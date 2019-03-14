Hogyan jelzi a férfiak szervezete, ha baj van?

A férfiak egészségét számos, részben életmóddal és életkorral összefüggő betegség veszélyeztetheti. A szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, a cukorbetegség, a krónikus légúti, máj- és vesebetegségek egyaránt fontos problémát jelenthetnek. Cikkünk bemutatja a gyakoribb, a férfiak egészsége szempontjából fontos betegségeket, azok jellemző tüneteit és a megelőzés lehetőségeit.

A férfiakat gyakran érintő betegségek leküzdésében természetesen fontos az adott betegség gyógyulási hajlama, a szakszerű kezelés. A betegség megelőzésében, korai felismerésében és eredményes gyógyításában ugyanakkor nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lépés a - lehetőleg korai - tünetek, változások felismerése, a korai diagnózis, illetve a megelőzés is! Milyen jelek utalhatnak arra, hogy valami baj van?

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Mely súlyos betegségek jelentkeznek gyakran férfiaknál?

Közismert tény, hogy a férfiak átlagéletkora alacsonyabb, mint a nőké. Fontos tehát a leggyakoribb betegségek ismerete a hosszú élet elérésének érdekében. A két leggyakoribb halálok férfiaknál a szív-érrendszeri megbetegedések és a daganatos megbetegedések csoportja, a halálozások közel fele keringési eredetű.

1. Szívbetegségek

A leggyakoribb ide tartozó betegségek a szívkoszorúér-betegség, a krónikus szívelégtelenség és a szívizominfarktus, a legtöbb kardiovaszkuláris betegség az érelmeszesedés szövődményeként alakul ki.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A szív- és érrendszeri betegségek kialakulását már a tünetek megjelenése előtt jelezheti a magas vérnyomás, a kedvezőtlen vérzsírérték, a magas vércukorszint, a túlsúly vagy a dohányzás. Maga az érelmeszesedés (atherosclerosis) azonban hosszú ideig panaszmentes lehet, és csak előrehaladott elváltozás esetén idéznek elő tüneteket. Az egyik első jel gyakran a merevedési zavar.

A szívbetegségek tünetei függenek az adott kórképtől, a kialakulás idejétől, a szív ereinek állapotától és a kísérőbetegségektől. Általánosan elmondható, hogy szív eredetű betegség esetén a leggyakoribb tünet a terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom (angina pectoris) és nehézlégzés, a szívritmuszavarok, a vérnyomásváltozás miatt kialakuló szédülés, vagy a lábdagadás jelentkezése. Hirtelen fellépő erős mellkasi fájdalom, súlyos légszomj vagy ájulás sürgős orvosi ellátást igényelhet.

2. Stroke

Elsősorban iszkémiás stroke-ot jelent (a köznyelvben szélütés), amikor az agyat ellátó erekben vérrög vagy elzáródás miatt vérellátási zavar és következményesen az agyszövet lágyulása alakul ki. Ritkább a vérzéses stroke (agyvérzés), mely gyakran magas vérnyomásban szenvedő betegeknél lép fel. Ugyancsak a keringési rendszer betegsége.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A stroke hirtelen alakul ki, az elzáródás vagy az agyi ér repedése előtt előtt még nincsenek figyelmeztető tünetei. Itt a kockázati tényezőkkel érdemes inkább tisztában lenni, a magas vérnyomás, magas koleszterinszint, a cukorbetegség és a pitvarfibrilláció fennállása magas stroke-rizikóval jár.

Előjelnek tekinthető a TIA, az átmeneti agyi keringési zavar: ez azonban már egyfajta "mini stroke", ami már tényleges érelzáródással jár, de még spontán módon rendeződő állapot. Magának a stroke-nak a tünetei a féloldali bénulás, beszédzavar, koordinációs zavar, fejfájás, lésőbb eszméletvesztés, görcsroham. Ilyenkor azonnali mentőhívás (112) szükséges!

3. Daganatos betegségek

Férfiaknál a rosszindulatú daganat okozta leggyakoribb halálok a tüdőrák, a prosztatarák és a vastagbéldaganat.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A tünetek a daganat fajtájától függenek. Sajnos a legtöbb daganatios megbetegedésre is igaz, hogy korai stádiumban jellemzően tünetszegények vagy tünetmentesek, és csak később jelzik panaszok.

Tüdőrák esetén köhögés, fogyás, légzési nehezítettség jellemző tünet, a véres köhögés a korai stádiumban nem tipikus.

Prosztatarák esetén vizelési panaszok (nehéz vizelés, gyenge vizeletsugár), tünetek alapján azonban nem különböztethető meg a jóindulatú prosztata-megnagyobbodástól. A véres vizelet már specifikusabb, de ez sem kizárólag a prosztatarák tünete lehet.

Vastagbéldaganat esetén fogyás, étvágytalanság, a székelési szokások megváltozása (hasmenés vagy székrekedés egyaránt) jelenthetnek panaszt. A székletvér is a vastagbélrák tünetei közé tartozik, de ez gyakran szabad szemmel nem látható vért jelent.

Generalizált panaszok jelentkeznek, májelégtelenség, veseelégtelenség, vérszegénység, vérzések, vérrögképződés, fertőzések, ezek azonban már az előrehaladott stádium jelei.

4. Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)

A környezeti ártalmak, dohányzás jelentik a legfontosabb rizikótényezőt, melyek lassan visszafordíthatatlan károsodást idéznek elő a tüdőben. A krónikus tüdőbetegségek - elsősorban a COPD - a harmadik leggyakoribb halálokot jelentik a férfiak körében.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A krónikus hörgőgyulladás, illetve tüdőtágulat okozta tünetek a fulladás, légzési elégtelenség, köhögés, a terhelhetőség csökkenése, gyakori fertőzések.

5. Cukorbetegség

A cukorbetegség (elsősorban a 2-es típusú diabétesz) előfordulása nő az életkorral. A nem megfelelő táplálkozás, az elhízás, a magas vérnyomás, a metabolikus szindróma egyre fokozza magának a cukorbetegségnek, a nem megfelelő diéta és a nem megfelelő terápia alkalmazása pedig a szövődmények előfordulásának a kockázatát.

Milyen tünetek hívják fel a cukorbetegségre a figyelmet?

A fokozott étvágy, szomjúság, gyakori vizelés, látásromlás, szédüléssel, remegéssel, vagy rossz közérzettel járó állapotok a cukorbetegség jelei is lehetnek.

6. Krónikus vesebetegség

Alapvetően a cukorbetegség, a kezeletlen magas vérnyomás vagy egyes vesekárosító hatások következtében alakul ki a krónikus vesebetegség, veseelégtelenség.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

Kezdetben a vesebetegség is tünetmentes, elsőként laborvizsgálattal mutatható ki a vesefunkció romlása. Jelenlétére utaló tünetek a vizelet megkevesbedése, magas vérnyomás kialakulása, fogyás, gyengeség, lábdagadás, légzési zavarok a felgyülemlő folyadék miatt, ezek azonban már előrehaladottabb állapotra utalnak.

7. Zsírmáj és májzsugor

Elsősorban az életmóddal kapcsolatban alakulnak ki, elhízás és túlzott alkoholfogyasztás miatt károsodik a máj. Más esetekben egyéb szervek betegségei, daganatáttét hatására fejlődik ki a májelégtelenség.

Milyen tünetek hívják fel ezekre a figyelmet?

A májbetegség kezdeti stádiuma, a zsírmáj tünetmentes, később a májcirrózis (májzsugor) első tünetei a fogyás, étvágytalanság, rossz közérzet és gyengeség, gyakori fertőzések, továbbá a sárgaság.

8. Demencia

Romló mentális képességekkel, memóriazavarokkal, viselkedésváltozásokkal járó kórképek okozhatnak demenciát. Mindkét nemet érintik, egyik típusa, az érrendszeri eredetű vaszkuláris demencia férfiak esetében fordul elő gyakrabban.

Milyen tünetek hívják fel rá a figyelmet?

A demencia leggyakrabban memóriazavarral, beszéd-, kifejezés- és mozgáskoordinációs, gondolkodásbeli zavarral jár. A korai szakaszban jelentkező, enyhe formában jelentkező feledékenységet, szókeresési nehézséget és lassult gondolkodási képességet nehéz felismerni, illetve ezek alkalmi előfordulása nem is feltétlenül utal a betegség későbbi kialakulására.

Mit tehet a meglőzés és a korai felismerés érdekében?

A férfiaknál gyakran előforduló betegségek esetén is rendkívül fontos a megelőzés és a korai felismerés.

Életmód terén fontos a rendszeres testmozgás, ideális testsúly tartása, egészséges étrend, amit a férfiak hajlamosabbak kevésbé követni, mint a hölgyek. A magas vérnyomás, illetve a cukorbetegség kezelése, a magas koleszterin- és trigliceridszint rendezése diétával vagy gyógyszeresen. A dohányzás és mértéktelen alkoholfogyasztás ugyancsak férfiak körében jelent gyakoribb problémát. Az egészségtelen életmód valamennyi felsorolt betegség kockázati tényezői között szerepel, így megfelelő életmóddal valamennyi kialakulásának kockázata csökkenthető.

Rendkívül fontosak a szűrővizsgálatok, hiszen mint láttuk, az első tüneteket valójában a labor- vagy képalkotó vizsgálatok eredményei jelentik, és a legtöbb súlyos betegség esetében a panaszok csak később jelentkeznek. Panasz esetén vagy egyéni kockázatbecslés alapján fontosak lehetnek korábban elvégzett vagy további vizsgálatok is, de egyébként egészséges férfiaknál, tünetek nélkül is szükségesek az alábbiak:

vérnyomásmérés legalább évente,

laborvizsgálatok: vércukorszint, vérzsírok, továbbá májenzimek és vesefunkció

vastagbélrákszűrés, 50 év felett kétévente

prosztatarák szűrése 45-50 év felett

tüdőszűrés magas kockázatú dohányosoknak rendszeresen, alacsony dózisú CT-vel

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Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus