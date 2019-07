Panaszok, társbetegségek inzulinrezisztencia esetén

A fokozott szőrnövekedés, a pattanásos bőr, a túlsúly és a menstruációs zavarok mind az inzulinrezisztencia tünetei, bár meglétük nem törvényszerű.

Figyelemfelkeltő panaszok híján sokan nem is gondolnak arra, hogy náluk is fennállhat a probléma, illetve nem fordulnak hétköznapinak tűnő tüneteikkel orvoshoz, viszont érdemes tudni, hogy a betegség az egész hormonrendszerre negatív hatással van. Az inzulinrezisztencia felismerését éppen az nehezíti, hogy szinte a szervezet egészére kihat, ugyanakkor a panaszok nem feltétlenül jelentkeznek egyszerre, egyénenként más és más eltéréseket okozhat.

Hogy pontosan mi mindent befolyásol a normálistól eltérő inzulinszint és milyen tünetek formájában jelentkezik az inzulinrezisztencia, arról dr. Koppány Viktória IR és PCOS specialista beszélt.

Fáradtság, álmosság étkezések után - Szénhidrátfogyasztás után a szervezet fokozottan állítja elő az inzulint, amely így kis idő elteltével a glükózszint esetsét eredményezi. Ezt álmosságként, fáradtságként éljük meg. A gyakori tünet a vércukorszint normálistól eltérő ingadozására utal.

Menstruációs zavarok - A női szervezetben progeszteronhiány is fellép, aminek egyik jellegzetes tünete a menstruáció előtti pecsételő vérzés. Gyakran ezzel a panasszal fordulnak orvoshoz a nők, és a hormonvizsgálat során derül fény a progeszteron hiányára és így az inzulinrezisztenciára is. Amennyiben rendszertelen vérzés tapasztalható, már 18 éves kor alatti lányoknál is érdemes kivizsgáltatni, ugyanis az anyagcserezavar problémát okozhat később a gyermekvállalásban is. Fogamzásgátló tablettával elfedhetőek a panaszok, azonban az alap probléma nem múlik el.

Túlsúly - A hormonok hatására egyre több zsír halmozódik fel a szövetekben, ami hízásra való hajlamként vagy hasi elhízásként jelentkezik.

Egyéb tünetek - Maga az állapot eredménye a progeszteronnal szembeni ösztrogéndominancia, ami számtalan kellemetlen panaszt idéz elő. Ilyen például

a migrén

magas vérnyomás

bőrproblémák: zsíros bőr, pattanások

hajhullás és fokozott szőrnövekedés,

mellfeszülés,

csökkenő libidó.

A tünetek nem feltétlenül jelentkeznek egyszerre, azaz például normál menstruációs ciklus esetén is fennálhat az inzulinrezisztencia diagnózisa.

Bár az inzulinrezisztencia több nőt érint, a férfiak sem kivételek. Esetükben leginkább a hasi elhízás, magas vérnyomás, kopaszodás, merevedési probléma jelent számukra problémát.

Társbetegségek, szövődmények IR esetén

Cukorbetegséggé alakulhat. Az inzulinrezisztencia kapcsán leggyakrabban a 2-es típusú cukorbetegség kerül szóba, a zavar legnagyobb kockázata, hogy diabétesszé átalakul. A probléma azonban valójában szinte az egész hormonháztartásra negatív hatással van, ezért számtalan különböző tünet jelentkezik.

PCOS - A betegség jellemzője, hogy IR esetén a férfi nemi hormonok túlsúlyba kerülnek a női hormonokkal szemben. Emellett a menstruációs ciklust és a peteérést befolyásoló LH/FSH egyensúlya is megbomlik, és mindezek következtében nem fejlődik ki domináns tüsző, így kisebb-nagyobb ciszták alakulnak ki (PCOS). A PCOS és az inzulinrezisztencia a nők többségénél együtt jelentkezik.

Meddőség - A hormonális problémákkal összefüggésben sok érintett nő nehezen esik teherbe. Sokakról épp egy meddőségi kivizsgálás során derül ki, hogy valójában inzulinrezsiztencia okozza a teherbeesés nehézségét.

Pajzsmirigy alulműködés. Amennyiben valakinél inzulinrezisztenciát diagnosztizálnak, akkor gyakran az illető pajzsmirigyével is gondok lehetnek. A progeszteronhiány miatt ugyanis az ellensúlyozatlan ösztrogén csökkenti a pajzsmirigyhormonok mennyiségét, így a szerv alulműködése (hypothyreosis) gyakran kísérő tünete az IR-nek. Ez olyan további tüneteket okoz, mint a normál étkezés melletti hízás, az alacsony pulzus és a csökkent anyagcsereműködés.

Az inzulinrezisztencia ráadásul a hormonrendszer felborulásán keresztül megnöveli a vérrögök (trombózishajlam, infarktus, stroke) és különböző daganatok kialakulásának esélyét.

Bár az inzulinrezisztencia egy sor hormonális változást indukálhat, ám az inzulinszint normalizálásával helyrebillenthető az egyensúly.

(Dr. Koppány Viktória, Budai Endokrinközpont)