Hogyan számoljuk ki a véralkoholszintet?

Alkoholmérgezésről akkor beszélhetünk, ha a véralkoholszint eléri a 2,5-4 ezreléket, ami körülbelül 100 g alkohol fogyasztása után következik be. A kilélegzett levegő alkoholszaga általában egyértelművé teszi, hogy az érintett alkoholt fogyasztott-e. Itt meg kell jegyezni, hogy a cukorbetegeknek is lehet acetonos leheletük! Ha felmerül az alkoholmérgezés gyanúja, azonnal hívjon mentőt, mert a súlyos alkoholmérgezés halálhoz is vezethet, mivel légzésbénulást okozhat. Elsősegély alkoholmérgezés esetén