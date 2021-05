Az indiai COVID-19-betegeket súlyos gombafertőzés is sújtja

Az indiai kórházakban az utóbbi időben megemelkedett az életet is fenyegető mukormikózis (mucormycosis) eseteinek száma. Szakértők keresik a magyarázatot. A kiugrást a COVID-19 kezelésére használt szteroidok hatására vezetik vissza, azok ugyanis elnyomják az immunrendszert, ami megteremti a gomba agresszív terjedésének feltételeit.

Egy indiai szemészorvosnak már 11 betege szemét kellett, életmentő műtét keretében, eltávolítania.

Az Indián végigsöprő második COVID-19 hullám tombolása idején egy súlyos, bár ritka gombafertőzés (mukormikózis), más néven a fekete gomba eseteinek megszaporodásáról számol be több kórház jelentése. Dr. Akshay Nair, szemspecialista, aki Mumbai három kórházában is dolgozik, csak április folyamán legalább 40 érintett beteget látott el. Márpedig ez az átlagos előforduláshoz mérten nagy emelkedést jelent – hiszen az előző két évben összesen csak tíz ilyen esettel találkozott.

Mi is az a fekete gomba?

Az indiai kormányzati tisztségviselők arra szólították fel az orvosokat, hogy figyeljék a mukormikózis szimptómáit, jelentsék az eseteket, amiket a talajban, növényeken, trágyában található gombaspórákkal való érintkezés idéz elő. A CDC szerint a korai tünetek a következők lehetnek: az arc egyik oldalára terjedő duzzanat, fejfájás, láz, az orr és a melléküregek eldugulása. A tünetek eszkalálódása nyomán végül az orr feketére színeződik, homályos vagy kettős látás alakul ki, mellkasi fájdalom lép fel, légzési nehézségek támadnak. A mukormikózis leginkább a legyengült immunrendszerű betegeket (pl. kezeletlen cukorbetegek, daganatos betegek stb.) veszélyezteti. A koronavírus-pandémia alatt különösen nagy a kockázata, főleg Indiában a sok kezeletlen diabéteszes miatt e ritka, ám igen veszélyes betegség kialakulásának.

A legtöbb indiai páciens cukorbeteg volt – a gombafertőzés tünetei náluk két héttel a COVID-ból való felépülésüket követően jelentkeztek. 11 betegnél volt szükség műtéti beavatkozásra, a fertőzés terjedésének megállítására legalább az egyik szemet el kellett távolítani. Az esetek mintegy felében a megfertőzött beteg életét nem sikerült megmenteni. Az említett infekció megjelenéséért és az esetek szaporodásáért részben a szteroid okolható, az a terápia, amely különben hatékony eljárásnak bizonyul a súlyos COVID-19 kezelésében. A szteroidok ugyanis csökkentik a gyulladást és megelőz(het)ik a tüdő károsodását, ugyanakkor elnyomják a szervezet immunrendszerét. A szteroid mellett okolható még az a tény is, hogy az országban igen sok a cukorbeteg. „A diabétesz általában véve is gyengíti az immunrendszert, a koronavírus-fertőzés pedig súlyosbítja az alapbetegséget. Így aztán a kezelésben alkalmazott szteroidok, amelyek segítenek a COVID-19 elleni küzdelemben, úgy viselkednek, mintha olajat öntenénk a tűzre, felizzítják, majd belobbantják a fertőzés folyamatát, azáltal, hogy csökkentik a gombás fertőzésnek való ellenálló képességet is” – magyarázza a jelenséget dr. Akshay Nair, szemorvos.

Nincs elérhető adat arról, hogy a világban milyen arányú a mukormikózis eseteinek előfordulása, így most nincs mihez viszonyítani. De az indiai egészségügyi hatóság képviselői a jelen esetszámra utalva nem tartják jelentős kitörésnek a növekedést. Egy szakértő azonban úgy véli, aránytalanul magasabb ez a fertőzésszám Indiában, ahol a népességben jóval több a cukorbeteg, mint más államokban. „Jelentettek hasonló eseteket több más országból is, például érintett lehet az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztria, Brazília és Mexikó – de a jelenség mégis Indiában a legszembeszökőbb. Ennek több oka is lehet, de legfőképpen talán a rengeteg és főként a jelentős részben nem jól vagy egyáltalán nem karban tartott diabétesz okolható a helyzetért” – mondja dr. David Denning (Manchester University).

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: COVID-19 patients in India are developing deadly 'black fungus' infections that can lead to blindness (businessinsider.com)