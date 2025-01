Meddig lesz egészséges a férfi?

A magyar férfiak átlagosan 61,3 évig élnek egészségben, a nők pedig 63,9 évig - legalábbis az OECD 2024-ben publikált jelentése szerint. Nem vagyunk előkelő helyen az uniós listán, de jó hír, hogy lassú javulást tapasztalhatunk.

A modern társadalmakban növekszik az időskorúak aránya és egyúttal a nem fertőző krónikus, valamint degeneratív betegségek előfordulási gyakorisága is. A jelenség kapcsán felmerült az igény olyan mutatószámok kialakítására, amelyek együttesen értelmezik az élettartam-növekedést és az egészségi állapotot. A várható élettartam két részre osztható: az egészségben és a betegségben eltöltött várható élettartamokra.

Az egészségesen várható élettartam (HLY) indikátora megmutatja, hogy egy ember a születésekor hány egészségesen eltöltött évre számíthat. A mutatót korlátozottság nélküli várható időtartamnak (DFLE) is nevezi az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A fogalom nem azonos tehát a születéskor várható élettartammal, egyes kutatások pedig azt is szokták vizsgálni, hogy egy 65 éves férfi vagy nő hány egészséges évre számíthat még élete során.

Hirdetés

A születéskor várható élettartam

A születéskor várható élettartam átlagosan 81,5 év az EU-ban, hazánkban ennél összességében öt és fél évvel kevesebb: a férfiaknál 72,6 év, a nőknél 79,3 év.

A tagállamok között továbbra is jelentős egyenlőtlenségeket figyelhetünk meg. Az unió legalacsonyabb és legmagasabb születéskor várható élettartama közötti különbség több mint 8 év.

Az urak mindegyik tagállamban kevesebb ideig élnek, mint a hölgyek: leginkább a svéd férfiakra lehetünk irigyek, ők 81,4 évet tudhatnak maguknak, illetve az írek sem panaszkodhatnak a maguk 80,9 évükkel. A lista végén kullognak a lettek (69,4 év) és a Bulgáriában élő férfiak (70,6 év).

A nemek közötti különbségek a várható élettartamban különösen szembe tűnnek a közép- és kelet-európai országokban: Lettországban, Litvániában és Lengyelországban 8 vagy több éves különbség figyelhető meg a nők és a férfiak között a hölgyek javára, hazánkban - mint láttuk - a különbség 6,7 év.

Ennyi évet töltünk egészségesen

A legtöbb egészséges életévre (70,1 év) Máltán számíthatnak a férfiak, ezt követi Svédország (67,5 év) és Olaszország (67,1 év). A legkevesebbre Lettországban (53 év), Szlovákiában (56,6 év), valamint Dániában (57,1 év) van esély – derül ki az OECD legutóbbi kimutatásából. Az uniós átlag a férfiak körében 62,4 év, a hölgyeknél 62,8.

Mi a helyzet a magyarokkal? A férfiak átlagosan 61,3 évig élnek egészségben, a nők pedig 63,9 évig, ami azt is jelenti, hogy a hölgyek az uniós átlagnál tovább maradnak egészségesek, míg a férfiak az átlagnál valamivel rövidebb ideig.

A magyar adatoknál is alacsonyabb az egészségesen eltöltött férfi életévek száma nemcsak a balti államokban, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban és Lengyelországban, hanem Németországban, Hollandiában és Dániában is.



OECD 2024

A másik vizsgált mutatót összehasonlítva elmondható, hogy egy átlagos magyar férfi életéből 11,6 évet tölt betegen, egészségi állapota miatt korlátozottan. Ez a mutató egyedül Bulgáriában alacsonyabb az uniós országok között.

Mire számíthatnak a 65 évesek?

A 65 éves korban várható élettartam uniós átlaga 10 év körül van (a nőknél 11,9 év, a férfiaknál 8,8 év), de ennek az időszaknak több mint fele krónikus betegségekkel és fogyatékosságokkal károsodik. Hazánkban a férfiak 7,6 évre számíthatnak még 65 évesen, ám jellemzően már betegségekkel együtt élve.

A különbségek hátterét nem vizsgálják a statisztikák, de annyi elmondható, hogy közre játszik az eredmények alakulásában a lakosság egészségtudatossága (például a szűrővizsgálatokon való részvétel), a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás), az életmód (táplálkozás, mozgás), az egészségügyi ellátórendszer, valamint a környezeti ártalmak, illetve a gazdasági tényezők is. A 65 év felettiek mindössze 22 százaléka végez például elegendő fizikai aktivitást, a mozgásszegény életmód pedig egyenes út az elhízáshoz és a krónikus betegségek kialakulásához.

A várható életkilátások statisztikailag összefüggésben vannak azzal is, hogy az ország mely részén élünk: átlagosan 4 évvel hosszabb egészséges életre számíthat egy fővárosi, mint egy Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Heves vármegyében élő.

Miben hal meg a magyar férfi? A magyar férfiak mutatói a kiemelt haláloki főcsoportok mindegyikében magasabbak, mint az EU országainak a többsége.

Minden negyedik halálesetet okoztak szívroham, szélütés, illetve egyéb keringési betegségek. Az ischaemiás szívbetegség évente kb. 11 ezer halálesetet okoz a férfiak körében.

Körülbelül minden ötödik haláleset volt összefüggésben a rákkal, évente 16 ezer férfi valamilyen rosszindulatú daganatban veszti életét. A vezető daganattípus a férfiaknál a tüdőrák, a vastagbélrák és a prosztatarák.

A férfiak nagyobb valószínűséggel halnak meg erőszakos halálesetekben, például öngyilkosságban vagy balesetben, mint a nők.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró

Adatok forrása: KSH - Halálozási adatok, OECD - Health at a Glance: Europe 2024