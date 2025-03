Tévhitek a másnaposságról

Cikkünkben összegyűjtöttük a hat leggyakoribb tévhitet a másnapossággal kapcsolatban. Azt is elmondjuk, mit kerüljön, és mit tegyen, hogy jobban érezze magát.

Első hiedelem: A reggeli mimóza koktél (egyharmad rész pezsgő, kétharmad rész narancs juice) enyhíti a másnaposságot

Amit helyette ajánlunk: Próbáljuk meg másnaposságunkat minél hamarabb orvosolni, de ne egy újabb adag véralkoholszint-emelővel. A legjobb reggeli szomjoltó a tiszta víz, gyümölcstea vagy egy izotóniás ital, amely visszaállítja az elvesztett elektrolitokat (ezek segítenek a testi funkcióink eredményes ellátásában), valamint igyunk vizet, hogy megakadályozzuk a kiszáradást, ami gyengeséggel, szédüléssel, fejfájással és szájszáradással járna!

Második hiedelem: A lefekvés előtt bevett fájdalomcsillapító enyhíti a másnaposság tüneteit!

Amit helyette ajánlunk: A legtöbb fájdalomcsillapító ártalmatlan a májra nézve, de alkoholfogyasztás után a máj el van foglalva az alkohol lebontásával. A fájdalomcsillapító okozta folyamatok így más útra terelődnek, és akár májgyulladást is okozhatnak. Ha szükségünk van fájdalomcsillapítóra, válasszunk nemszteroid gyulladáscsökkentőt, de ne vegyük be azt lefekvés előtt! A gyógyszerek hatása ugyanis akkorra pont elmúlna, mire felébredünk, tehát az éjszaka bevett tablettának ébredéskor már nem lesz ránk hatása. A legjobb megoldás, ha ébredés után vesz be egy fájdalomcsillapítót, így – bár az ébredéskor rögtön még nem segít – sokkal jobban érzi majd magát egy órával később!

Harmadik hiedelem: Mindig a legkevesebb kalóriát tartalmazó ital a legjobb a választás

Ahogy valójában történik: A hiedelemmel ellentétben a valóság az, hogy könnyebben be lehet rúgni diétás koktélok fogyasztása után. Az ok, hogy a kevesebb kalóriát tartalmazó italok gyorsabban kiürülnek a gyomorból. Ennek következményeként hamar telítődik a máj.

Negyedik hiedelem: Lefekvés előtt egyen valamit, mert az felszívja az alkoholt és tompítja a másnaposságot!

Amit helyette ajánlunk: Alkoholfogyasztás után már nem sokat ér az evés, inkább az ivás előtt érdemes a gyomorba kerülnie az ételnek. Emésztés közben lassabban bontja le a szervezet az alkoholt, ezáltal nem terheli meg olyan hirtelen a májat, és ha van étel a gyomorban, akkor az alkohol gyomorfalat irritáló hatása is valamelyest kevésbé tud érvényesülni. A lassabb felszívódás következtében kevesebb lehetősége lesz az alkoholnak másnap fejfájást okozni. De fontos tisztában lenni azzal, hogy attól függetlenül, hogy az alkohol lassabban szívódik fel, ha eszünk előtte, még ott lesz a szervezetben és ugyanúgy felszívódik.

Ötödik hiedelem: a bor jobb, mint a sör

Ami a valóság: A borban valóban több értékes anyag van, ha például a rezveratrolra gondolunk, de ha az a kérdés, hogy melyik italféle okoz kevésbé másnaposságot, akkor a sör a válasz. Ennek oka, hogy a vörösborban található anyagok (mint például a szulfitok, a hisztamin, a metanol és a csersav) fejfájást tudnak kiváltani az arra fogékony embereknél, és ez hozzáadódik a másnaposság tüneteihez. Egyébként a sörben is vannak értékes összetevők, például bizonyos B-vitaminok, de mind a bornak, mind a sörnek csak mértékkel fogyasztva lehet pozitív hatása. Egyik alkoholos ital sem tartalmaz olyan értékes összetevőt, amihez más forrásból ne juthatnánk hozzá.

Hatodik hiedelem: Az alkoholt intenzív testmozgással ki lehet izzadni

Ami a valóság: Az alkohol az emésztőrendszeren keresztül kerül a szervezetbe, onnan szívódik fel, majd a vérammal a májba jutva ebben a szervben bomlik le, tehát nem lehet kiizzadni, bármilyen intenzíven is sportol valaki.

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: WebMD.com

Lektorálta: Bak Marianna, biológus