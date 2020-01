A mellékpajzsmirigy betegségei és tünetei

A mellékpajzsmirigy rendellenességei a szervezetben lévő kalciumszintre vannak döntő befolyással. Ha alulműködés tapasztalható, az gyakran görcsös rohamokat válthat ki a betegnél. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő időben diagnosztizálják a szakemberek a betegséget, és megelőzzék a súlyosabb következményeket.

Az emberi testben általában négy mellékpajzsmirigy található, de számuk változó lehet egyénenként: 1-től 12-ig bármennyi előfordulhat. Ezek az apró, lencse alakú mirigyek a pajzsmirigy hátsó oldalánál bújnak meg, és a csontanyagcsere szabályozásában van szerepük.

A mellékpajzsmirigy termeli a parathormont (PTH), és a mirigyben vannak olyan sejtek, amelyek érzékelik a szervezet kalciumszintjét. A parathormon a vér kalciumionszintjét növeli, a foszforszintjét pedig csökkenti, a szervezet igénye szerint.

A szervezet kalciumháztartása igen szigorúan szabályozott folyamat. Szintje csak szűk keretek között változhat normális esetben. Amikor a kalcium szint lecsökken, a parathormon szint megemelkedik, amikor a kalcium magas, a PTH lecsökken.

A mellékpajzsmirigy-betegségek közé tartozik a mirigy alul- és túlműködése is.

Amikor mellékpajzsmirigy-alulműködés tapasztalható

A mellékpajzsmirigy-alulműködés a PTH biológiai hatásának hiányára visszavezethető kórállapot. Oka lehet veleszületett, amikor a fejlődés során a szerv nem fejlődik ki, vagy gyengén illetve hibásan alakul ki (pl. Di-George szindróma). Az ilyen újszülöttekben súlyos fokú hypocalcaemia (alacsony kalciumszint) alakul ki, ami görcsökhöz vezet.

A szerv szövetének elpusztulása is kiválthatja a betegséget, ez kialakulhat daganatok következtében, vagy esetleg mellékpajzsmirigy daganat eltávolítása után szövődményként, de létrejöhet egyéb, a mirigyet károsító folyamatok miatt is. Nagyon ritkán a mirigy működés szabályozása nem megfelelő és ez okozza a tüneteket.

A mellékpajzsmirigy alulműködésének tünetei

A mellékpajzsmirigy elhelyezkedése

a pajzsmirigyen

A mellékpajzsmirigy-alulműködés ritka betegség, tünetei az alacsony kalciumszint következményei. Rendszerint tünetszegény és csak véletlenszerűen szokott kiderülni. Néhány kísérő tünet felhívhatja a figyelmet a kórra, ilyen a fogak zománchibája, erős fogszuvasodás, a szürke hályog, a törékeny és hulló szőrzet, ill. száraz bőrhámlás, gyenge szellemi képesség.

Amikor a betegség hirtelen alakul ki, - pl. műtét után - drámaibbak a tünetek, görcsölés jelentkezik. Kezelése a vér kalcium szintjének növelésével történik. Ez kalciumpótlással és D-vitamin-származékok adásával történhet.

A mellékpajzsmirigy túlműködése (hiperparatireózis)

A mellékpajzsmirigy-túlműködésben a PTH termelés a szervezet igényéhez képest túl nagy. Ez kialakulhat a mirigy kóros megnagyobbodása és fokozott hormontermelése következtében, de létre jöhet akkor is, ha valamilyen másik ok következtében a szervezet kalcium szintje kórosan lecsökken, és ezt a szervezet a PTH túltermelésével akarja kompenzálni. Ha ez az állapot sokáig áll fenn, a megnagyobbodott mellékpajzsmirigy működése „kiszabadul az irányítás alól” és a túlműködés fennmarad akkor is, ha az alacsony kalcium szintet okozó kór megszűnt.

A mellékpajzsmirigy-túlműködés leggyakoribb tünete arra vezethető vissza, hogy a csontokból a kalcium a vérbe kerül a PTH hatására. E miatt a csontok kalciumszegények lesznek, a vérben pedig túl magas lesz a kalcium szintje. Ezt még az is súlyosbítja, hogy a PTH hatására a vesében is fokozódik a kalcium visszaszívása, így még magasabb lesz a vérben a kalcium koncentráció.

Ezen folyamatok következtében vesekőképződés alakul ki, a csontokban felritkulások jönnek létre. A magas kalciumszint gyomorfekélyt és hasnyálmirigy-gyulladást, szívritmuszavart, magas vérnyomást okozhat. Súlyos esetben életveszélyes állapot is kialakulhat.

Kezelése a kiváltó októl függ

Ha a mirigymegnagyobbodás a túlműködés oka, akkor ezt műtéttel távolítják el. Mindig hagynak ép mirigyszövetet a szervezetben a kalciumanyagcsere-szabályozás fenntartása érdekében.

Ha a túlműködés oka a fokozott kalciumvesztés vagy a rossz felszívódás, az alapbetegséget kezelik. Pl. diétával a lisztérzékenység miatti rossz felszívódás megoldódik. Ha az alapbetegség nem gyógyítható és a megnagyobbodott mellékpajzsmirigy irányíthatatlanul termeli a sok PTH-t, megint csak műtét a megoldás.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus