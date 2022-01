Macskajaj - Mi az, ami segíthet?

Az ünnepnapok, a szilveszter, a születésnapi partik, az esküvők és még számos esemény alkalmat szolgáltathat arra, hogy a résztvevők igyanak egy-két pohárral. Ha azonban valaki ennél gyakrabban nézeget a pohár fenekére, akkor másnap reggel könnyen előfordulhat, hogy iszonyú fejfájásra ébred, hányingere van, és nagyon szomjas. Adunk néhány tippet, hogy a másnaposság kellemetlenségeit könnyebben elviselje.

A másnaposság elkerülésének legjobb módja természetesen az, ha egyáltalán nem iszik alkoholt vagy csak mértékkel fogyaszt alkoholos italokat. Ha viszont alkalom adtán többet iszik a kelleténél, beválhatnak a következők:

Ne igyon éhgyomorra!

Ha azt tervezi, hogy a kelleténél több alkoholt fog fogyasztani, előtte mindig egyen valamit! A zsíros ételek nem egészségesek, de ez esetben kivételt tehet, mivel a zsír hatására az alkohol lassabban jut be a véráramba, így a véralkoholszint nem emelkedik meg olyan hirtelen. A tipikus party-ételek is segíthetnek a megelőzésben, ilyenek a sós sütemények, a sós mogyoró, és a sajtok, mivel ezek is lassítják a véralkoholszint emelkedését.

Közben igyon vizet is!

Az alkohol vizet von el a szervezetből, ezért is nagyon fontos, hogy igyon egy pohár vizet alkoholfogyasztás közben. A víz gondoskodik róla, hogy másnap ne ébredjen fejfájással. A víz helyett alternatívaként a gyümölcslevek is megfelelnek erre a célra.

Nem mindegy, milyen alkoholt fogyaszt!

Ha alkoholos italt iszik, nagyon fontos odafigyelnie arra, hogy az italban lévő alkohol lehetőleg etanol legyen. A whiskyben, a sötét rumban, a konyakban vagy a borban található metanol vagy isobutanol is. Noha tudományosan még nem bizonyították, de feltehetően ezek az alkoholtípusok felelősek a másnaposságért. A vodkában viszonylag alacsony az említett legártalmasabb alkoholfajták mennyisége.

Ne dohányozzon!

Ne dohányozzon, ha alkoholt iszik! Ha a kettőt kombinálja, másnap reggel biztosan fejfájással számolhat. A nikotin csökkenti a véralkoholszintet, és ezáltal még több alkohol fogyasztására késztet.

Kerülje a cukrozott alkoholos italokat!

A bólék és a forralt bor nagy mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak. A cukor a szervezetben megakadályozza az acet-aldehid lebontását, ami az alkohol bomlásterméke, és felelős a másnaposságért. Ezért gyakran különösen súlyosak a másnap reggeli tünetek az ilyen italok fogyasztása után.

Aki már este is rosszul érzi magát, az jobban teszi, ha lefekvés előtt megiszik egy nagy pohár vizet, és ha szükséges, egy fájdalomcsillapító tablettát is bevehet.

Mi a teendő, ha mégis a másnaposság tüneteivel ébred?

Nem létezik olyan szer, amely segít hamarabb kijózanodni, viszont a kellemetlen tünetek enyhíthetők.

A fejfájás, a szédülés és a hányinger csillapítására a legjobb, ha reggel sok vizet iszik. A másnapossággal járó szörnyű szomjúságot mindig friss, szénsavmenetes vízzel csillapítsa! A szénsav ingerli a gyomrot. Az ásványi anyagok pótlására megfelelnek a szénsavmentes ásványvizek, és a frissen készített gyümölcslevek is.

A panaszok enyhítésére jót tesz a reggeli, de akinek hányingere van, nehezen tud ilyenkor enni, ezért valami könnyű ételt válasszon, ha az sem megy, akkor igyon teát!

A friss levegő is segíthet, a mozgás több vért pumpál az izmokba, a szervezet vérellátása, a vérkeringés javul, a regenerálódási folyamatok felgyorsulnak. Ha süt a nap, vagy esett a hó, vegyen napszemüveget, mert ilyenkor az erős fény különösen bánthatja a szemet, és fejfájást is okozhat.

Fejfájás ellen

Nem csak este az elalvás megkönnyítésére, hanem reggel is be lehet venni egy szem fájdalomcsillapítót a fejfájás enyhítésére. Nagyon jól megfelelnek erre a célra az acetil-szalicilsav-tartalmú fájdalomcsillapítók, mivel más hatóanyagoktól (pl. a paracetamoltól) eltérően ezek nem a májban bomlanak le, amit az alkohol amúgy is megterhelt. Ha hányingere van, jobb, ha nem vesz be fájdalomcsillapítót.

Ha nem akar fájdalomcsillapítót bevenni, de fáj a feje, jó megoldás lehet a borsmentaolaj is, izomlazító hatású, és javítja a fejbőr vérellátást is, és a májat sem terheli meg. Cseppentsen egy-két csepp olajat az ujjaira, a homlokát és a halántékát masszírozza be vele! A hatás kb. 15 perc múlva lesz érezhető. Alkalmazás előtt végezzen bőrpróbát, néhány embernél az illóolajok allergiás reakciót váltanak ki.

Milyen a jó reggeli?

A jó reggeli hozzájárul a másnaposság tüneteinek enyhítéséhez. Ha elég erőt érez magában hozzá, akkor reggelizzen baráti körben!

Ideális választás a magas víz- és fehérjetartalmú reggeli. A kalóriadús ételek is jót tesznek ilyenkor, a szervezet elektrolit-háztartását segítenek helyreállítani. A reggeli mennyiségét mindenki maga szabja meg, attól függően, hogy mennyire érzi rosszul magát.

Sokan nem szeretik, de a másnaposságra jót tesz, ha reggelire ruszlit (pácolt hering hagymával) eszik, ez ugyanis magas ásványi anyag tartalma révén újra egyensúlyba hozza a szervezet ásványi anyag háztartását. Hasonlóan jó hatású az ecetes uborka és a meleg zöldségleves. Egy pohár sós paradicsomlé is remekül beválik!

Az alkoholfogyasztás hatására a vércukorszint enyhén csökken, emiatt másnap reggel fokozódik az étvágy az erős, fűszeres ételek iránt. Ilyenkor reggelire megfelelő választás egy finomságokkal teli szendvics.

Aki a másnaposságot alkohollal akarja enyhíteni, az tévúton jár! Ha pillanatnyilag enyhülnek is a panaszok, az alkohol csak tovább károsítja a májat, és a macskajaj késleltetve, de így is úgyis bekövetkezik.

Hogy alakul ki a másnaposság?

Tipikus tünet a fejfájás, a hányinger, a hányás és a szédülés. Minderre számíthatunk egy átmulatott éjszaka után. Az elfogyasztott alkohol az emésztőrendszeren keresztül a véráramba jut, ami aztán az egész szervezetbe elszállítja. Ezen az úton jut el az alkohol az agyba is, ahol az idegsejtek közötti információátadást negatívan befolyásolja. Ez észlelési és koncentrálási zavarokhoz, valamint a reakcióképesség csökkenéséhez vezet.

Az alkohol gátolja a vasopresszin nevű hormont, ami a víz primer vizeletből történő visszanyerését segíti elő. A vasopresszin gátlásával ezért a szervezet vizet veszít, több vizelet ürül, a vér besűrűsödik, ez ingerli az agyhártyát, ami pedig másnap reggel fejfájáshoz vezethet.

A vízzel együtt több ásványi anyag távozik, a mértéktelen alkoholfogyasztás felborítja az ásványi anyagok egyensúlyát. A nagy vízveszteség miatt a szervezetben az alkoholnak mérgező bomlástermékei is kialakulhatnak, így például acet-aldehid.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos