Még mindig van mit megtudnunk a delta-variánsról

Milyen a delta-variáns okozta betegség jellemző lefolyása és hogyan hat a szervezetre? Mennyire védenek a vakcinák az új vírusmutációval való megfertőződés esetén? Szükség van további óvintézkedésekre? Amit tudunk, és amit még nem tudunk a koronavírus delta-variánsáról.

Súlyosabb megbetegedést okoz-e a delta-vírustörzs?

A Nagy-Britanniában nyomon követett kórházi esetek alapján (ahol a delta-variáns elsőként vált dominánssá Európában), a variáns valószínűsíthetően valamivel patogénebb. Noha további kutatások elvégzésére van szükség, a delta-variáns súlyosságával kapcsolatos előzetes információk között szerepel egy Skóciában készített vizsgálat, ami azt igazolta, hogy a delta-variáns hozzávetőlegesen kétszer akkora valószínűséggel vezetett kórházi kezeléshez a nem beoltott személyek körében, mint az alfa-variáns (és a védőoltások szignifikáns mértékben csökkentették ezt a kockázatot).

Miként hat a delta-variáns a szervezetre?

Dr. Inci Yildirim, a Yale gyógyszerészeti intézetének gyermekekkel foglalkozó infektológus szakorvosa elmondta, hogy olyan tünetekről számoltak be, amelyek eltérnek az eredeti koronavírus-törzzsel összefüggésbe hozható tünetektől. Úgy tűnik, hogy a köhögés és a szaglás elvesztése kevésbé gyakran fordul elő. A fejfájás, a torokfájás, az orrfolyás és a láz pedig jellemző az Egyesült Királyságban legutóbb készített felmérések alapján, ahol az esetek több mint 90%-a már a delta-törzsnek tudható be.

Mennyire hatásosak a vakcinák?

Nem lehet pontosan tudni, hogy a delta-variáns okozhat-e több „áttöréses” esetet, azaz fertőzést olyan személyek esetében, akiket már beoltottak, vagy akik természetes immunitással rendelkeznek egy korábbi COVID-19 megbetegedés következtében, ami eddig összességében ritkán fordult elő.

Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) egyik elemzése (ami szakértők által még nem került lektorálásra) kimutatta, hogy a vakcinák közül legalább kettő hatékony védelmet nyújt a delta-variánssal szemben. A Pfizer-BioNTech által fejlesztett vakcina 88%-os hatásosságot mutatott a tünetekkel járó megbetegedés megelőzését, illetően és 96%-os hatásossággal bírt a delta-variáns okozta kórházi kezelés megelőzését illetően a vizsgálatok során, míg az Oxford-AstraZeneca védőoltása (ami nem mRNS-alapú vakcina) 60%-os hatásossággal előzte meg a tünetekkel járó megbetegedés kialakulását és 93%-os hatékonyságot mutatott a kórházi kezelés megelőzésével kapcsolatban. A vizsgálatok során olyan résztvevőket követtek nyomon, akik a védőoltások mindkét ajánlott dózisát megkapták.

A Moderna is beszámolt olyan (szakértők által még nem lektorált) vizsgálatokról, amelyek azt igazolták, hogy vakcinájuk hatékony a delta-variánssal és több egyéb mutációval szemben. A kutatók ugyanis csak egy „csekély mértékű csökkenést figyeltek meg a neutralizáló antitestek vérszintjét illetően” a delta-variánssal szemben a vakcina eredeti vírussal szemben fennálló hatékonyságához képest. A Johnson & Johnson szintén arról számolt be, hogy védőoltása hatékony a delta-variáns ellen, és csak kis mértékben csökkent a hatásfoka az eredeti vírustörzs elleni hatékonysághoz képest.

Így a beoltott személyek esetében a kockázat jelentősen alacsonyabb, mint azoknál, akik nem kapták meg a védőoltást, és az oltottak nagyobb biztonságban vannak, mint mielőtt beadásra került volna számukra a vakcina.

Indokolt a harmadik dózis?

Szükségük lesz a már beoltott személyeknek emlékeztető oltásokra a delta-variáns elleni védettség kialakításához? Még túl korai annak a megállapítása, hogy szükségünk lesz-e olyan módosított emlékeztető oltásra, ami a delta-variánst - vagy bármely egyéb variánst - veszi célba. A szakértők azt sem tudják még teljes bizonyossággal, hogy a már beoltott embereknek szükségük lesz-e egy további oltásra valamikor, az első oltás által megszerzett általános immunitás fokozása céljából.

Miben tér el a delta plusz variáns?

További kérdések és aggályok is megfogalmazódtak a delta-variánssal kapcsolatban, ideértve a delta plusz variánst is - a delta-variáns egyik altípusát, amit az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és más országokban is észleltek. A delta plusz variáns egy további mutációval tér el a delta-variánstól. Ez az úgynevezett K417N mutáció érinti azt a tüskefehérjét, amelyre a vírusnak szüksége van a sejtek megfertőzéséhez, és ami az mRNS-alapú vakcinák és egyéb védőoltások fő célpontja, - mondta.

A delta plusz variánst esőként Indiában azonosították, de a mutáció típusáról már korábban megjelent variánsok, például a béta-variáns esetében is beszámoltak. További adatokra van szükség ahhoz, hogy megállapíthassuk a tényleges terjedési sebességet és ezen új variáns betegségteherre és kimenetelekre gyakorolt hatását.

Szerző: WEBBeteg - F. Zs., fordító, Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Forrás: 5 Things To Know About the Delta Variant (Yale Medicine)