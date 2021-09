Vajon jó-e a jég az égett bőrre?

Sok más házi gyógymódhoz hasonlóan, amelyek sokkal népszerűbbek, mint hatásosak, a régi "jeget az égésre" nézet sem jelent segítséget, sőt, valójában ártalmas.

Noha belső izomsérüléseknél, zúzódásoknál a jegelés enyhíti a belső fájdalmakat, az égési sérüléseknél a gyógyulási időt elhúzza. Ezt támasztják alá azok a kutatások, melyek az elmúlt években a forrázások és napégések gyógymódjait vizsgálták.

Egy dán kutatás során az elsőfokú égési sérült alanyokat különböző ellátásban részesítették. Azok, akik a jegeléshez hasonló hűtéses kezelést kaptak, nem tapasztalták, hogy az csökkentette volna a fájdalmat vagy a gyulladás mértékét.

Egy másik tanulmány arról számol be, hogy kutatóik az égési sérüléseket 10 perces jégkockával való hűtéssel, illetve egyéb terápiákkal kezelve azt tapasztalták, hogy a jegelés okozta a legnagyobb károsodást. Megfigyeléseik szerint közvetlenül a sérülés után a jégkocka használata a megégett felületen fagyást okozhat, roncsolva a bőrt.

Mi a teendő égési sérülés esetén?

A megfelelő kezelést a folyó hidegvízzel való hűtés jelenti, illetve feltétlenül használjon fájdalomcsillapítót, amennyiben szükségesnek találja. Ezután gézzel fedje a sérült területet, de semmiképpen se használjon rá balzsamot vagy kenőcsöt! Súlyos, nagy kiterjedésű égési sérülés esetén feltétlenül orvosi/kórházi kezelésre van szükség! Az égés súlyosságától, kiterjedésétől függően azonnal vigye orvoshoz a beteget, vagy hívjon mentőt!

Napégés esetén, ha az enyhe, kenje be bőrét napozás utáni balzsammal vagy aloe vera géllel. Igyon sok folyadékot. Ez estben is vehet be fájdalomcsillapítót szükség esetén. Súlyosabb esetben forduljon orvoshoz! A napégés kezeléséről bővebben ide kattintva olvashat.

WEBBeteg

Cs. K., fordító; Forrás: New York Times

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika