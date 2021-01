Véd a koronavírus brit mutációja ellen is a Pfizer-BioNTech vakcinája

A COVID-19 ellen beoltottakban termelődött antitestek képesek semlegesíteni a SARS-CoV-2 új brit variánsát is - állítja egy új tanulmány. A kutatók megfigyelése azt igazolja, hogy a Pfizer-vakcina védelmet nyújthat a gyorsan terjedő, ezáltal a korábbiakhoz képest fertőzőbb vírusváltozattal való infekció esetén is.

Az elsőként az Egyesült Királyságban azonosított B.1.1.7 nevű vírusvariáns genetikai állományában az eredeti víruséhoz képest eddig 17 mutációt azonosítottak. A kutatók a B.1.1.7 variáns tíz mutációját vizsgálták, és megállapításuk szerint a BioNTech-Pfizer-vakcina minden bizonnyal megvéd az igen fertőző brit variánssal szemben is. Megállapításukat január 20-án tették közzé. A szokásos tudományos szakmai ellenőrzésen még nem átesett tanulmány azt mutatja, hogy a vakcináltakban termelődött antitest pontosan úgy tudja neutralizálni (semlegesíteni) azt a bizonyos brit mutációt, mint a vírus régebbi variánsait, amelyekre a vakcinát eredetileg „megtervezték”.

A teszt során – előzetes klinikai próbaként – 16 beoltott vérmintájába szintetikus vírust juttattak. Ezt a szintetikus vírust úgy alkották meg, hogy ugyanazok legyenek a felszíni fehérjéi, mint a B.1.1.7 variánsnak, amit brit mutációként szokás említeni.

A tanulmány egyéb mutációk vizsgálatára is kiterjed

Az elmúlt héten a Pfizer szakemberei még úgy nyilatkoztak, hogy az előbb említetthez hasonló laboratóriumi próbájuk azt az eredményt hozta, hogy a vakcina egyetlen mutáció, mégpedig a Nagy-Britanniában és Dél-Afrikában talált új variánsokban közös, N501Y jelzésű mutáció ellen hatásos. Ehhez képest mostani legújabb kutatásukban szerepelt a B.1.1.7 esetében talált mind a 10 mutációt tartalmazó új szintetikus vírus is.

„Az influenza vírusa ellen kifejlesztett vakcináktól eltérően a COVID-19 elleni védőoltások esetén nem kellett arra a következtetésre jutni, hogy egy új vírusmutáció esetén csökkenő neutralizáló képesség miatt szükség volna a vakcina módosítására. Lehetséges, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina még akkor is hatásos marad, ha a szervezetben az általa kiváltott vírusközömbösítő képesség (neutralizáló antigének szintjének megemelése) jelentősen csökken” – állapítja meg a tanulmány, amelynek szerzői között a BioNTech társalapítói, Ugur Sahin és Özlem Türeci is szerepelnek.

Új remény a vírus elleni harcban

Az új eredmények reményt nyújtanak, mikor a brit jelentések növekvő számú halálozásról szólnak és mikor a világ országai az új variáns gyors terjedésével küzdenek. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint napjainkban már 60 országban detektálták az először decemberben, az Egyesült Királyságban dokumentált új variánst.

Eközben a vakcinagyártásban is fontos szerepet betöltő több gyógyszeripari óriáscég (AstraZeneca, Moderna, CureVac) tesztelésbe fogott annak megállapítására, hogy a náluk előállított védőoltás szintén védelmet biztosít-e a COVID-19-cel szemben a koronavírus új variánsaival való infekció esetén is.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: BioNTech-Pfizer vaccine likely to protect against highly infectious UK variant (dw.com)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus