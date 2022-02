Pajzsmirigyproblémára utaló tünetek

Kicsi, jelentéktelen, különösebb törődést nem igénylő szerv - gondolják sokan, pedig helytelen működése minden alapvető életfolyamatunkra, így az egész szervezetünkre kihat.

A pajzsmirigy rendellenes működésére utaló jeleket Prof. Balázs Csaba endokrinolgógus segítségével vesszük sorra.

Ha elégtelenül működik

A pajzsmirigy betegségei - Tünetek, kivizsgálás és kezelés Ha a pajzsmirigy nem termel elegendő hormont, a betegek fáradtságról, aluszékonyságról panaszkodnak. Ha túl sok hormont termel, az sem jó. Részletesen a pajzsmirigybetegségek tüneteiről és a kezelés lehetőségeiről.

Amikor a pajzsmirigyhormon szintje még csak kismértékben tér el a normálistól, a tünetek nem jellegzetesek, így általában nem is tulajdonítunk nekik jelentőséget. Enyhe fáradékonyságon és a koncentrációs képesség romlásán kívül más nem érzékelhető. Komolyabb esetben az anyagcsere lelassul, lassabb lesz a mozgás, a beszéd, a gondolkodás is, érdektelenség alakulhat ki, ami könnyen összetéveszthető a depresszióval. Aluszékonyság, hízás, szorulás, fázékonyság lesz jellemző, az arc felpuffad, a haj ritkává és szárazzá válik, gyakran hullik is, csökken a libidó. Ilyenkor a bőr hideg, száraz, sápadt és durva. A kezek fájhatnak, a körmök töredeznek, a testen ödémák alakulhatnak ki.

Ha „túlpörög”

A pajzsmirigy túlműködik, ha a kelleténél több hormont termel. Ennek leggyakoribb formája a Basedow-kór, amely egy főleg nőket érintő autoimmun betegség, és a pajzsmirigy megnagyobbodásával (golyva), valamint a hormonszint hirtelen megemelkedésével jár. A szem kidülledése, izmainak duzzadása és kettős látás kísérheti. A pajzsmirigy túlműködésének gyakori tünete a gyors mozgás, beszéd és gondolkodás, szapora pulzus, ingerlékenység, idegesség és álmatlanság, jó étvágy mellett fogyás, hasmenés, izzadás, csökkent meleg tűrés, valamint a meleg nedves bőr. A túl sok pajzsmirigyhormon nőknél cikluszavart okoz, férfiaknál csökkenti a spermaképződést, így meddőséghez vezethet.

Rizikófaktorok

A pajzsmirigy működési zavarai serdülőkorban, a változó kor és terhesség idején jellemzőbbek. Veszélyeztető tényező a stressz, a lelki traumák, az immunrendszer normális működését aláaknázó hajszolt, mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás. A betegség kialakulásában lényeges szerepet játszik az öröklődés, így amennyiben a családban előfordult pajzsmirigyprobléma, javasolt a szűrővizsgálat elvégeztetése.

(Budai Endokrinközpont - Prof. Dr. Balázs Csaba, endokrinológus)