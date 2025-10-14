Jelenleg az 5500 hazai háziorvosi praxis mintegy 20 százaléka betöltetlen. A csökkenő létszám, az elöregedő orvostársadalom, az utánpótlás hiánya hatalmas kihívás elé állítja az alapellátást. Miért fontos a háziorvosok munkája? Miként lehetne vonzóbbá tenni a szakmát?

A háziorvoslás a leginkább tradicionális, betegközeli orvoslás, a gyógyítás szakmailag nagy kihívást jelentő frontvonalában áll, ahol a megelőzéstől a krónikus betegek gondozásán át a sürgős esetekig számos kihívással kell szembenézniük a háziorvosoknak, akik között sokan kitűnő minősítésű diplomával, több szakvizsgával rendelkeznek.

A KSH adatai alapján 4216 háziorvos és 1253 házi gyermekorvos rendelt 2024-ben, az egy háziorvosra jutó lakosságszám 1744 fő volt. Ezzel szemben 2014-ben, jóval a Covid előtt 1554 beteg jutott egy háziorvosra, azaz több idő maradt egy páciensre, annak gondozására, kezelésére. 2014-ben összesen 6343 (4850 háziorvos és 1493 házi gyermekorvos) rendelt az országban. A statisztikából jól látszik, tíz év alatt közel 900 fővel csökkent a praktizáló családorvosok száma. A Magyar Orvosi Kamara közleménye hangsúlyozza: a magyar egészségügy megerősítésének az alapellátásnál kell kezdődnie.

Komoly orvoshiány tapasztalható az alapellátásban

Dr. Mangó Gabriella háziorvos kérdésünkre elmondta: "Nem merek belegondolni, hogy mi lesz a háziorvosokkal 5 év múlva, hiszen a jelenleg praktizáló kollégák életkora igen magas, sokan közelítenek a nyugdíjkorhatárhoz, a megmaradt orvosok közül többen elhagyták a pályát, a fiatalok számára pedig nem igazán vonzó ez a terület, inkább klinikusnak mennek, illetve elszívja őket a magánszektor. Problémát jelent az is, hogy évek óta nincs rendezve a praxisok finanszírozása. Jelenleg sokkal több feladat hárul ránk, mint a Covid előtti időszakban, amikor volt egy stabil, elérhető szakrendelői rendszer. A háziorvos kollégák túlterheltek, gondot okoz a megnövekedett betegforgalom, az adminisztratív terhek, továbbá a különböző jelentési kötelezettségek nagyon sok időt elvesznek a betegekre fordítandó időből."

Milyen feladatai vannak a háziorvosnak?

A háziorvosi ellátás az egészségügyi alapellátás meghatározó formája: gyógyító-megelőző ellátást biztosít, valamint szükség szerint gondoskodik a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásba történő beutalásról.

A lakosság egészségi állapotának megőrzése, a betegségek megelőzése, kezelése, egészségfejlesztés.

A beteg megfelelő egészségügyi ellátóhoz – szakrendelésekre, gondozóintézetekbe, kórházakba – irányítása.

Receptfelírást végez, a betegéletúttal kapcsolatos adminisztrációt ellátja.

Tevékenysége kitér a terhesgondozási, életmódvezetési, egészségnevelési és egyéb tanácsadásokra, a szűrővizsgálatok elvégzésére.

Segít a beteg gondozásában, rehabilitációjában.

Szükség esetén intézi a betegállományba vételt, kiállítja a keresőképtelenségi igazolást.

Intézi a kötelező és a szabadon válaszható védőoltásokkal kapcsolatos teendőket.

A háziorvosnak szerepe van a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.

Szükség szerint szervezi a mentést, és irányítja a mentőszolgálat megérkezéséig.

Ellátja a halottvizsgálatot és az ehhez kapcsolódó feladatokat.

Ezek mellett számos adminisztrációs feladat hárul rá és kollégáira, az asszisztensekre:

A betegellátással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése, ide értendő az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) feltöltendő kezelési események, receptek, stb.

Beutalók kiállítása és nyilvántartása.

Ügyeleti tevékenységgel összefüggő dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

A jogszabályi előírások szerinti jelentési és adminisztratív feladatok betartása, például a védőoltásokkal kapcsolatos dokumentáció, illetve a fertőző betegségek nyilvántartása és jelentése.

Az orvosi tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi és jogi adminisztráció kezelése, teljesítésigazolások, bevallások pontos és határidőre történő elkészítése.

Családok orvosa

Hogy mégis miért maradnak az igazán elhivatott háziorvosok a szakmájukban, ha ekkora terhelést, nehézséget jelent a mindennapi munka, a sorozatos kihívás? Erre dr. Mangó Gabriella adott elgondolkodtató választ: "Szeretem az emberközeliséget, az apró információkból való diagnózis-felállítást, az emberek emberi mivoltát, a gondoskodást róluk, valamint az egészségnevelést, az önálló munkavégzést, a családcentrikusságot (nekem is így lehetett családom), továbbá a kreativitásomat, amivel nem ártok, szeretem a sok generáció változását, hogy igazából a családok orvosa lehetek."

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg