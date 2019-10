A gyomorsavhiány

A gyomorban termelődő gyomorsav alapvetően vizet, lúgos vegyhatású nyákot és sósavat tartalmaz. Ebbe választódnak ki az emésztőenzimek. Mindkettő jelenléte szükséges a táplálék emésztéséhez és felszívódásához, illetve természetesen a bekerülő kórokozók elleni védelemhez (elsősorban a sósav végzi ezt).

A termelődött gyomorsav segíti a további emésztőenzim kiválasztást is. A gyomorsav aktiválja a pepszinogén-pepszin átalakulást, mely emésztőenzim kulcsfontosságú a táplálék emésztésében.

A gyomor bizonyos részében termelődő hormon, a gasztrin szabályozza a gyomor sósavtermelésért felelős fősejtjeinek működését. Magas szintje fokozza, alacsony szintje csökkenti a gyomor sósav elválasztását. A hormon termelődését alapvetően a bevitt táplálék szabályozza. Fontos annak mennyisége, de minősége is. Bizonyos ételek fokozott gyomorsav-termelődést váltanak ki (pl. vörösbor, keserű csokoládé). 24 órán belül 2-4 liter gyomorsav termelődik, ennek mértéke ténylegesen az étkezésektől függ, de nyugalomban is van gyomorsav termelődés, pl. éjszaka is.

Közismert probléma a fokozott gyomorsavtermelés és annak visszaáramlása (refluxbetegség) a nyelőcsőbe, de vannak olyan esetek is, amikor a panaszokat a csökkent gyomorsav okozza.

A gyomorsavtermelés csökkenésének lehetséges okai

A leggyakoribb gyomorsav-termelődés csökkenést kiváltó ok a gyomorsavat termelő sejtek számának csökkenése.

A sejtszám csökkenésének hátterében a gyomornyálkahártya bármilyen formájú sérülése állhat.

Lúg, sav sérülés okozta hegesedés, gyomorműtét, sugárkezelés, pajzsmirigy alulműködés, nyálkahártyasorvadás, krónikus, elhúzódó betegségek vagy fertőzések következtében.

Gyakori a Helicobacter pylori baktérium okozta krónikus fertőzés.

Elégtelen cinkbevitel, cinkhiány is okozhat hypaciditást, viszont a csökkent gyomorsav termelés még tovább rontja a cink felszívódását.

Idős korban fokozatosan csökken a gyomorsavtermelés.

Autoimmun eredetű anaemiaperniciosa esetén is nyálkahártya sorvadás alakul ki.

A túlzásba vitt, elhúzódóan alkalmazott savlekötő és sósavtermelést csökkentő gyógyszerek is okozhatnak gyomorsav-hiányt.

Ritkán hormonális szabályozási zavar részeként csökkent gasztrin elválasztás vezethet gyomorsav-termelődés csökkenéséhez.

A gyomorsavhiány tünetei

A kialakult tünetek súlyossága függ a megmaradt gyomorsavtermelés mértékétől, és az étkezési szokásoktól is.

Lehet akár teljesen tünetszegény az állapot.

Étkezések kapcsán fájdalom, hányinger, hányás jelentkezik.

Étvágytalanság, fogyás, tápanyaghiányos állapot, emésztési zavar, puffadás, elhúzódó teltségérzet is felvetheti a gyanút.

Nyomelem- és vitaminhiány okozta tünetek, vérszegénység is felhívhatják a figyelmet a gyomorsav-hiányra.

Visszatérő, nehezen kezelhető gyomorfertőzések.

Hasmenés vagy tartós székrekedés.

A betegség diagnózisa

A betegség igazolására gyomortükrözés történik, mely során a vett mintából lehetőség van a gyomorsav koncentrációjának akár a nyelőcsőben észlelhető ph érték mérésére. Láthatóvá válik a nyálkahártya állapota is, de mintavétel mellett ezt szövettani vizsgálat is igazolja.

A csökkent gyomorsavtermelés kezelése, megoldási lehetőségei

A betegség kezelésében törekedni kell az oki kezelésre. Az elsorvadt nyálkahártya végleges állapotnak is tekinthető, tehát ennek megakadályozása szükséges. A sorvadt nyálkahártya csökkenti a kórokozókkal szembeni ellenálló képességet is, és hosszú távon növeli a daganatos elváltozás kialakulásának esélyét is.

Ha a kiváltó ok Helicobacterpylori fertőzés, annak megszüntetése gyakran megoldja a panaszokat is.

Vészes vérszegénység (Anaemiaperniciosa) esetén B12 vitamin pótlás segíti a további nyálkahártya sorvadás megakadályozását.

Kiegészítésképpen cink bevitel is javíthatja a panaszokat.

Emésztőenzim tartalmú gyógyszert is írhat fel kezelőorvosa, súlyosabb, nehezen uralható panaszok esetén.

Mit tehet a beteg a panaszok csökkentésére?

Az oki kezelés mellett a beteg is tehet a gyógyulásért, vagy oki kezelés nélkül is a kellemetlen mellékhatások elkerüléséért. A megfelelő étkezési szokások betartásával tünetileg segíthetjük a panaszok csökkenését. A gyakori, kis mennyiségű étkezés, savanyúságot vagy citromot tartalmazó ételek, citrommal ízesített víz fogyasztása is segíti a gyomorsav termelést, illetve a táplálék emésztését.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus