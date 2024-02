Várólista: vármegyénként és intézményenként is hatalmasak az eltérések

203 nap, ha csípőprotézist, 273 nap, ha térdprotézist szeretne a beteg. Ennyit kell átlagosan várakozni a hazai kórházakban ezekre a beavatkozásokra – derül ki a NEAK országos várólista nyilvántartásából. Az előző évek adataival összevetve jelentősen javult a helyzet. A WEBBeteg utánajárt, hogy hol, mennyi időt kell várni és mi az oka az eltéréseknek.

A NEAK adatai szerint 20 ellátástípusban vannak kórházi várólisták és összesen több mint 27 ezer beteg ül tétlenül. A leghosszabb várakozási idő három műtéttípusnál fedezhető fel hosszú évek óta, ezeken összesen 19 600 beteget találunk. Egy hónap alatt ezerrel nőtt azoknak a betegeknek a száma, akik valamilyen protézis-beültetésre és szürkehályog-műtétre várnak.

Beavatkozások, melyekre a legtöbben várnak

A szürkehályog az idős korban leginkább fellépő szembetegségek közé tartozik, ez számít a leggyakoribb műtéti beavatkozásnak, erre több mint 4600-an várakoznak, átlagosan 112 napot: a legtöbb időt, 184 napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházban, szintén vármegyén belül, de Mátészalkán valamivel kevesebb ez az idő: 139 nap, a legkevesebbet, 67 napot az ország másik szegletén, a Somogy Megyei Kórházban ülnek tétlenül a betegek. A szemlencse elhomályosodása fokozatos látásromláshoz vezethet, az idő tehát fontos tényező.

Csípőprotézis-műtétre átlagosan 203 napot kell várni: a legtöbbet 361 napot a Tolna Megyei Kórház Ortopédiáján, a legkevesebbet, 82 napot pedig a Honvédkórházban, itt 201 beteg van fent a várólistán. Ha már Budapest, az Uzsoki Utcai Kórházban átlagosan 105 napot vár az összesen 678 páciens erre a műtéttípusra.

Az ízületkopás az egyik leggyakoribb betegségnek számít, általában sérülések, gyulladások, veleszületett kóros elváltozások okozzák. A súlyos kopások mozgáskorlátozottságot, fájdalmat, ízületi folyadék gyülemet okoznak a betegnek, ezért sajnos szükségessé válik a protézis beültetése, amelyre az állami intézményekben igen hosszú a várakozási idő.

A térdprotézis-műtétek várólistája a leghosszabb, jelenleg 10 362 beteg található rajta, az átlagos idő 273 nap: a szerencsésebbek 57 nap alatt új életet kapnak, ha a szegedi klinikára kerülnek, amennyiben Szombathelyen jegyzik elő, már más a helyzet: a Markusovszky Kórházban 659 nap az átlagos várakozási idő. Az izmok által alig védett térdízület nagyon sérülékeny, ezért balesetből eredő térdelváltozások, ízületi gyulladás vagy időskori porckopás esetén térdprotézisre lehet szükség. A legtöbben, 1500-an Budapesten, az Uzsokiban, illetve közel 1000-en Szombathelyen várnak protézisre.

Várólisták szabályozása Míg a szervtranszplantációk egy központi lista (országos várólista) alapján zajlanak, a legtöbb beavatkozás sorrendjét az adott intézmény által vezetett jegyzék (intézményi várólista) határozza meg. Mindkét listára egyedi azonosítóval kerülnek fel a betegek, akik maguk is ellenőrizni tudják a lista alakulását. A várólistán szereplő betegek személyazonosító adatai nem nyilvánosak, kizárólag az azonosító számok láthatóak. A várólisták jogi szabályozásáról ebben a cikkben olvashat.

Ez az oka az eltérésnek

A járóbeteg szakellátásban az átlagos betegvárakozási idő szakmától függően 3-68 napig terjedhet. A megkérdezett szakrendelők több mint felében a várakozási idő a két-háromszorosára nőtt az elmúlt években, sőt, van olyan intézmény is, ahol az eddigi egyhetes várakozás öt-hat hétre ugrott – derült ki a Medicina2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség legutóbbi felméréséből. Sebészeti és fül-orr-gégészeti szakrendelésre már egy-két héten belül bejuthatunk, nőgyógyászati időponthoz mintegy másfél hét türelem kell, de belgyógyászati, neurológiai rendelési időpontra már minimum 2 hetet kell várni. A leghosszabb előjegyzési idő a kardiológián és a reumatológián van, a legrövidebb a fül-orr-gégészeten.

A várakozási idő hosszát általában a kórházak helyi viszonyai határozzák meg. Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója arról beszélt az Economx gazdasági portálnak adott interjúban, hogy kötelezővé tették, hogy az intézményeknek gondoskodniuk kell a megfelelő betegtájékoztatásról, és el kell mondania a kezelőorvosnak vagy éppen a várólista-felelősnek, hogy hol érhető el kisebb várakozási idő mellett az ellátás. De mint kiderült, a betegek sem annyira mobilak és az intézmények sem annyira rugalmasak.

Mit okoz a betegnek a hosszú várakozás?

Arról is szót kell ejtenünk, hogy mit okoz a betegnek, ha heteket, akár hónapokat vár egy-egy beavatkozásra. A WEBBeteg.hu portálnak nyilatkozó debreceni háziorvos úgy véli, az adott betegségtől, annak lefolyásától, valamint a páciens állapotától függ, hogy mennyi időt várhat a műtétig. A hosszú időhúzás egyértelműen nem tesz jót a betegnek, akár egy csípőprotézis-beültetésről, akár egy epekőműtétről van szó, ugyanis romolhat a beteg állapota, nehezebben vészeli át a várakozással töltött napokat, lelkileg is megviseli ez az időszak, ráadásul majd a felépülési idő is hosszabb lehet.

(WEBBeteg.hu - Tóth András, újságíró)