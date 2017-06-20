A stressz okozta hasfájás ellen hatásos fegyver a stresszkezelés

Fiatal nőknél a leggyakoribb az irritábilis bél szindróma (IBS) előfordulása. Az esetek 50 százalékában 35 éves kor alatt kezdődik és kétszer annyi nő szenved a tipikusan hasfájással járó betegségtől, mint férfi. A panaszok oka nem teljeskörűen ismert, de kiválthatják bizonyos ételek, a legfőbb ingert azonban a pszichés stressz jelenti.

Bárkinek fájhat a hasa a szorongás miatt. Irritábilis bél szindróma esetén azonban a stresszel kapcsolatos problémák (pl. a hasi fájdalom, puffadás, hasmenés és székrekedés) gyakrabban és erőteljesebben jelentkeznek. A stressz kezelése hatékonyan enyhíthet a gyomorral kapcsolatos panaszokon is.

Azoknak szeretnénk pár jótanácsot adni, akik a munkahelyükön vagy éppen a mindennapjaikban stresszesebb környezetben vannak, hogy hogyan próbálják ezeket a helyzeteket kezelni. A cél a központi idegrendszer és a bélidegrendszer együttes megnyugtatása.

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Mély lélegzetvétel

A legtöbb felnőtt a mellkasából légzik. Nyugodtabb lehet, hogy ha a rekeszizom mozgatásával vesz levegőt. Amikor belélegzik, engedje, hogy a hasfala előreboltosuljon. Amikor kilélegzik, a has természetes módon összehúzódik. A mélylélegzés segíthet Önnek ellazítania a hasizmait, amely kedvezőbb bélmozgáshoz vezethet. Érdemes egyéb légzőgyakorlatokat is kipróbálni.

Rendszeres mozgás

A mozgás hatékonyan csökkentheti a stresszt. A természetben tett séta is jótékony hatású.

Relaxáció

Járjon jóga órákra, vagy kezdjen el jógázni, meditálni, relaxálni otthon videók, könyvek segítségével. Az autogén tréning is nagyon hasznos lehet. Szánjon időt kedvenc hobbijaira! Kipróbálhatja a tajcsit is. A masszázs, különösen a talpmasszázs is sokat segíthet az IBS-sel küzdőknek a stresszoldásban. Ha pedig gyors segítségre van szükség, jól jöhet, ha ismerünk olyan módszereket, amik hamar enyhülést hozhatnak, ezekből talál egy válogatást ide kattintva.

Biofeedback

Ez a stresszcsökkentő technika segít az izmait elerenyeszteni, szívfrekvenciáját csökkenteni egy visszajelzést nyújtó gép segítségével. Ezt követően megtanulja saját maga kiváltani ezeket a változásokat. A cél az, hogy relaxált állapotba kerülve jobban elmúljon a stressz. Az eszköz beszerzéséről és használatáról kérdezze meg orvosát!

Progresszív relaxációs technikák

E módszerek segítik az izmok egymás utáni elernyesztését a szervezetben. Kezdje a lábfejek izmának megfeszítésével, majd folyamatosan haladjon a feje felé és feszítse meg, majd lazítsa el egyenként az izomcsoportokat. Addig folytassa, amíg az összes izom – ide értve a szem és a fejtető izmait is – el nem lazulnak.

Hipnózis

A hipnózis csökkentheti a hasi fájdalmat és a puffadtságot. Jól képzett terapeuták segítségével olyan relaxációs állapotba juthat, amelyben el tudja lazítani hasi izmait.

Pszichológiai támogatás

Bizonyos esetben pszichológus, pszichoterapeuta vagy pszichiáter segíthet Önnek csökkenteni a mindennapi élet stresszét azáltal, hogy megtanítják a stresszre adott reakcióját megváltoztatni. Nagyon hatékony például a kognitív viselkedésterápia és az imaginációs gyakorlatok.

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WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, pszichoterapeuta

Egyéb forrás: Reizdarm und Stress: Kann die Psyche den Darm krank machen? (Innovall)