A végbél és betegségei

A végbél a vastagbél utolsó szakasza, legjellemzőbb megbetegedései az aranyér, a végbérepedés és -gyulladás, valamint kialakulhat daganatos megbetegedés. A betegségek gyakori okozója a túl kevés rost fogyasztása, vírusok, baktériumok, de autoimmun folyamat, vagy más betegség is állhat a háttérben.

A végbél anatómiája

A végbél (rectum) a vastagbél utolsó szakasza, a keresztcsont árkában fekszik, a szigmabéltől való elkülönülését a hashártyakettőzet megrövidülése jelzi. A kettőzet a végbelet szorosan rögzíti a keresztcsonthoz, a kismedence üregében. A rectum hossza kb. 15 cm. Itt tárolódik a széklet, ürítés előtt.

Nyálkahártya rajzolata jellegzetes; hosszanti irányú nyálkahártya redők között bemélyedések vannak, melyek eltérnek a többi bélszakasztól. A betegségek kezelésében ez fontos támpontot jelent. Nagyobb a veszélye a daganat kialakulásának a végbélhez közel eső szakaszában, mint a felső szakaszokban. Közvetlenül a végbélnyílás felett sima a nyálkahártya.

A végbél körkörös simaizmai az anus felett a belső záróizmot alkotják, melyek akaratunktól függetlenül működnek. Az akaratunktól függően működő záróizom, a végbélnyílást kívülről veszi körül. Utóbbi teszi lehetővé, hogy ha érezzük a székelési ingert, ne kelljen azonnal mellékhelységre rohanni, hanem akkor végezhessük el a székelést, ha arra alkalmasak a körülmények.

A székelés mechanizmusa A béltartalom 8-12 órát időzik a vastagbélben, és a besűrűsödése (miután a szervezet számára minden szükséges tápanyag és víz visszaszívódott) folytán kialakult bélsár élénk perisztaltika révén a végbélbe jut. A székelési ingert a végbél falának feszülése váltja ki, amelynek hatására annak izmai reflektorikusan összehúzódnak, és a záróizmok egyidejű elernyedése mellett a hasprés támogatásával bekövetkezik a székletürítés. Ha a végbél nem ürül rendszeresen, folyamatos nyomás alatt van, felgyorsítja az aranyér problémákat.

A végbélnyílás a végbél utolsó szakasza, mely kiemelten fontos szerepet tölt be a széklelés szabályozásában. A külső végbélzáróizom akaratlagosan szabályozható, összehúzódásával tartható a széklet. A higiénikus zárásban nagy szerep jut a végbélnyílás körül lévő vénás párnácskák jelenlétének, amelynek kóros megnagyobbodása az aranyér. A párnácskák nagyon jól záró részt képeznek, mely a bélgázok akaratlagos tartására is képesek. A végbélnyílásnál fontos szerepet játszik a belső, nem akaratlagos záróizom, és a külső akaratlagos záróizom. Az izmok sérülése, vagy nem megfelelő működése, a végbél tároló kapacitása, és a végbél érzékelése áll sok végbéltáji megbetegedés, és széklettartási probléma hátterében.

A végbél környékét mindig tisztán kell tartani és székelés után ajánlotta bide használata. Ügyeljünk arra, hogy ne dörzsöljük és lehetőleg illatmentes anyagot használjunk.

A végbél betegségei

A végbél betegségei könnyen diagnosztizálhatóak. A betegségek sokszor valószínűsíthetőek a panaszok (jelentkezik-e végbélfájdalom, véres széklet, stb.) Proktológiai vizsgálat, anoscopia (végbélnyílás környékének vizsgálata) és rectoscopia (végbéltükrözés) segítségével a súlyosabb esetek is felismerhetőek.

Aranyér

Az aranyér a végbél falán lévő kitágult vénák duzzanata, mely begyulladhat, kifordulhat, vérezhet, véralvadék (trombus) is képződhet benne. Ha a székletürítés erőlködéssel jár, és székrekedés is társul hozzá, kialakulhat az aranyér. Emellett minden kismedencei nyomásfokozódással, kismedencei vénák elfolyási nehezítettségével járó állapot (elhízás, mozgásszegény ülő életmód, terhesség) fokozza az aranyér kialakulásának esélyét.

Tünetei: székelés közben jelentkezhet fájdalom, vérezhet, így a székleten vagy a wc-papíron vékony piros vércsík látható. Az aranyér megduzzadhat, a felszíne sebessé válhat, és ritkán váladékozhat is. Mindez olyan érzést okoz, mintha nem lenne teljesen üres a végbél. Az ülés fájdalmassá válhat, valamint kellemetlen viszkető érzés is jelentkezhet végbéltájékon. Külső aranyér esetén a záróizom záródása is zavart szenvedhet, súlyos esetekben akár széklettartási problémákhoz is vezethet. Kezelésében fontos szerepe van a tüneti terápiáknak, súlyos esetben műtét is szükségessé válhat. Kellő odafigyeléssel megelőzhető a kialakulása!

Végbélrepedés

A végbél berepedését (fisszúra) leginkább, a kemény széklet erőltetett kiürítése okozza, a végbél nyálkahártyája hosszirányban sérül. Aranyér betegségben szenvedőknek a nyálkahártyája sérülékenyebb, ezért a repedés társbetegségként vagy szövődményként fogható fel. Kialakulásában szerepet játszhat még a székletben található idegen test, illetve szexuális közösülés is.

A végbélrepedés fájdalommal és vérzéssel jár, ami percegik vagy órákig tart, de a következő székelésig alábbhagy. A seb fájdalma a külső zároizom görcsét okozhatja. A repedés hosszas fennállása a záróizom hegesedéséhez, deformálódásához, akár szűkületéhez is vezethet. Ha nem kezelik, szövődmények, helyi fertőzések is kialakulhatnak.

Kezelésében elsődleges szerepe van az étrendi változtatásoknak, de simaizom lazító hatású krémekkel is enyhíthető az izomgörcs és segíthető elő a seb mihamarabbi gyógyulása. Súlyos esetekben műtét válhat szükségessé.

Végbél előesés

Végbél előesésről akkor beszélünk, mikor a végbél kifordul, így a nyálkahártya kilóg, és ujjszerű nyúlványként jelenik meg. Hajlamosít rá a székrekedés, a medencefenék izmainak elgyengülése. Végleges kezelése műtéti megoldással történik.

Végbélgyulladás

Végbélgyulladás esetén a végbelet beborító nyálkahártya begyullad, és a gyulladt nyálkahártya kifekélyesedhet. A végbél gyulladását sok esetben alapbetegség okozza, a vastagbél gyulladása (általában colitis ulcerosa, ritkábban Chron betegség). Gyakran alakul ki végbélgyulladás fertőzések eredményeként. Vírusos fertőzések okozója leggyakrabban a herpes simplex vírus, de gyulladást okozhat gombás, bakteriális vagy parazitás fertőzés is. Könnyen kialakulhat immunrendszer gyengeségekor, aminek hátterében állhat stressz, gyulladásos betegség, cukorbetegség, illetve előfordul homoszexuális férfiaknál is. Speciális eset kismedencei daganatok sugárterápiás kezelésének mellékhatásaként jelentkező postirradiációs gyulladás.

Tünete a végbéltáji fájdalom, és a székelési inger ellenére a nehéz székletürítés, a vérzés vagy nyák, véres-nyákos széklet. Minden esetben kezelést igényel, krónikus fennállása hosszantartó kezeléssel történik.

Végbélsipoly és végbéltályog

A végbélsipoly (fisztula) egy rendellenes járat, mely a végbélből indul ki, a végbélnyílás közelében nyílik vagy a külvilágba vagy más szervbe, például a hüvelybe. Tünete a gennyes, véres váladékozás, feszítő fájdalom állandósult kellemetlen viszkető érzés. kezelése műtéttel lehetséges, gyógyulása elhúzódó. A sipoly külső nyílásából bélnedv ürül a fehérneműre, mely kellemetlenséggel jár. Kialakulásában fontos szerep jut a végbéltályognak, illetve gyakran igazolható Crohn-betegség is. Hajlamosító tényező a nem megfelelő higénia, az elhízás, cukorbetegség.

A végbéltályog egy gennygyülem, mely közvetlen a bőr alatt helyezkedik el, a végbélnyílás körüli részen. Kialakulását bakteriális fertőzés okozza. Tünete a nagy fájdalom mellett bőrpír, duzzanat. A tályog elhanyagolt esetekben gyakran a bőr felé utat tör magának sipoly járatot kialakítva.

Végbélrák és végbélpolip

Végbélrák esetén a betegek általában visszatérő irritációt, idegentest-érzést, és a megszokottnál gyakoribb székelési ingert éreznek, a székletben pedig vérfoltok is felfedezhetőek. A vér színe is árulkodhat a daganat elhelyezkedéséről: a felsőbb szakaszokon található béldaganatok esetén a vér rendszerint sötétebb, míg a végbélrák esetén világosabb színű. Ezek a tünetek megtévesztésig hasonlítanak az aranyeres panaszokhoz, fő különbség, hogy daganat esetén fájdalom nem szokott jelentkezni.

A végbéldaganat sok esetben végbélpolipokból fejlődik ki, amely a bélszakasz nyálkahártyájának jóindulatú kinövése. Gyakori elváltozás, a népesség harmadánál kialakul, többnyire idősebb életkorban. A végbélpolip panaszokat a legtöbbször nem okoz, de nagyobb méret esetén járhat hasmenéssel, nyákos széklettel, székrekedéssel, sőt bélelzáródással, továbbá néhány év alatt hajlamosak rosszindulatú daganattá fejlődni. kivizsgálása és eltávolítása végbéltükrözéssel történik.