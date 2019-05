Fiatalok és szívinfarktus

A szívinfarktus - általában valamelyik koszorúér elzáródása következtében létrejövő szívizomelhalás - bár gyakrabban fordul elő idősebbeken, de sajnos a fiatalokat sem kíméli. Többnyire, alapvetően egy érfal károsodása, plakk melletti vérlemezkedugó kialakulása, ritkábban a test más területén keletkezett vérrög megakadása, illetve a koszorúér átmeneti görcsös beszűkülése okozza a bajt.

A fiatalabb korban kialakuló infarktus hátterében gyakran genetikai hajlam, véralvadási probléma is felfedezhető a klasszikus érfalkárosodás mellett, esetleg helyett. Sajnos az egészségtelen életmód (dohányzás, mozgásszegény életvitel, elhízás, nem megfelelő táplálkozás, jelentős stressz), a korán kialakuló magas vérnyomás és cukorbetegség egyaránt növelik az érfalkárosodás esélyét. Külön meg kell említeni nők esetében a hormonális rendszer változása (akár természetes okokból, akár gyógyszerszedés miatt) következtében kialakuló véralvadási zavar szerepét - különösen, ha ez egyéb rizikótényezőkkel is társul. Bizonyos kábítószerek használata is növeli a szívroham kialakulásának kockázatát. A fiatalok esetében ritkán még érfejlődési rendellenesség is állhat a vérellátási zavar hátterében.

Tünetek

Változó erősségű, nyakba, állkapocsba, vállba, karba sugárzó mellkasi fájdalom, légszomj, verejtékezés, hányinger, hányás, fáradékonyság, gyengeség, heves ritmuszavar, eszméletvesztés esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni. Súlyos tünetek esetén ki kell hívni a mentőt!

A szívinfarktus felismerése

A bizonytalan fájdalmak, a fiatalabb életkor, a gyakori viszonylagos jóllét miatt kisebb eséllyel merül fel ez a súlyos betegség az első vizsgálatkor, de a panaszok miatt kötelezően elvégzendő fizikális vizsgálat, EKG már megfelelő irányba tereli az ellátó személyzet gondolatait. Az EKG-görbe azonban egyes esetekben nem elegendő a diagnózis felállításához, vérvételre, szívultrahangos vizsgálatra is szükség lehet a további teendők megállapításához.

Ellátás

Az életkor a szívinfarktus szakszerű ellátását nem befolyásolja. Magyarországon bárkinek lehetősége van időben eljutni egy szívkatéteres centrumba, ahol a szükséges terápiát megkaphatja. A mellkasi fájdalom kezdetétől versenyfutás zajlik az idővel a szívizom megmentése érdekében. A szívkatéterezés és koszorúér-tágítás során lehetőség van a vérellátás helyreállítására, amely minél hamarabb következik be, annál kisebb mennyiségű izom károsodik. Az ellátás során természetesen a sugárterhelés elkerülésére az ivarszervek védelmére gondot fordítanak.

Hogyan lehet megelőzni a fiatalkori szívinfarktust?

A rizikót növelő, módosítható tényezőket lehetőség szerint meg kell szüntetni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor minimalizálni kell. A dohányzás természetesen mindenképpen kerülendő, de hormonális fogamzásgátlás esetén semmiképpen se dohányozzon egy nő!

Élet a szívinfarktus után

Egészséges életmód kialakítása elsődleges és elengedhetetlen, ebben a heveny szakaszt követő rehabilitáció során segítséget kap a beteg. Gyógyszerek szedésére, rendszeres orvosi ellenőrzésre élethossziglan szükség van, sokszor ennek elfogadása nehézséget jelent. A család támogatása mellett néha pszichológusra is szükség lehet. A kiváltó okot is keresni kell, emiatt néhány vizsgálatot el kell végezni a kórházi kezelés után. A fizikai terhelés mértékét, a családalapítással kapcsolatos lehetőségeket mindig egyénileg a kezelőorvossal lehet és kell megbeszélni, aki a kórlefolyás ismeretében tud megfelelő tanácsot adni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász