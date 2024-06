Nyári táborok: egészségesen és biztonságosan

Számos kínálattal várják a szünidőző gyerekeket a hazai táborok. A szülő legnagyobb aggodalma, hogy rendesen eszik-e majd a gyerek, iszik-e eleget? Nem beszélve a biztonságról, nagyon fontos ugyanis, hogy ne érje baleset, ne fázzon meg, ne égjen le a napon, és még sorolhatnánk. Íme, néhány hasznos tanács.

Hová és hány éves kortól?

A hagyományos kalandsport, kézműves, zenei vagy éppen idegen nyelvi táborok mellett nagyon sok különleges, extrém vagy nem várt témában is szerveztek táborokat idén: mesterséges intelligencia tábor, android alkalmazást fejlesztő tábor, gyermekkutya-kommunikációs tanfolyam, űrrakéta-építő tábor, valamint olyan is van, ahol a gyermekek saját kisjátékfilmet forgathatnak, amit utána egy moziban mutatnak be a szülőknek – olvasható a Táborfigyelő honlapon, amely idén nyárra közel 1600 táborturnust kínált.

A legkedveltebb úticél Budapest, majd a Balaton következik. Az alsó korhatár általában 6 év, de előfordul, hogy 2-3 éveseknek is szerveztek tábort, a felső korhatár pedig 18 év. A napközis táborok esetében az átlagár 50 ezer forint, az ott alvós hetes táborok esetében pedig 75-80 ezer forint között található a díjazás. A Táborfigyelőn nézhet körbe, ha még nem talált tábort.

Hirdetés

Fürdőzés és napozás

Hazánkban a tavak és folyók elsődleges veszélyforrása átláthatatlanságukban rejlik. Soha nem lehet előre tudni, hol lépünk bele egy gödörbe, hol akadunk bele egy növénybe vagy mikor ugrunk rá egy fatönkre. Különösen alattomos a zavaros, koszos víz, amikor nem kijelölt fürdőhelyen strandolunk. Ilyenkor mindig számolni kell a víz alatti láthatatlan akadályokkal.

A folyamatosan üzemelő közfürdők sokkal jobban működnek, mint a szezonálisak, vélhetően a folyamatos megfelelési kötelezettségből adódó rutin miatt. Érdemes tehát a közfürdőket választani, illetve a tavak és a folyók esetében a kijelölt fürdőhelyeken lubickolni.

Amennyiben magas az UV-sugárzás, aki teheti, a déli órákban húzódjon árnyékba, ilyenkor inkább benti programot szervezzenek a gyermeknek vagy figyelni kell a megfelelő védelemre. A védekezés fontos kelléke a könnyed, világos ruházat, kalap, UV-szűrős napszemüveg viselése. Emellett hozzáférhetőek a különböző fényvédőkrémek. Ezeken SPF (Sun Protective Factor) jelölés után álló szám jelzi a fényvédő faktorszámát UV-B tartományban, valamint egy + jel, hogy UV-A tartományban is véd.

Egészségügyi elsősegélycsomag

Fontos átgondolni, hogy egyrészt milyen állandó gyógyszert szed a gyermek, másrészt, hogy milyen panaszok jelentkeznek gyakrabban.

Az útipatika része legyen a láz- és fájdalomcsillapító, a hőmérő, a görcsoldó, a hasmenés vagy székrekedés kezelésére szolgáló készítmény. Jó, ha van a gyereknél B6-vitamin is a hányinger csillapítására. Ezekhez jönnek még a sebellátásra használatos kötszerek, a steril mull-lapok, a sebfertőtlenítő oldat és a gumikesztyű.

Nem feltétlenül kell egy táskára való ezekből, ugyanis a táborban megtalálhatóak a szükséges gyógyszerek és kötszerek, a legfontosabbak azonban legyenek ott a gyereknél.

Gyógyszerszedés

Ha a gyermek bármilyen jellegű gyógyszert szed automatikusan, óramű pontossággal, akkor ezt meg kell beszélni a tábor szervezőjével, hogy a nagy élmények közepette ne maradjon el egyetlen alkalom sem. Ez vonatkozik a gyermek inzulinkezelésére is. Nagyon fontos, hogy olyan gyermek menjen táborba, akinek elsődleges ismeretei megfelelőek saját diabéteszéről, és ismeri az alapszabályokat (mindig legyen nála gyors szénhidrát, szóljunk, ha nem érzi jól magát stb.), jártas az inzulinadagolás kivitelezésében.

Fontos az együttműködés Táborozás alkalmával a szülő és táboroztató együttműködése kölcsönös tájékoztatása elengedhetetlen. Gyermekeink biztonsága érdekében legyen leadva a táborvezetőnél a szülő elérhetősége, írásos információ a gyermek betegségéről, allergiájáról, gyógyszerallergiájáról. Az lenne a biztonságos, ha a gyógyszerek a táboroztató felnőtteknél lennének, és a gyermekek minden esetben a felnőttek segítségét kérnék, ha panaszuk van, tehát nem gyógyszerelnék magukat, vagy egymást a szülő által csomagolt útipatikából - Dr. Árki Ildikó, WEBBeteg.

Folyadékbevitel

A víz testünkből bőrünkön keresztül, illetve légzésünk során állandóan távozik, ami kb. 700 ml-es átlagmennyiséget jelent naponta. További közel 100 ml-t veszítünk a széklettel, 1,5 litert vizelet formájában, illetve 200 ml használódik el normál izzadás során. Így átlagosan 2,5 liter folyadékra van szükségünk naponta - ez derül ki az Európai Élelmiszer Információs Bizottság (EUFIC) tájékoztatójából. Nyáron természetesen ennél több folyadékra, leginkább csapvízre vagy ásványvízre szomjazunk.

Folyadékszükséglet gyerekeknél:

4-­8 éves korig 1600 ml;

9­-13 éves korú fiúknál 2100 ml;

9­-13 éves lányoknál 1900 ml;

14 év felett 2­-2,5 l.

Mit igyanak?

Jó minőségű csapvíz és ásványvíz.

Gyümölcsökből és zöldségekből készült ivólevek.

Gyümölcstea, gyógytea (vegyük figyelembe az adott gyógynövénnyel kapcsolatos elkészítési, fogyasztási ajánlásokat).

Általában egy cukorbetegnek, legyen az egyes vagy kettes típusú, az étrendje az egészséges táplálkozás alapelveivel a legtöbb ponton megegyezik. Így javasolt egy fél literes - literes kulacsot, vagy valamilyen flakont eltenni a gyermek táskájába, amit napközben igény szerint utána tud tölteni vízzel.

Speciális étrendek

Kiemelt szempont, hogy a táboroknak egyedi étkezési igényeket is ki kell tudniuk elégíteni, és a legtöbb táborban ezekre már van is lehetőség.

Táplálékintoleranciák – emésztési, felszívódási zavarok

Táplálékallergiák – hátterében a szervezet immunrendszerének túlérzékenységi reakciója áll (jelölésköteles allergének: glutén, rákfélék, tojás, hal, földimogyoró, szójabab, tej, diófélék, zeller, mustár, szezámmag, kén-dioxid, csillagfürt, puhatestűek).

Cöliákia – autoimmun betegség, az immunrendszer tartós érzékenysége a glutén nevű fehérjével szemben.

Cukorbetegség.

Érdemes a szülőnek alaposan utána kérdezni, hogy milyen módon teszik ezt lehetővé az adott helyen, mert gyakran lehet olyan esetekről hallani, amikor elvállalták egy-egy diéta elkészítését, azonban nem dietetikus állította össze az étrendet, nem ilyen végzettségű szakember felügyelte az elkészítést, így nem felelt meg a követelményeknek, panaszt okozott a gyermeknek.

Hogyan készítsük fel allergiás gyermekünket nyaralásra, táborozásra? Nyári allergológiai szakrendeléseken gyakorta elhangzik, hogy a korábban teljesen panaszmentes gyermek a májusi-júniusi iskolai erdei táborból vagy az augusztusi gólyatáborból feldagadt, bevörösödött szemmel, tüsszögve, sípoló tüdővel, nehézlégzéssel érkezik vissza. Hogyan készítsük fel allergiás gyermekünket nyaralásra, táborozásra?

Figyelni a szénhidrátra

Általában úgy van összeállítva a cukorbeteg gyermek napi étrendje, hogy a főétkezéseken túl szerepel benne a tízórai és az uzsonna, ezek gyakran a táborok étkeztetésében nem mindig biztosítottak vagy nem megfelelően, így ezeket előfordulhat, hogy otthonról kell elvinni magukkal.

Nem kell nagy dolgokra gondolni, betehetünk neki – kimért szénhidrát tartalmú mennyiségben, külön-külön csomagolva – pl. darabos gyümölcsöt, sárgarépa, karalábé, zeller csíkokat, otthon készített, az étrendnek megfelelő zabos kekszet, muffint, müzli szeletet, teljes kiőrlésű lisztből készült zöld fűszeres rágcsálni valót. Az alacsony vércukorértékek elhárításához legyen a gyereknél 2 dl-es 100 százalékos gyümölcslé és teljes kiőrlésű keksz – tanácsolja az általunk megkérdezett dietetikus.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg