi híradásokba.

Az R.1 elnevezésű variánsra Kentucky területén figyeltek föl, egy ottani ápolási otthonban kialakult góc miatt. A kitörést az egyik fertőzött alkalmazott indíthatta el. (A helyi kormányzó, Andy Beshear szerint két másik államban is magas már az R.1 variáns miatti fertőzöttségi arány.)

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) jelentése szerint a szóban forgó ápolási intézményben lakó 83 személy közül 26 koronavírus tesztje lett pozitív. A 116 egészségügyi dolgozó közül pedig 20-é. Amikor március 1-jén 28 mintán elvégezték a teljes vírusgenom-szekvenálást, olyan mutációkat találtak, amelyek az R.1-variáns leszármazási vonalában szerepelnek.

„A megfertőződés aránya 3-4-szer nagyobb volt a nem beoltott lakók és dolgozók körében, mint a vakcináltaknál” – derült ki a vizsgálati adatokból.

Az otthon lakóinak durván 90%-a és az alkalmazottaknak 52%-a mindkét oltását megkapta – közülük az ápoltak 25,4%-a, az ápolók 7,1%-a fertőződött meg. A CDC elemzése szerint ez az adat pedig aggodalomra ad okot, mert felmerül, hogy a vakcinák csak kevésbé hatékony immunválaszt tudnak kiváltani az R.1 variánssal szemben.

Ráadásul, négy esetben feltehetően újrafertőződést azonosítottak, és „ez arra nézve jelenthet bizonyítékot, hogy a fertőzésen való átesés nyújtotta védelem (természetes immunitás) csak korlátozott, illetve nagyon gyorsan gyengül” – fogalmaz a beszámoló készítője. Az összes érintettnél tünetes betegség jelentkezett, egy személy elhunyt.

A CDC ezt az új R.1 variánst egyelőre se aggodalomra (VoC), se érdeklődésre (VoI) számot tartó megjelöléssel nem illette még, mégis, szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ebben a variánsban van több fontosnak nevezhető mutáció („mutations of importance”). Az egyik ilyen, a CDC szerint, „a vírus megnövekedett fertőzőképességéért felelős”. Több más, az R.1 variánsban is meglévő mutációt pedig már kimutattak aggodalomra okot adó variánsokban is, „bizonyíték van arra, hogy e mutációk megléte esetén csökken a gyógyulófélben lévő betegek, illetve a vakcinált személyek vírussal szembeni semlegesítő képessége, ami kimutatható is a vérszérumukban. Az R.1 variáns más mutációi pedig a neutralizáló antitestek hatékonyságát csökkenthetik” – fogalmaztak a CDC jelentését készítő szakemberek.

A jó hír az, hogy a kentucky-i helyszínen tapasztalt, beoltottaknál kialakult fertőzések előfordulása ellenére egyértelmű az összefüggés, hogy a vakcináció csökkentette a megfertőződés és a tünetes megbetegedés esélyét mind a páciensek, mind gondozóik körében. Továbbá jelenleg úgy látszik, hogy az R.1 nem nyomja el a többi variánst, tehát a deltáénál nem nagyobb a fertőzőképessége. A CDC nyilvántartásában az április 22-éig gyűjtött adatok között még csak 1.125 amerikai R.1-eset szerepel. Egy másik adatbázis (Forbes) viszont azóta már 10 ezernél is több olyan feljegyzett esetről tud, amelyben ezt a variánst detektálták. Persze ezek a számok csaknem elenyészőnek tűnnek a delta-variáns okozta több milliónyi esethez képest.

Az R.1 variánst 2021 januárjában Japánban azonosították először – egy család 3 tagjánál. Az egyik fertőzött személy a negyvenes éveiben járt, a másik kettő 10 év alatti volt. „Ez a 3 beteg Japánban él, itt van állandó tartózkodási helyük, és nem utaztak sehová megfertőződésüket megelőzően” – olvasható a National Institutes of Health (NIH) egyik jelentésében. A NIH az amerikai egészség- és szociálisügyi minisztérium (U.S. Department of Health and Human Services) egyik részlege. Idén tavasszal (tehát az említett ápr. 22-ei határnapig) „az R.1 leszármazási vonalához tartozó SARS-CoV-2-izolátumok aránya Japánban gyorsabban növekedett, mint az Egyesült Államokban” – olvasható a NIH-nek, a világ legnagyobb orvosbiológiai kutatási intézetének az elemzésében.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: New R.1 Covid Variant Detected In U.S. Outbreak; First Identified In Japan (Yahoo)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus