Milyen megélni azt, ha valaki az oltást követően fertőződik meg koronavírussal?

A koronavírus elleni vakcinák rendkívüli módon hatásosak, mégis néhány ritka esetben előfordul, hogy a vakcinált ember megbetegszik. Ahhoz, hogy elérjük a nyájimmunitást, a lakosság jelentős részének fel kell vennie a védőoltást.

Az oltást követően bekövetkező megfertőződés tipikusan enyhe lefolyású és kevéssé fertőző – ezt erősítik meg mindazok, akik beoltásuk után lettek COVID-osak. – A már egy hónapja Johnson and Johnson vakcinával beoltott 24 éves amerikai lány (Karlee Camme) nagyszüleihez készült, akiket már több mint egy éve nem látott. Ám két nappal a várva várt látogatás előtt azt érezte, hogy szaglását, ízlelését elvesztette. Kiderült, hogy enyhe COVID-19 jelent meg nála. Rájött, hogy a már napokkal előbb jelentkező orrfolyás, az erős fáradtság korai jelként már a fertőzésre utalhatott. De csak az íz- és szagérzékelés elvesztése idején lett biztos abban, hogy nem egyszerű megfázásról van szó. Az ekkor kért teszt valóban ezt igazolta.

Bár ritkán előfordulhat megfertőződés az oltás után is, de a vakcinázással a súlyos betegséglefolyás és elhalálozás kivédhető

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a COVID-19 elleni vakcinák igen sikeresen tudják megakadályozni a súlyos betegség kialakulását, így a beoltott nem kerül kórházba, sem halálos veszélybe. De egyetlen vakcina sem képes 100%-ban kivédeni az infekciót, mondja a globális egészségügy kérdéseivel foglalkozó dr. Lisa V. Adams (Dartmouth College). „Tudtuk, hogy számítani kell a beoltottak megfertőződésének előfordulására, és ez így is marad, míg el nem jutunk oda, hogy már csak kevés vírus cirkulál a környezetünkben. Annyi azonban megnyugtató, hogy az ilyen betegségek enyhe lefolyásúak.”

A vakcinázás célja a kórházba kerülés és az elhalálozás kivédése. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) jelentése szerint április végéig a 95 milliónál is több teljesen beoltott amerikainak csak 0,001%-ánál alakult ki oltást követően infekció (ebbe beleértendő 594 hospitalizációs és 112 halálozási eset is). Ezen esetek mintegy 45%-a 60 évesek és idősebbek körében fordult elő. Ide sorolandók az ápolási otthonokban előfordult esetek, ahol a bennlakók és az ápolók a beoltottak első körébé tartoztak. A társbetegségektől szenvedő idősebbeknél, illetve a közösségi otthonokban élőknél könnyebben alakul ki a COVID-19 súlyos formája, valamint náluk nagyobb az átvitel (transzmisszió) lehetősége is.

Egy amerikai gyermekkórház (Children's Hospital of Philadelphia) védőoltás-oktatási központjának igazgatója, dr. Paul Offit úgy véli, még ha az oltás utáni megfertőződéseket is figyelembe vesszük, a vakcinák célba értek. Teljesítették azt a küldetést, hogy a legtöbb ember számára védelmet nyújtanak a súlyos betegséggel szemben. „A védőoltások révén elkerüljük a kórházba szállítást, főként az intenzív osztályra jutást, végül a halál kockázatát. Ha az embernek enyhe infekció mellett a PCR-tesztje pozitív, és tünetmentes fertőzött, tekintsük úgy, hogy ekkor minden rendben van” – hangzik dr. Offit megnyugtató magyarázata.

Az oltást követően bekövetkező infekció esetleges tünetei rendszerint enyhék

Némely esetben annyira enyhék, hogy a fertőzött tünetmentesnek látszik. Eleinte ez állt fenn Karlee Camme esetében is, mivel nem érezte magát betegnek, nem gondolt COVID-19-re. A középkorú (54 éves) Masha Gessen szintén teljesen beoltottan lett enyhén beteg: folyt az orra, viszketett a szeme, fáradt lett, s szaglását vesztette. Nagyjából egy hét alatt túljutott panaszain. A többi olyan enyhe fertőzöttnél, akik az oltást követően fertőződtek meg, szintén ennyi időt vesz igénybe a felépülés. A neves amerikai szakmai folyóirat (New England Journal of Medicine) is sorol hasonló eseteket: két példájában egy 51, illetve egy 54 éves nőnek fájt a feje, a torka, nem éreztek szagokat. – A pozitív tesztet követő héten mindketten jobban lettek. Nem ez történt azonban a már említett legfiatalabb példa (Karlee Camme) esetében. Nála a legkellemetlenebb tünetek egy héttel aztán jelentkeztek, hogy pozitív tesztet produkált. Légzési nehézségei voltak, míg kocsijától beért a munkahelyére, meg kellett állnia, annyira kifulladt. Hányingere, migrénje lett, és a COVID-19 tesztet követő csaknem egy hónapon át minden éjjel hol a hideg rázta, hol izzadságtól lett nedves az ágyneműje is.

Másokra nézve kevésbé fertőző a beoltottak infekciója, mint a nem beoltottaké

Bár Karlee Camme máig se szabadult meg teljesen a tüneteitől, de az vigasztalja, hogy családjában senkit nem fertőzött meg. „A partnerem még csak nincs is beoltva, mégse kapta el a vírust. Holott amíg nem lett meg a teszteredményem, egy ágyban aludtunk. Bár vírushordozó vagyok, de nem kell még bűntudatot is éreznem, hogy más is beteg lett, mert átadtam a vírust a környezetemben élőknek.”

A vakcináltság ellenére megfertőződött személy szervezetében a nem vakcináltként megfertőződöttéhez képest tipikusan jóval kevesebb a vírus, ami azt jelenti, hogy másokat kevésbé tud megfertőzni – derül ki több ígéretesnek látszó izraeli vizsgálatból. Több tanulmány eredménye is aláhúzza, a Pfizer vakcinája 94%-os hatékonysággal tudja megelőzni a tünetmentes fertőzést, ami csökkenti annak rizikóját, hogy valaki tudtán kívül terjesztő lesz.

A fertőzés megállítását a lakosság többségének vakcinálása hozza el. A COVID-19 megbetegedés kockázatának lehetséges eliminálása akkor lesz közel, ha nagyon sokan lesznek beoltva, állítja dr. Paul Offit. Becslése szerint az egyes országok lakossága legalább 80%-ának – vagy a vakcinák, vagy a természetes infekció révén – immunizálttá kell válnia ahhoz, hogy magunk mögött hagyjuk a pandémia rémét. „A koronavírus még egy darabig biztosan velünk marad, ezért fő célunk, hogy kontrollálni tudjuk terjedését. Az oltási programok révén ez fokozatosan meg is történik.”

Bár megfertőződött, Camme továbbra is pozitív véleménnyel van a vakcinákról, bízik szerepükben. „A védőoltások híve, támogatója vagyok. Az egész járványon akkor és úgy jutunk túl, ha mindenki, vagy legalábbis a lakosság nagy többsége be lesz oltva. Ez az egyetlen lépés, amit meg kell tennünk, hogy újra egy normálisabb világban élhessünk” – véli nagyon helyesen a fiatal nő.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: What it's like to get COVID-19 after a vaccine, according to people who had 'breakthrough' infections (businessinsider.com)