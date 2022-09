Gyakori hibák, melyeket a legtöbben elkövetnek IR diéta esetén

A 2-es típusú cukorbetegség előszobájaként emlegetett állapot, az inzulinrezisztencia (IR) kezelésének alapja a megfelelő étrend követése a rendszeres testmozgás és a stresszkezelés mellett.

Bár igen sok információt hallani és olvasni róla, ennek ellenére sokan több hibát is ejtenek a diétájukban, melyek hátráltatják a gyógyulást. Hogy melyek ezek, azokat Szkladányi-Szabó Lucia, az Endokrinközpont dietetikusa osztotta meg.

A szintén IR-es barátnő diétáját követi

Az inzulinrezisztencia diétájának bár vannak alapszabályai, ám fontos tudni, hogy az étrendnek minden esetben személyre szabottnak kell lennie. Ennek oka, hogy a maximális eredmény érdekében figyelembe kell venni többek között a BMI-t, az egyéb betegségeket, ételintoleranciákat és a napi ritmust is. Éppen ezért érdemes először dietetikussal konzultálni, aki előzetes állapotfelmérést készít, és az alapján állítja össze az étrendet. Így könnyen lehet, hogy nem a 160 grammos CH diétát kell majd követnie, mint a barátnőjének, hanem mást.

Hirdetés

Túl keveset eszik

Az IR-rel küzdők az esetek többségében túlsúlyosak, így a terápiájukban kulcsfontosságú a súlyfelesleg leadása. Előfordulhat, hogy valaki átesik a ló másik oldalára, és elkezd túl keveset enni. Ez azonban nagy hiba, még akkor is, ha valóban fogyással jár. Ez ugyanis gyakran a jól ismert jojó-effektushoz vezet, ráadásul így megvon magától értékes tápanyagokat is. Mindemellett számolni kell ilyenkor a hipoglikémiával (alacsony vércukorszint) is, főleg akkor, ha gyógyszert is szed az állapotára. Ezért fontos, hogy tartsa be a dietetikus előírásait! A kezelés nem csupán időszakos, hanem teljes életmódváltást kíván- és azt, hogy túl keveset eszik, hosszútávon nem lehetne fenntartani.

Nem fogyaszt egyáltalán szénhidrátokat

A másik nagy hiba az szokott lenni, hogy az emberek azt gondolják, hogy a szénhidrátok rosszak, így teljesen száműzik az étrendjükből. Erre egy külön diéta is épült, ám a szakemberek többsége óva int tőle. Hiszen szénhidrátokra szükség van, mivel ezek adják a szervezet energiáját, üzemanyagként funkcionálnak, ráadásul elsődleges energiaforrásai az agy és az izmok számára. Ráadásul, ha nem fogyaszt szénhidrátokat, megnő a hipoglikémia esélye, nem beszélve arról így megfosztja magát sok értékes vitamintól és ásványi anyagtól is (hiszen a zöldségek, gyümölcsök szintén szénhidrátok).

Light termékeket fogyaszt

Óriási keletje van az ún. light termékeknek, még az egészségesek körében is. Pedig több csapdájuk is van: egyrészt könnyen fogyasztanak belőlük túl sokat - hiszen light készítményről van szó -, másrészt az, hogy valamiből kevesebb van bennük, az azt jelenti sokszor, hogy másból pedig túl sok. Klasszikus példa erre, hogy a kevesebb cukrot tartalmazó termékekbe több zsírt tesznek. Természetesen olykor megengedett ilyen ételeket/italokat fogyasztani, ám fontos, hogy ne csakis ezekkel tegye tele a boltban a kosarát!

Kihagy étkezéseket

Az IR diéta esetén napi többszöri étkezés javasolt, hiszen így lehet szinten tartani az energiaszintet és hozzájárul a jobb anyagcseréhez. Ráadásul, ha többször eszik keveset, akkor elkerülheti azt, hogy olyannyira megéhezzen, hogy az ajánlottnál nagyobb mennyiséget fogyasszon a következő étkezésnél. Ekkor ráadásul megnő annak az esélye, hogy “bűnözzön” , és valamilyen édesség, péksütemény után elcsábuljon, aminek az eredménye az inzulin/vércukor kiugrása.

Inkább a szénhidrátok mennyiségére fókuszál és nem azok típusára

Szénhidrát és szénhidrát közt is vannak különbségek. Léteznek pl. gyors és lassú felszívódású szénhidrátok- ezt azért fontos tudni, mert máshogy emelik meg a vércukorszintet. Ha valaki nem mélyed bele alaposabban az IR diétába, az általában csupán arra figyel, hogy hány gramm szénhidrátot fogyaszthat naponta - mondja Szkladányi-Szabó Lucia, az Endokrinközpont dietetikusa.

Ez azonban nagy hiba, hiszen csaknem ugyanolyan nagy jelentőséggel bír az, hogy milyen típusú szénhidrátot vesz magához, ugyanis a nap folyamán a szervezet inzulinra való érzékenysége változik, így pl. reggel nem megengedett a gyors felszívódásúak bevitele, míg tízóraira már bizonyos mennyiségben fogyaszthat belőlük.

Tovább

(Forrás: Endokrinközpont)