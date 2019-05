A gyerekek migrénjét komolyan kell venni

Az USA-ban mintegy 30 millió ember küzd migrénes fejfájással, mely betegség kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak.

Robin Singernél ötödikes korában jelentkezett először migrén. Ekkor még nem voltak fájdalmai, ám átmeneti vakságot tapasztalt. Hetedikes-nyolcadikos korában azonban már komoly fájdalommal és aurával törtek rá a migrénes rohamok. Mivel pontosan tudja, mit jelent mindez, tökéletesen együtt érez 14 éves fiával, aki szintén szenved a migréntől.

Singer migrénjei akkor kezdtek sűrűsödni, mikor menstruálni kezdett, ami az orvosok szerint is komoly kiváltó tényezője a betegségnek. Terhessége alatt a rohamok ritkultak, és a második gyermeke születése után tünetmentes lett, amit a szervezetében bekövetkező hormonváltozással magyaráznak.

Sokan nem veszik komolyan a gyerekek fájdalmát

A migrénes betegek kétharmada nő. Noha a betegség kialakulásában genetikai tényezők is szerepet játszanak, Singer pontosan emlékszik rá, hogy fiánál a fejfájás ok kezdete az iskolai előkészítő idejére esik, és az iskolából is rendszeresen kapott telefonhívást, hogy a fia rosszul van, ha lehet, menjen érte.

„Ismeretes, hogy a gyerekek 20 százaléka szenved rendszeresen fejfájástól. Komoly probléma, hogy a felnőttek ezt nem mindig veszik komolyan, s arra gyanakodnak, hogy a gyerek csak azért utánozza a szülei fejfájását, mert meg akar szabadulni az iskolától, házi feladattól, dolgozattól. Így aztán a gyerekek tovább szenvednek, mivel nem veszik őket komolyan.” – állítja Dr. Larry Newmann, a Roosevelt Kórház Fejfájás Intézetének orvosa.

További testi tünetet okozhat

Mindezért külön frusztrációt okoz a gyerekeknek az, ha az osztályban tör rájuk a roham, ami egyfajta ördögi körként hat, mivel a gyerek immár azon stresszel, vajon hisznek-e majd neki.

A stressz az egyik fő kiváltó oka a migrénnek, és a gyerekek életében az iskolai időszak a legstresszesebb korszak. Ilyenkor az arra hajlamosaknál előfordulhat, hogy heti két-három alkalommal is fejfájástól szenvednek. Ezek a rohamok, ha nem kezelik őket, akár további testi tünetekhez is vezethetnek, melyek közül leggyakoribb a hasfájás.

Gyerekeknél a fejfájást kiváltó tényezők közül a leggyakoribbak a stressz mellett az alváshiány, az időjárás változás, és a monosodium-glutamát nevű tartósítószer.

Fontos, hogy a szülő bízzon a gyerekben, s együtt találják meg a migrént kiváltó tényezőket, beszéljen a gyerek betegségéről a tanárokkal, illetve a háziorvossal közösen beszéljék meg a megfelelő gyógyszerek és terápia lehetőségét.

