A máj regenerálásának lehetőségei

A májunk regenerálódási képessége ámulatba ejtő, azonban a fokozódó iparosodás és megváltozott fogyasztási szokásaink miatt plusz teher rakódik a méregtelenítő funkciójára. Mit tehetünk a májunk védelme érdekében?

Mielőtt a megoldásra térnénk, nézzük meg a probléma forrását! Vizsgáljuk meg egy átlagos magyar ember táplálkozási (feldolgozott, cukros, zsíros ételek, jellemzően vörös húsok, kevés rost, sok alkohol), életmódbeli (mozgás mennyisége, minősége, elhízás foka, élvezeti szer használat) szokásait, valamint vegyük mellé az egészségmegőrzési hajlandóságát (szűrővizsgálaton részvétel, orvoshoz fordulási gyakoriság). Be kell látnunk, hogy nem könnyítjük meg a májunk méregtelenítő funkcióját, sőt… Naponta több tízezer mesterséges vegyülettel érintkezünk, vagy fogyasztunk el.

Májunk regenerálásával csökkenthetjük a májbetegségek kialakulásának esélyét (bár természetesen a genetikai tényezőkkel, fertőzéses eredetű májbetegségekkel is számolni kell), csökkenthetjük a más méregtelenítő szerveink (vese, belek) terhelését, az epepangás megelőzésével javulhat az emésztés és a tápanyagfelszívódás, továbbá javulhatnak a vérzsír-értékeink, ezzel csökkentve a szív-érrendszeri betegségek rizikóját is.

Mit tehetünk, ha elhatározzuk, hogy védjük a májunkat?

Feuerbach német filozófus fogalmazta meg először: az vagy, amit megeszel. Hatalmas igazság egy rövid mondatban, hiszen a regeneráció egyik legfontosabb lépése a megfelelő diéta alkalmazása.

Törekedjünk a minél változatosabb, kiegyensúlyozott makróélelmiszer (fehérje-zsír-szénhidrát) arányra. Lehetőség szerint a fehérje bevitel is részben állati, részben növényi eredetű legyen.

Részesítsük előnyben a napi többszöri (5-6 alkalom), kis mennyiségű, lehetőség szerint zsír- és fűszerszegény étrendet. Az állati zsírok fogyasztása előnytelen, hidegen sajtolt olajok előnyösek.

Együnk mindennap nyers gyümölcsöt, zöldségfélét, amelyek tökéletes rostforrást jelentenek, így segítik a méreganyagok széklettel való távozását.

A napi folyadékfogyasztás legalább 2,5-3 liter víz legyen. Ajánlott az ízesítetlen, szénsavmentes vagy tisztított/szűrt víz fogyasztása.

Törekedjünk a szervezet számára szükséges napi antioxidáns- és vitaminmennyiség biztosításra. (Főleg D-, A-, E-, C-vitamin.)

Alkoholfogyasztás: nemcsak májkárosító szerepe van, de felesleges energia- és kalóriaterhelés is a szervezet számára.

Kávéfogyasztás mérséklése: epepangást okozhat, ami közvetve magas májfunkciós értékekhez vezet.

Finomított, cukros élelmiszerek kerülése.

A diéta mellett kiemelkedő szerepe van a testmozgásnak. Cél a rendszeres fizikai aktivitás bevezetése, amivel (túlsúly esetén) testsúlycsökkenés érhető el, mérsékelve a máj terhelését is. Ezáltal a szervezet vérzsír értékeinek csökkenése is várható, valamint csökkenthetjük a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázatát, vagy akár vissza is fordíthatjuk, ha már kialakult. Mindemellett a mozgás a szív-érrendszerünkre is kedvező hatást gyakorol.

Mivel támogathatjuk a májregenerálódást?

Egészséges bélflóra biztosítása nagy terhet vehet le a megfáradt májunkról. A fokozott rostbevitel, kúraszerű pre- és probiotikum fogyasztás gyorsítja a táplálékkal bekerült méreganyagok széklettel való távozását.

Gyógynövény készítmények közül a legismertebbek a máriatövis és a benedekfű. A kúraszerűn fogyasztott gyógyteák segítik a májsejtek regenerálódását, semlegesítik a szabadgyököket.

Ásványi anyagok közül kiemelkedően fontos szerepe van a cinknek: csökkenti az oxidatív stresszt, szabadgyököket, segíti a toxikus nehézfémek távozását, fokozza a májsejtek osztódását.

Bizonyos aminosavak (pl. a lecitin) képesek a vérzsír szint csökkentésére, így megelőzve a máj elzsírosodását. Ezeket a készítményeket általában étrendkiegészítők formájában a legkönnyebb beszerezni.

Gyógyszernek minősülő, tehát igazolt hatású készítmények is rendelkeznek májvédő, méregtelenítést serkentő funkcióval.

Mikor van szükség a máj méregtelenítésére?

A májunk nagy funkcionális tartalékkal rendelkezik, így tünetek, amik arra utalnának, hogy gond lenne, későn jelentkeznek; gyakran akkor sem specifikusak. Vérvételi eredményben észlelt emelkedett GOT, GPT, GGT, bilirubin, esetleg magasabb vérzsír érték jelezheti, hogy a májunknak kis pihenőre lenne szüksége.

Ahogy az eltérések sem egy-két nap alatt alakulnak ki, úgy nem várhatjuk a javulást, megoldást sem néhány napnyi „józan életviteltől”. Laboratóriumi kontroll vérvétel is kb. egy hónap után javasolt, akkor következtethetünk az eredményekből a regeneráció mértéke.

Hosszútávon a legcélravezetőbb az életmódváltás, de lássuk be, erre a "drasztikus" lépésre nehezen szánja rá magát az ember. Többször említettem a kúraszerű kifejezést, ami évi 1-2 alkalommal, legalább 1-2 hónapos időintervallumot kellene, hogy jelentsen. Ezzel már javulás érhető el, és valamiféle rendszert visz az életünkbe. Véleményem szerint leghatékonyabb eredményt a felsorolt opciók együttes alkalmazása mellett érhetjük el, de a minimum a diéta betartása kellene, hogy legyen.