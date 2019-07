Hogyan jelzi a férfiak szervezete, ha baj van?

A kor előrehaladtával, illetve gyakran amiatt, hogy rohanó világunkban nem figyelünk önmagunkra - mivel azt képzeljük, hogy ez velünk nem történhet meg - számos betegség támadhatja meg szervezetünket.

A kórképek leküzdésében természetesen fontos az adott betegség gyógyulási hajlama is, de nagyon fontos a beteg együttműködése a betegség megelőzésében, felismerésében, illetve a betegség kezelésében és a visszatérésének megakadályozásában is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lépés a tünetek, változások felismerése, a korai diagnózis, illetve a megelőzés is! Milyen jelek utalhatnak arra, hogy valami baj van?

Hirdetés A Neuropátia Centrumok megtekintéséhez, kérjük kattintson ide!

Mely betegségek jelentkeznek gyakran férfiaknál?

Közismert tény, hogy a férfiak rövidebb ideig élnek. Fontos tehát a leggyakoribb betegségek ismerete a szép, hosszú élet elérésének érdekében.

Szív- és érrendszeri betegségek

A leggyakoribb halálok férfiaknál, a leggyakoribb ide tartozó betegségek a szívkoszorúér-betegség, a krónikus szívbetegség és a szívizominfarktus.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A tünetek függenek a kialakulás idejétől, a szív ereinek állapotától és a kísérőbetegségektől. Összességében elmondató, hogy szíveredetű betegség esetén a leggyakoribb tünet a nyomó jellegű mellkasi fájdalom, nehézlégzés, fulladás, szívritmuszavarok, vagy vérnyomásváltozás miatt eszméletvesztés, lábdagadás, tüdőödéma jelentkezése.

Daganatos betegségek

Az elhalálozáshoz leggyakrabban a tüdő-, prosztata- és vastagbéldaganatok vezetnek.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A tünetek a daganat fajtájától függenek, előrehaladott állapotban azonban generalizált panaszok jelentkeznek, májelégtelenség, veseelégtelenség, vérszegénység, vérzések, vérrögképződés, fertőzések.

Tüdőrák esetén köhögés, fogyás, láz, légzési nehezítettség, vérrögképződés, áttétek jelentkeznek.

Prosztatarák esetén vizelési panaszok, vérvizelés jelentkezhet.

Vastagbéldaganat esetén fogyás, étvágytalanság, a székelési szokások megváltozása jelenthetnek panaszt.

Szélütés vagy stroke

Elsősorban isémiás stroke-ot jelent, amikor az agyat ellátó erekben vérrög vagy elzáródás miatt vérellátási zavar és következményesen az agyszövet lágyulása alakul ki. Ritkább a vérzéses stroke, mely gyakran magas vérnyomásban szenvedő betegeknél lép fel.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

Tünetei a féloldali bénulás, beszédzavar, eszméletvesztés, görcsroham, fejfájás, viselkedésváltozás.

Krónikus tüdőbetegségek

A környezeti ártalmak, dohányzás jelentik a legfontosabb rizikótényezőt.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A krónikus hörgőgyulladás, illetve tüdőtágulat okozta tünetek a fulladás, légzési elégtelenség, köhögés, a terhelhetőség csökkenése, gyakori fertőzések.

Cukorbetegség

Gyakorisága nő az életkorral (elsősorban a 2-es típusúé). A nem megfelelő táplálkozás, az elhízás, a magas vérnyomás, a metabolikus szindróma – jóléti betegség – egyre fokozza magának a cukorbetegségnek, a nem megfelelő diéta és a nem megfelelő terápia alkalmazása pedig a szövődmények előfordulásának a kockázatát.

Milyen tünetek hívják fel a cukorbetegségre a figyelmet?

A fokozott étvágy, szomjúság, gyakori vizelés, hízás, látásromlás, szédüléssel, remegéssel, vagy rossz közérzettel járó állapotok.

Vesebetegség, veseelégtelenség

Alapvetően a cukorbetegség, kezeletlen magas vérnyomás és számos károsító ágens hatására alakul ki. Rendkívül sok problémát és költséget jelent a szövődményként jelentkező krónikus veseelégtelen betegek gondozása.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

Jelenlétére utaló tünetek a vizelet megkevesbedése, magas vérnyomás kialakulása, fogyás, gyengeség, lábdagadás, légzési zavarok a felgyülemlő folyadék miatt.

Alzheimer-betegség

Romló mentális képességekkel, mentális zavarokkal járó, demenciához vezető agyi betegség.

Milyen tünetek hívják fel rá a figyelmet?

Leggyakrabban memóriazavarral, beszéd-, kifejezés- és mozgáskoordinációs, gondolkodásbeli zavarral jár.

Alkoholizmus, májzsugor, májelégtelenség

Elsősorban az életmóddal kapcsolatban alakulnak ki, illetve sok esetben más szervek betegségei, daganatáttét hatására fejlődik ki a májelégtelenség.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

Tünetei a fogyás, étvágytalanság, rossz közérzet, fertőzések, sárgaság, gyengeség.

Tegyen a meglőzés érdekében!

A férfiaknál gyakran előforduló betegségek esetén is rendkívül fontos a megelőzés és a korai felismerés.

De mit tehet Ön?

Életmód terén fontos a rendszeres testmozgás, ideális testsúly tartása, egészséges étrend. A magas vérnyomás, illetve a cukorbetegség kezelése, a magas koleszterin- és trigliceridszint rendezése diétával vagy gyógyszeresen. A dohányzás és mértéktelen alkoholfogyasztás mellőzése.

Emellett rendkívül fontosak a szűrővizsgálatok is! Felnőtt férfiaknál az évenkénti mellkas-röntgenvizsgálat mellett javasolt minden évben háziorvosánál laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezni, szükség esetén EKG végzése javasolt. 40 év felett a vastagbélrák és prosztatarák rendszeres szűrése ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus