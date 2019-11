A fájdalomcsillapítók túl gyakori használatának veszélyei

1. Magyar M, Hajnal B, Gyüre T, Ertsey C. Fájdalomcsillapító-túlhasználathoz társuló fejfájás. Orvosi Hetilap 2015;156(30):1195-1202.

2. Evers S, Jensen R. Treatment of medication overuse headache – Guideline of the EFNS headache panel. Eur J Neurol.2011;18:1115-1121.

3. Diener HC, Dahlof CGH. Headache associated with chronic use of substances. In: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, editors. The Headaches, 2nd edn. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999. p. 671–878.

4. Bigal ME, Serrano D, Buse D, et al. Acute migraine medications and evolution from episodic to chronic migraine: a longitudinal population-based study. Headache 2008;48(8):1157-1168.

5. Ertsey Cs. Fejfájás a mindennapi orvosi gyakorlatban (Headache in everyday medical practice). Lege Artis Medicinae 2010;20(11):727–731.

6. Katsarava Z, Obermann M. Medication-overuse headache. Curr Opin Neurol. 2013 Jun;26(3):276-81.