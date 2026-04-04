Bővülő háziorvosi hatáskör: több vizsgálat, egyszerűbb gyógyszerfelírás

2026. január 1-jétől jelentősen bővültek a háziorvosok és házi gyermekorvosok jogosultságai: számos új labor- és diagnosztikai vizsgálat válik elérhetővé közvetlen beutalással, és egyszerűsödik több támogatott gyógyszer felírása is. A rendeletből a leginkább betegeket is érintő és számukra nagymértékben előnyös részeket ismertetjük.

Az 51/2025. (XII. 22.) BM rendelet alapján 2026-tól újabb vizsgálatokat van jogosultsága elrendelni a házi gyermekorvosoknak és háziorvosoknak.

Milyen vizsgálatokat rendelhet el már a háziorvos is?

Ide tartozik egy teljesen új vizsgálat az alapellátás szempontjából, a csontsűrűség mérés, oszteodenzitometria (ODM), melyre eddig nem volt lehetőségük beutalót adni a háziorvosoknak. Mostantól 3 évenként (36 hónap) egyszer adhat beutalót a háziorvos végtagcsontokon (alkar, sarok, tibia), és törzscsontokon (pl. gerinc) csontsűrűség mérésre.

A vérvizsgálatok közül az alábbiak az alapellátásban is hozzáférhetőek lesznek:

PSA-vizsgálat: a férfiak rosszindulatú prosztata daganatát jelző PSA tumormarker vizsgálat. Ezen túl a háziorvos

45 éves kortól évente egy alkalommal, amennyiben az első érték 3 ng/ml alatti, e feletti érték esetén egyszeri kontroll, ismételt magasabb érték esetén urológiai szakrendelésre irányítja a beteget.

50 éves kortól évente egy alkalommal, amennyiben az első érték 4 ng/ml alatti, e feletti érték esetén egyszeri kontroll, ismételt magasabb érték esetén urológiai szakrendelésre irányítja a beteget.

75 év felett: csak urológus javaslatára kérhető a vizsgálat.

Allergén specifikus IgE és IgA meghatározást a 18 év alatti betegeknél a házi gyermekorvos és háziorvos is rendelhet. A vizsgálat az allergénre adott IgE illetve IgA választ mutatja ki panel vagy mix vizsgálatban.

Cöliákia diagnosztikája: szöveti transzglutamináz elleni antitest (ELISA) vizsgálatára adható beutaló lisztérzékenység (cöliákia) gyanúja esetén.

Autoimmun pajzsmirigy-gyulladás vizsgálata: thyreoidea-peroxidáz elleni antitest (anti-TPO) vizsgálat. A meghatározás immunoassay-vel (biokémiai vizsgálat) történik. Házi gyermekorvos és háziorvos a beteg 18 éves koráig rendelheti.

LDL-koleszterin meghatározás - A vizsgálat fontossága, hogy az LDL-koleszterin egy része lerakódik az érfalakon vagy beépül az érfalba, hosszú távon pedig érszűkületeket alakít ki a szervezetünkben (érelmeszesedést okoz)

25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel: a D-vitamin hiány kimutatására szolgál, a vizsgálat háziorvos által elrendelt ismétlése 12 hónap után lehetséges.

Természetesen a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében továbbra is rendelheti a fent felsorolt labor- és diagnosztikai vizsgálatokat.

Hirdetés

Gyógyszerfelírási jogosultságok – Főbb változások példákkal

Módosulnak a támogatott gyógyszerek rendelési szabályai, amelyeket eddig csak szakorvosi javaslatra írhatott fel a háziorvos. Ez jelentheti azt is, hogy a háziorvos akár szakorvosi javaslat nélkül is jogosulttá válik egyes gyógyszerek rendelésére, vagy szakorvosi javaslat után a szükséges terápia váltásig írhatja fel a készítményt emelt jogcímre. Emellett maradnak a meghatározott ideig tartó szakorvosi javaslatok is (12, vagy 24, vagy 36 hónap).

Az alacsony molekulatömegű heparint (LMWH)

Kórházi kezelést követően, a zárójelentésben szereplő készítmény biztosítása a zárójelentésben megjelölt időpontig.

Fogászati beavatkozások esetén K-vitamin antagonistáról történő átállítása érdekében (acenokumarol, warfarin-natrium).

Vénás thromboemboliás esemény elsődleges megelőzésére.

Nem negatív székletvér eredménnyel rendelkező betegek kolonoszkópiás vizsgálatát megelőzően, K-vitamin antagonistáról történő átállítása érdekében.

A fenti esetekben a háziorvos szakorvosi javaslat nélkül is felírhatja az alacsony molekulatömegű heparin véralvadásgátló gyógyszert emelt támogatással. Ez a beteg számára előnyös, hiszen pl. fogászati beavatkozás esetén, vagy kórházi ellátás után a zárójelentésben feltüntetett időpontig a háziorvosa is elláthatja gyógyszerrel, nem szükséges szakorvoshoz fordulnia.

Krónikus hyperurikaemia, azaz köszvény kezelésére - dokumentált allopurinol intolerancia vagy kontraindikáció esetén - a háziorvos szakorvosi javaslatra írhatja a gyógyszert (febuxostat). A szakorvosi javaslat érvényességi ideje: a hatóanyagot vagy a beviteli formát érintő terápia váltásig.

A jogszabály tehát lehetővé teszi, hogy több területen háziorvos is jogosult legyen felírni korábban szakorvosi kontrollhoz vagy javaslathoz kötött szereket.

Gyógyászati segédeszközök

A belügyminiszter 41/2025. (IX. 29.) BM rendelete alapján az inkontinencia nedvszívó termékek (betétek, nadrágpelenkák, hímvessző pelenkák) esetében a háziorvosi felíráshoz szükséges szakorvosi javaslat (szakképesítési követelmény a javaslathoz: sebészet, gyermeksebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, rehabilitációs medicina, csecsemő- és gyermekgyógyászati orvosi rehabilitáció, neurológia, gyermekneurológia, belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, gyermeknőgyógyászat, nefrológia, pszichiátria, gyermek- és ifjúsági pszichiátria, geriátria, urológia).

A szakorvosi javaslat érvényessége addig tart, amíg a rendelt eszköz funkcionális csoportja és felszívókapacitása megfelelő. Amennyiben más funkcionális csoportba tartozó vagy nagyobb felszívókapacitású eszköz szükséges, annak rendelésére új szakorvosi javaslat alapján kerülhet sor. A felírt receptek 3 hónapig érvényesek.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész