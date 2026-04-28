Irritábilis bél szindróma és gluténérzékenység: jelentős az átfedés

Sokan élnek együtt az irritábilis bél szindróma (IBS) tüneteivel – puffadással, hasfájással, rendszertelen széklettel. A betegek egy részénál már korábbi kutatások is kimutatták a gluténérzékenységet, egy friss, több mint 5000 felnőtt bevonásával készült olasz kutatás most azt vizsgálta, milyen gyakori a két kórkép közötti átfedés.

A kutatás azt vizsgálta, hogy egy fiatal olasz felnőtt populációban mennyire gyakori az úgynevezett nem-cöliákiás gluténérzékenység (NCGS) azoknál, akik irritábilis bél szindrómával (IBS) élnek. A résztvevők kérdőívet töltöttek ki az IBS-es tüneteikről, illetve gluténfogyasztáshoz kapcsolódó tünetekről és a gluténmentes diétáról.

A kutatás eredményei

A válaszok alapján a kutatók azt találták, hogy az IBS kritériumainak megfelelő személyek 29,1%-a (közel harmada) felelt meg a gluténérzékenység kritériumainak is. A nem IBS-es csoportban ez az arány jóval alacsonyabb, 8,6% volt.

Azoknál az IBS-es személyeknél, akik NCGS-t is jeleztek, gyakrabban fordultak elő nem bélrendszeri tünetek, például krónikus fáradtság, „homályos gondolkodás”, rossz közérzet, valamint gyakoribbak voltak neuropszichiátriai panaszok is.

A vizsgált csoportban sok IBS-es beteg - a gluténérzékenységre gyanakodva - már gluténmentes étrendet követett. A kutatás azonban csak azt mutatta meg, hogy ez gyakori, és nem vizsgálta, mennyire hatékony a diéta.

Mit jelent ez a betegek számára?

A vizsgálat szerint az IBS-es betegek egy részénél olyan tünetek jelentkeznek, amelyek a kérdőíves vizsgálat szerint gluténfogyasztáshoz köthetőek. Ezek nem különülnek el élesen az IBS tüneteitől, a panaszok átfedést mutatnak.

A két kórkép az átfedés ellenére azonban jól el is különíthető: bár az IBS-esek közel harmada jelzett gluténhez köthető panaszokat, a többség nem tartozott ebbe a csoportba. Nem minden IBS-es betegnél jelentkezik tehát gluténérzékenységre utaló panasz, illetve az NGSC-s személyek sem minden esetben mutatnak az IBS-re jellemző panaszokat, így az összefüggés nem tekinthető általános jelenségnek.

Amennyiben arra gyanakszik, hogy panaszai összefüggésben lehetnek a gluténnal, mindenképp forduljon orvoshoz! Nem mindegy, hogy a tünetek hátterében

cöliákia, azaz lisztérzékenység áll - ebben az esetben szigorú gluténmentes diétát diétát kell követni, nem-cöliákiás gluténérzékenység - kevésbé veszélyes, de kellemetlen panaszokkal járó ételérzékenység, mégsem a glutén okozza a panaszokat, ebben az esetben ártalmas lehet a rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gabonafélék szükségtelen megvonása.

Bizonyos esetekben a gabonafélék korlátozása az IBS javulását eredményezi, de ennek nem feltétlenül a glutén az oka, hanem a gabonatermékek más összetevői (fermentálható oligoszacharidok). A megfelelő étrendi kezelés csak alapos kivizsgálás után lehetséges.

Forrás: DRportal - Self-reported Nonceliac Gluten Sensitivity in Patients with IBS (Journal of Clinical Gastroenterology, 2026)