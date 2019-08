Férfiak figyelem! A legfontosabb szűrővizsgálatok 40 év alatt

Ön mikor járt legutóbb háziorvosnál? Beteg volt vagy egészséges? Részt vett már komplex szakorvosi szűrésen, vagy más megoldást keresett?

A lakosság többsége rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, ellenőrizteti vérnyomását, vércukor- és koleszterinszintjét – derült ki egy felmérésből. Mintegy 95 százalékuknak már megmérte a vérnyomását egészségügyi dolgozó, több mint 70 százalékuknál egy éven belül történt a vizsgálat, a lakosság 65 százaléka koleszterinszint-mérésen is járt már élete során.

A szív- és érrendszer, valamint a légző-, emésztő- és kiválasztórendszer, illetve a látás, a hallás, és a bőr időszakos vizsgálata nagyon fontos a háziorvos közreműködésével. Már fiatalkorban el kell kezdeni ezeket a szűréseket. Sorba vettük a legfontosabb szűrővizsgálatokat, dr. Lavicska Enikő háziorvos segítette munkánkat.

A szűrés A szűrés tünet- és panaszmentes személyek egyszeri vagy inkább időnkénti vizsgálatát jelenti, amit abból a célból végeznek, hogy a még rejtett betegségek fennállásának valószínűségét kizárják, vagy éppen megerősítsék annak valószínűségét.

Hasi ultrahang vizsgálatra minden évben javasolt elmenni, figyelembe véve a kockázati tényezőket, illetve a meglévő panaszokat. Ezzel a módszerrel egyebek mellett a máj, epehólyag, epe utak, valamint a hasnyálmirigy és lép alakjáról, szerkezetéről kaphatunk képet, illetve vizsgálhatóak a vesék és a hasi verőerek is.

A tüdőszűrés a korábbi években a tbc elleni harcban volt fontos fegyver, ma már azonban nem teszik kötelezővé a mellkas röntgent, önkéntes alapon működik a tüdőszűrés. A tüdőrák időben történő felismerése érdekében azonban ma is fontos módszer, a tüdőszűréssel kiemelt tüdődaganatos betegek 25 százaléka ugyanis még műthető, tehát sokkal nagyobb az esély a gyógyulásra, mintha már tünetekkel vagy véletlen felfedezéssel kerülnének orvoshoz a betegek. A legmegfelelőbb módszer a kétirányú mellkas röntgen, dohányzóknak ajánlott a mellkas CT (alacsony sugárdózisú).

A bőrgyógyászati anyajegyszűrés az első lépcsőfoka a melanoma korai felfedezésének, amennyiben szokatlan elváltozást tapasztal a testén, az egyik anyajegye másképpen néz ki, mint korábban, akkor mindenképpen mutassa meg a háziorvosának, aki szükség szerint továbbirányítja a megfelelő szakorvoshoz.

Évente ajánlott elmenni látásvizsgálatra, attól függetlenül, hogy szemüveget visel-e az illető vagy sem.



Bár nem háziorvosi kompetencia, de ne hagyja ki az évenkénti fogászati szűrővizsgálatot sem. Az ajak- és szájüregi daganatok kiszűrése azonban már a háziorvosnál elkezdődhet, ha már belenéz a szájába.

Fiatal férfiaknál a herék rendszeres önvizsgálata azért fontos, mert a hererák előfordulása 20-40 év között a leggyakoribb. Csomó tapintása esetén azonnal urológushoz kell fordulni! - tanácsolja a háziorvos.

Ajánlott képalkotó szűrőcsomag fiataloknak Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat,

Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat,

Mellkas röntgen, kétirányú,

Here ultrahang vizsgálat,

Nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata.



Ellenőriztesse vérnyomását, pulzusát, valamint méresse meg vércukor- és koleszterinszintjét a háziorvosnál, akár van panasza, akár nincs. Ezek mellett soha nem árt egy BMI meghatározás (testsúly és testmagasság mérése), valamint haskörtérfogat és testzsír-százalék meghatározás sem. Árulkodó jel ugyanis nem csupán a súlygyarapodás, hanem a súlycsökkenés is.



Az EKG a szívritmuszavar, a magas vérnyomás okozta szívizom károsodás, koszorúér-szűkület felismerése érdekében fontos. Amennyiben a különböző károsító tényezők (a dohányzás mellett a túlzott energiaital és alkohol fogyasztása, rendszertelen, nem megfelelő étkezés, stb.) már fiatal korban jelen vannak, akkor sajnos korábban elkezdődik az érrendszer károsodása, amely szívkoszorúér-betegséghez és akár szívinfarktushoz is vezethet.



Érdemes kétévente egy komplex laboratóriumi vizsgálatot (májfunkció, vesefunkció, vérkép - egyebek mellett vércukor, vérzsírok, húgysavszint meghatározás) kérnie a háziorvosától, amely megoldható a közeli egészségügyi intézményben. Számítson azonban várólistára, tehát nem aznap vagy másnap vesznek öntől vért. Vannak olyan települések, ahol a háziorvosi rendelőben történik maga a vizsgálat, majd elküldik a mintát a szerződött egészségügyi intézménynek, és általában másnap megérkezik az eredmény.



Kevés szó esik róla, pedig nagyon fontos az alsóvégtagi vénás elégtelenség vizsgálata is a visszerek, az ödéma kialakulása esetében, ez szintén kérhető a háziorvostól.



Az obstruktív alvási apnoe szűrése a gépjárművezető alkalmassági vizsgálat esetében fontos, ezt is a háziorvostól kérheti.

Dohányzik?

Igen magas kockázati tényezőt jelent különböző betegségek kialakulására, ha ön rendszeresen dohányzik, legyen az normál vagy elektromos cigaretta. Összefüggésbe hozható a tüdőrák mellett olyan rosszindulatú daganattal, mint a húgyhólyag-, vese-, gége-, szájüregi-, nyelőcső-, gyomor- és hasnyálmirigyrák. Ezeket időben érdemes szűrni.

Ritkábban kérhető, de fontos!

A szorongásos, mentális betegségek kiszűrése érdekében szintén elegendő kétévente vagy ennél ritkábban kitölteni egy ebben a témában készült kérdőívet a háziorvosnál.

Várakozás nélkül... A prevenciós egészségügyi szolgáltatások a betegségek korai felismerését szolgálják, így lényeges szempont, mikor kap időpontot a páciens az orvosi javaslatra szóló szűrővizsgálatokra, köztük az olyan kiemelt diagnosztikai vizsgálatokra, mint a bőrgyógyászati, érbeteg szűrés, a fogászati vizsgálatok, az onkológiai, kardiológiai, mozgásszervi, a gyomor- bél- és emésztőrendszeri, valamint nőgyógyászati, szemészeti vizsgálat, illetve a tüdőgyógyászati szűrés. Átlagosan több hetet, de előfordulhat, hogy 1-2 hónapot kell várnia a páciensnek olyan szakorvosi ellátásokra a járóbeteg-intézményekben, mint például a kardiológiai, tüdőgyógyászati vagy bőrgyógyászati szűrővizsgálat. Ráadásul befolyásolja az ellátás sorrendjét a sürgős esetek megjelenése, így előfordulhat, hogy a délelőtt 10 órára behívott páciens csak délutánra jut be a rendelőbe. A férfi alapból nem szeret orvoshoz járni, ráadásul ha elmegy, azonnali ellátást szeretne, várakozás, mindenféle bonyodalom nélkül. Van már több lehetőség számukra korcsoportokra bontva. Kérhető komplex szűrővizsgálat a 18 és 39 éves korosztálynak, ez tartalmaz laboratóriumi és urológiai vizsgálatokat: választ ad az alapvető fejlődési rendellenességekre, gyulladás jelenlétére a húgyutaknál és a férfi nemi szerveknél, valamint diagnosztizálható a hererák jelenléte is. Az urológiai szakorvosi vizsgálaton túl komplex laborvizsgálatot is tartalmaz a csomag.

Forrás: WEBBeteg

T. A., újságíró

Szakértőnk: Dr. Lavicska Enikő, háziorvos