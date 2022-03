Gluténintolerancia - A rokonok is érintettek lehetnek

Ha közeli vérrokonának gluténintoleranciája (cöliákia) van, érdemes ellenőriztetnie magát abban az esetben is, ha nem tapasztalja a tipikus tüneteket! Esélye van ugyanis annak, hogy Ön is érintett, és a betegségnek más egészségügyi következményei is lehetnek.

Egyre többen vannak, akik szervezete nem tolerálja a bizonyos gabonafélékben, így a kenyér- és tésztafélékben is megtalálható fehérjét, a glutént. A gluténérzékenység ismert tünetei közé tartozik az erős hasmenés, a hasi fájdalom és a fogyás. Okozhat vérszegénységet, vashiányt, bőrtüneteket, társulhat hozzá laktózintolerancia, de lehet teljesen tünetmentes is. A betegségre való hajlam öröklődik, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a közeli hozzátartozókat is érinti.

A rokonok 40%-a érintett

Az amerikai Mayo Klinika felmérésében 360 gyermeket, azok szüleit és testvéreit vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy a rokonok 40%-a is érintett a betegségben, noha 94%-uk a cöliákia semmilyen tünetét nem, vagy annak nem jellegzetes tüneteit tapasztalta. Szűrés nélkül róluk nem derült volna ki, hogy gluténintoleranciában szenvednek.

Komoly egészségügyi problémákat okoz

A cöliákia klasszikus tüneteinek hiánya nem jelenti azt, hogy a beteg problémamentes. Még a tünetmentes érintetteknek is tartaniuk kell a betegséggel járó egészségügyi következményektől. Ilyen a bőrelváltozás, alultápláltság, vérszegénység, csontritkulás, hormonális és neurológiai rendellenességek, izom- és csontrendszeri rendellenességek és a vastagbélrák.

A tanulmány rámutat arra, milyen fontos, hogy odafigyeljünk a cöliákiára, különösen, ha az a családi kórtörténetben szerepel. A szűrővizsgálat előtt azonban nem szabad megváltoztatni az étrendet és kerülni a gluténtartalmú élelmiszereket, mert akkor az antitestvizsgálat negatív eredményt adhat (hiszen ha a lisztérzékeny jól diétázik, neki sincs kimutatható antitestje).

Aki nem gluténérzékeny, ne hagyja el feleslegesen a glutént!

Valójában egyre több ember tartózkodik a gluténtartalmú élelmiszerektől annak ellenére, hogy nincs intoleranciájuk. Tévesen azt hiszik, hogy érintettek a betegségben, vagy úgy vélik, a gluténmentes étrend alapvetően egészségesebb.

Ez nem csak szükségtelen korlátozást jelent, de az olyan egészséges élelmiszerek, mint a teljes kiőrlésű gabonából készült termékek elhagyását, és helyettük más, gyakran zsíros és drága helyettesítő termékek fogyasztását is. A cöliákia mindössze a lakosság körülbelül 0.5-1%-át érinti!

