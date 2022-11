A köszvény kezelése

Az egészséges ételek elkészítéséhez hozzátartozik a bevásárlás, és az azzal járó cipekedés, az üvegtetők kinyitása, a szeletelés és az edények kezelése is, ám mindez jelentős kihívást ró az köszvényes betegre. Szerencsére azonban számtalan okos megoldás létezik a bevásárlás és főzés megkönnyítésére: Ha túl nehéz emelnie, de sokat kell vásárolnia, hívjon magával segítséget, vagy szállíttassa ki az árut. Ma már több áruházlánc is vállal házhozszállítást. Ha a személyes vásárlás mellett dönt, legyen Önnél bevásárló lista, így elkerülheti a felesleges köröket a polcok között. Válassza az előre mosott, és szeletelt húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket - ezzel sok fájdalomtól és kellemetlenségtől kíméli meg magát.

Amennyiben üveges élelmiszert vagy gyógyszert vásárol, melynek nyitása nehéz az Ön számára, kérje meg az eladót vagy pénztárost, hogy segítsen felbontani azokat.

Szerezzen be nagy, vastag fogókkal ellátott, könnyű, alumínium edényeket. A porcelánból, üvegből készült tárolóedényeket cserélje műanyagra. Mielőtt megvásárolná ezeket, próbálja ki, mennyire kényelmes a fogásuk, használatuk.

Az olyan konyhai eszközök, mint az elektromos konzervnyitó, vagy az aprításra, szeletelésre, keverésre is alkalmas robotgép megkönnyítik az köszvényes beteg számára a főzést.

Főzzön egyszerre nagyobb adagot, amit másnap is fogyaszthat, vagy fagyassza le a maradékot, hogy máskor ne kelljen a főzéssel bajlódnia! Gondolkodjon egytálételekben, így kevesebbet kell a mosogatással, takarítással is bajlódnia!