Bulimia - A fiatal fiúk sem kivételek

Az evészavarokat, köztük a bulimiát is, tipikusan női betegségnek tartják a köztudatban, pedig a probléma egyre gyakrabban fordul elő férfiak, fiatal fiúk körében is, csak náluk ritkábban kerül felismerésre és kezelésre is.

Több tanulmány is rávilágított arra, hogy már a tízes éveik elején járó fiúk is a bulimiához fordulnak, ha fogyni akarnak. Egyre több fiatal fiú menekül a betegségbe, hogy elkerülje a testsúlya miatti rosszindulatú piszkálódásokat. Néhányan kifejezetten azért kezdenek az akár halálos kimenetelű önhánytatásba, hogy beleférjenek a divatos csőnadrágokba, mások hashajtókkal próbálják elérni ugyanezt az eredményt.

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Az étkezési rendellenességekkel foglalkozó Beat (Beating Eating Disorders) nevű jótékonysági szervezet szóvivője elmondta, hogy a bulimia jóval elterjedtebb, mint az anorexia, de sokkal nehezebb felismerni, mivel az érintettek súlya nem változik olyan drasztikusan, vagyis jóval stabilabb marad, mint a másik betegség esetében – olvasható a The Daily Telegraph című brit lap internetes kiadásában.

A bulimia leggyakrabban a kamaszéveik végén, a húszas évek elején járó fiataloknál alakul ki, különösen ha a súlyvesztésre irányuló többi próbálkozás sikertelennek bizonyul. Az elmúlt években több híresség és közismert személy ismerte el a nyilvánosság előtt, hogy bulimiától szenved, köztük John Prescott, korábbi brit munkáspárti miniszterelnök-helyettes, aki fiatalként küzdött meg az étkezési zavarral, valamint Elton John és Ed Sheeren.

A bulimia jellegzetességei fiúknál, férfiaknál

A bulimia tünetei a két nemnél azonosak, azonban adódnak nemi különbségek is.

Ezt az evészavart nőknél és férfiaknál egyaránt a falásrohamok jellemzik, melyek során óriási mennyiségű kalória kerülhet elfogyasztásra. Az érintettek az ételek ízét általában nem élvezik, kapkodva táplálkoznak, habzsolnak. A nagy mennyiségű étel elfogyasztása jellemzően bűntudatot, szorongást kelt, és ettől az érzéstől a beteg önhánytatással próbál megszabadulni, és a következő falási rohamig megpróbál a lehető legkevesebbet enni.

Eltérések a nemek közt:

Azt figyelték meg, hogy férfiak körében gyakrabban fordul elő, hogy a betegség kezdetén túlsúlyosak, mint nők körében.

Bár összességében ritkán fordul elő, de férfiaknál inkább megfigyelhető, hogy egyes esetekben alkohol-, illetve drogfüggőség is társul a bulimiához.

A fiúknál/férfiaknál átalában későbbi életkorban kezdődik a betegség, mint lányoknál/nőknél. De jellemzően mindkét nemnél a kamaszkor végén, fiatal felnőttkorban jelentkezik.

Már a gyerekek körében is jelen van - Nézzünk meg néhány kutatási eredményt!

A brit statisztikai hivatal adatai szerint a szigetországban ötezer, 16 év alatti fiú szenved valamilyen étkezési zavartól. A valódi számok azonban ennél jóval magasabbak lehetnek, mivel nagyon sok eset nem kerül nyilvántartásba.

Egy Tajvanon készített másik tanulmány során 16 ezer gyermek étkezési szokásait vizsgálták meg. A brit Journal of Clinical Nursing című folyóiratban megjelent eredmények szerint a 10 és 12 éves kor közötti fiúk 16 százaléka ismerte el, hogy önhánytatásba kezdett a súlyára vonatkozó rosszindulatú megjegyzések miatt. A tanulmány vezetője szerint az érintett gyerekek leginkább "ülő tevékenységeket" végeztek, vagyis nagyon sok televíziót néztek, interneteztek, vagy számítógépes játékokkal töltötték idejük jelentős részét.

Az Egyesült Államok betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) saját tanulmányának eredményei szerint az iskolás gyerekek 4%-a vallotta be, hogy hashajtókat szedett az elmúlt hónapban.

(WEBBeteg/MTI)