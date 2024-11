Fülpattogás: a megfázás kellemetlen szövődménye

Az őszi felső légúti fertőzések szövődményeként jelentkező fülkürthurut gyakori és makacs fülbetegség. Többnyire nem igényel speciális kezelést, de a gondos orrtoilette elengedhetetlen a későbbi szövődmények elkerülése érdekében.

Náthából fülkürthurut

A fül a formatervezés csodája: a hanghullámok begyűjtése a külső fül feladata, ezeket a középfül konvertálja mechanikai rezgéssé, majd a belső fül elektromos jelként továbbítja a hallóidegen át agyunk hallóközpontjába. Amikor azonban megfázunk, ez a finoman hangolt rendszer kibillenhet az egyensúlyából, és a fülkürt működésének zavarához vezethet.

Normális esetben a fülkürt minden nyeléskor vagy ásításkor megnyílik, hogy nyomáskiegyenlítő szelepként szolgáljon a középfül számára. Az őszi és téli felső légúti fertőzések miatt kialakult orrnyálkahártya duzzanat vagy a túlzott váladéktermelődés következtében azonban fülkürt elzáródik, és a dobüreg szellőzése zavart szenved. A kiegyenlítetlen légnyomás következtében behúzódó dobhártya normális rezgőképessége csökken, a beteg fülnyomásérzésről, mérsékelt halláscsökkenésről, fülpattogásról és időnként fülcsengésről, nyilalló fájdalomról számol be. A fül teltségérzete vagy a nyomásérzés akár az éles, tartós fájdalomig fokozódhat, ami már a középfülgyulladás jele lehet.

Hirdetés

Kezelhető-e a fülkürthurut otthon?

A fülkürthurut otthoni körülmények között is jól kezelhető állapot. Dr. Augusztinovicz Monika szerint ilyenkor az a cél, hogy mihamarabb visszaállítsuk a fülkürt normál funkcióját, amihez a patikában vény nélkül is beszerezhető orrnyálkahártyát lohasztó orrcseppek is elegendőek lehetnek. Emellett fontos a gondos orrtoilette (az erőteljes és alapos orrfújás, gyermekek esetében az alapos porszívós orrszívás), továbbá a sóoldatos spray-k, szükség esetén a sós vizes orrmosás alkalmazása, amelyekkel eltávolíthatjuk a felgyülemlett váladékot az orrból.

A tartós fülfájás már középfülgyulladásra utaló tünet, ez esetben gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapító készítmények használatát érdemes elkezdeni, de ilyenkor már szükségessé válik a fül-orr-gégészeti vizsgálat. Amint arra a szakember felhívja a figyelmet, jótékony hatású lehet a fül és az arc infralámpával vagy meleg textíliával történő melegítése, amit naponta többször is érdemes elvégezni.

A fülcseppek használatával kapcsolatban azonban óva intenék mindenkit: ha nem vagyunk biztosak a dobhártya állapotával kapcsolatban, és fül-orr-gégész sem vizsgálata meg a fület, inkább kerüljük ezeket a készítményeket. A fül melegítéséhez alternatív módszer a fülgyertyázás, de könnyen sérülést okozhatunk vele a hallójárat érzékeny bőrén. Ha a beteg fülnek jól esik a melegítés, használjunk inkább infralámpát, sópárnát, gyermekek esetében fülmelegítő gyógysapkát. Fülpanaszok esetén óvjuk a fület a huzattól meleg sapka vagy egy-egy vattapamacs használatával.

Próbálta már a Valsalva-manővert?

Tartós fülpanaszok esetén a betegeknek egy légzési technika, az ún. Valsalva-manőver elvégzését javasoljuk, amellyel levegőt juttathat a középfül üregrendszerébe. Ehhez mély levegőt kell venni, majd befogott orr és becsukott száj mellett kell erőltetett kilégzést végezni pár másodpercig. A Valsalva-manőver azonban csak váladékmentes orr esetén végezhető el, elkerülendő a váladék dobüregbe történő bejutását. Ha a beteg nem tud levegőt juttatni a középfül üregrendszerébe, a fül-orr-gégész szakorvos az ún. Politzer ballonos befúvással juttathat levegőt a nem szellőző dobüregbe.

Zajló fülkürthurut mellett célszerű kerülni a hirtelen nyomásváltozással járó állapotokat, a repülést, búvárkodást, nagy szintkülönbséget jelentő szerpentinen autózást.

A fülkürthurut általában otthoni kezeléssel, pár nap alatt rendeződik. Visszatérő panaszok, illetve fokozódó, tartós fájdalom esetén azonban vizsgálat szükséges, ki kell deríteni a háttérben álló okot, hogy az esetleges szövődményeket is megelőzhessük – dr. Augusztinovicz Monika, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Forrás: Dr. Augugusztinovicz Monika, fül-orr-gégész, allergológus - Fül-orr-gége Központ