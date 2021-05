Milyen vakcina-mellékhatásra számítsanak a 20-as, 30-as éveikben járók?

Az oltást kapó személy kora, neme és aktuális (általános) egészségi állapota hatással lehet arra, hogy nála mekkora eséllyel fog a COVID-19 elleni vakcina felvétele nem várt tünetekkel, mellékhatással együtt járni. A fiatalok immunválasza többnyire erősebb, mint az idősebb csoportok tagjainál kiváltott, így az sem meglepő, ha esetükben jóval kellemetlenebb reakciók jelen(het)nek meg.

A pandémia egész ideje alatt azt lehetett tapasztalni, hogy a fiatalok többnyire tünetmentesek maradtak. Sokkal gyakoribb náluk, hogy fertőzésük aszimptomatikus. Ez pedig azzal a negatív következménnyel jár, hogy akaratukon kívül sokakat megfertőzhetnek, hozzájárulva a népességen belül az esetszámok megnövekedéséhez. A vakcina mellékhatásai azonban esetükben akár erősebbek is lehetnek. Ezek a fiatalok éppen úgy, sőt, olykor még jobban megszenvedik az oltási reakciókat, mint az idősebb felnőttek. Az alábbiakban néhány amerikai fiatal – jellemzőnek mondható – oltás utáni tapasztalatát ismertetjük.

Tinik, huszonévesek, 30 felettiek vakcinázásuk utáni beszámolói

Az első Pfizer-oltása után pár napig azt érezte a 27 éves Kelly Carton, hogy nyomásra, olykor érintésre is, érzékeny a karja. Sok hasonló beszámoló született, akár a Pfizer-, akár a Moderna-vakcina első adagja után. Az ugyancsak 27 éves Rachel Flannery szintén 2 napon át fájlalta a karját. Az injekció helyén jelentkező izomfájdalom mellett a 24 éves Rachel Greenspan enyhe émelygést, fáradtságot érzett első Moderna-oltása után. Az 5 évvel idősebb Mia de Graaf eleinte semmit nem érzett, ám 1 héttel az első injekció után úgynevezett „Moderna-karja” lett – azaz a szúrás körüli bőrfelület kissé melegebb lett, a területen vörös foltok jelentek meg, és csak 2 nap után halványultak, majd múltak el.

A fiatalokra jellemző erősebb immunválasz könnyebben hozhat létre mellékhatást – magyarázzák a szakemberek, és az idősebbekéhez képest intenzívebb reakciójuk okaként azt is hozzáteszik, hogy a kor előrehaladtával az emberek immunrendszere fokozatos gyengül, teljesítménye romlik. „A fiatal egyének immunválasza életerős, élénkebb, így érthetően, emiatt náluk a mellékhatás is több” – mondja dr. Vivek Cherian, belgyógyász (Baltimore). Azonban ez nem szabályszerű, nem mindenkire jellemző összefüggés. A mellékhatás erőssége nem áll egyértelmű összhangban magának az immunrendszernek az erejével. Több idős ember számolt be náthaszerű reakcióról, de sok fiatal is csak ennyit tapasztalt, vagy legfeljebb enyhe fájdalmat az injekció helyén. Több fiatal beszámolójának is ez volt a két jellemző tünete a Pfizer-, illetve a Moderna-védőoltás első dózisa után.

A második dózis általában intenzívebb oltási reakciót vált ki

Általános megfigyelésnek mondható, hogy a második dózis után a többségnél erősebben mutatkoznak a mellékhatások – derült ki a Pfizer vizsgálatában. Mintegy kétszer annyi résztvevőnél alakult ki hidegrázás, ízületi fájdalom a második dózis után (az első utáni esetszámhoz képest). A Moderna-vizsgálatban legalább ötszörös volt ez az arány. Rachel Flannery a második Pfizer-oltását követő napon, mintegy 16 órával az injekció után sokféle fájdalmat érzett. „Rémes ízületi és csontfájdalmam volt, szédültem, fájt a fejem és a karom.” Rachel Greenspan már 3 órával az oltás felvétele után a következőket tapasztalta: „mintha a testemben lévő összes izom fájt volna”. Kilenc órára rá (azaz 12 órával az oltás után) pedig arra ébredt, hogy rázza a hideg, hányingere van és kalapálón fáj a feje – egyik sem lepte meg, mert több ismerősétől hallott hasonlókat. Az viszont váratlanul érte, hogy a következő reggel hányt. „Úgy gondoltam, betegszabadságot kell kivennem erre a napra.” 30 éves „sorstársuk” (Shoshannah Buxbaum) még rosszabbról számolt be: miután megkapta a Pfizer COVID-19 elleni vakcinájának második dózisát, minden egyes ízületében fájdalmat érzett. „22 órával a beoltásom után csak ültem a konyhában, és még a fejemet se tudtam egyenesen tartani.” És ha ez nem lett volna elég, egész nap hányingert, fáradtságot érzett, továbbá a hosszú évek óta fennálló krónikus csípőízületi fájdalmai is felerősödtek. Ágyban maradt. A következő reggelre viszont, mintegy varázsütésre, minden tünete elmúlt, összes panasza megszűnt.

A Johnson and Johnson (J&J) vakcinával oltottaknál sem ritka a náthaszerű tünetek megjelenése. Néhányan azonban ezen egydózisú vakcina után is jelentettek kellemetlen reakciókat. Christian Mendonca (34) fáradtságot érzett, fázott, és a beoltás után 12 órán át volt lázas. Manny Fidel (29) arra ébredt éjszaka, hogy biztosan felszökött a láza. Azt, hogy milyen magas lehetett, nem ellenőrizte, mert túl fáradt volt felkelni, hogy megmérje. Már este 7 tájban is rosszul érezte magát. Többféle panasza – fájdalom, hidegrázás, hányinger, felgyorsult szívverés – 18 órán át egyfolytában ágyhoz kötötte.

Egyesek súlyosabb, kiterjedtebb reakciókról számoltak be

J&J oltása után a 18 éves Chloe Kathuria különösen kellemetlen tüneteket élt át. Nem tudott aludni, egész éjjel fázott, reszketett. Vacogása olyan erős volt, hogy az újonnan kialakult izomfájdalmait tovább súlyosbította. Két napon át volt lázas, de a karjában és a teste más pontjain érzett fájdalom egy egész héten át vele maradt. Akárcsak a hasonló mellékhatásokat tapasztaló kortársai, az oltást követő napon, ő se ment iskolába. Bár reakciója a skála negatív végén volt, mégse panaszkodott. „Beoltottnak lenni még ezt is megérte. Két nap láz sokkal jobb, mint elkapni a koronavírust és kórházba kerülni” – vélte fiatal kora ellenére igen bölcsen. Ő nem számított rá, hogy ilyen beteg lesz, mások viszont felkészítették magukat az oltás felvétele utáni mellékhatásokra. Jes Adams (35) nemcsak általános egészségi állapota miatt jutott arra a következtetésre, hogy nem lesz könnyű, hanem abból is, hogy már volt ideje megfigyelni magán, hogy szervezete milyen kellemetlenül erősen, túlzón reagál a vakcinákra. Második Moderna-oltása után szédült, hányt, így egész nap ágyban maradt. Dicsérte magát, hogy előrelátóan szabadságot vett ki az oltás utáni napra. Ezt követően hamar jobban lett.

A meglehetősen gyors felépülések fenti történetei megerősítik azt a meggyőződést, hogy még a kellemetlen mellékhatások elviselése sem nagy ár azért, hogy a vakcinázottság révén elkerülhető a súlyos megbetegedés – nem is beszélve a legrosszabb kimenetelről: az esetleges megfertőződés lehetséges fatális következményének kivédéséről.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: The COVID-19 vaccine side effects to expect if you're in your 20s or 30s (businessinsider.com)