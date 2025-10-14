Miért fontos a háziorvosok munkája?

Jelenleg az 5500 hazai háziorvosi praxis mintegy 20 százaléka betöltetlen. A csökkenő létszám, az elöregedő orvostársadalom, az utánpótlás hiánya hatalmas kihívás elé állítja az alapellátást. Miért fontos a háziorvosok munkája? Miként lehetne vonzóbbá tenni a szakmát?

A háziorvoslás a leginkább tradicionális, betegközeli orvoslás, a gyógyítás szakmailag nagy kihívást jelentő frontvonalában áll, ahol a megelőzéstől a krónikus betegek gondozásán át a sürgős esetekig számos kihívással kell szembenézniük a háziorvosoknak, akik között sokan kitűnő minősítésű diplomával, több szakvizsgával rendelkeznek.

A KSH adatai alapján 4216 háziorvos és 1253 házi gyermekorvos rendelt 2024-ben, az egy háziorvosra jutó lakosságszám 1744 fő volt. Ezzel szemben 2014-ben, jóval a Covid előtt 1554 beteg jutott egy háziorvosra, azaz több idő maradt egy páciensre, annak gondozására, kezelésére. 2014-ben összesen 6343 (4850 háziorvos és 1493 házi gyermekorvos) rendelt az országban. A statisztikából jól látszik, tíz év alatt közel 900 fővel csökkent a praktizáló családorvosok száma. A Magyar Orvosi Kamara közleménye hangsúlyozza: a magyar egészségügy megerősítésének az alapellátásnál kell kezdődnie.

Komoly orvoshiány tapasztalható az alapellátásban

Dr. Mangó Gabriella háziorvos kérdésünkre elmondta: "Nem merek belegondolni, hogy mi lesz a háziorvosokkal 5 év múlva, hiszen a jelenleg praktizáló kollégák életkora igen magas, sokan közelítenek a nyugdíjkorhatárhoz, a megmaradt orvosok közül többen elhagyták a pályát, a fiatalok számára pedig nem igazán vonzó ez a terület, inkább klinikusnak mennek, illetve elszívja őket a magánszektor. Problémát jelent az is, hogy évek óta nincs rendezve a praxisok finanszírozása. Jelenleg sokkal több feladat hárul ránk, mint a Covid előtti időszakban, amikor volt egy stabil, elérhető szakrendelői rendszer. A háziorvos kollégák túlterheltek, gondot okoz a megnövekedett betegforgalom, az adminisztratív terhek, továbbá a különböző jelentési kötelezettségek nagyon sok időt elvesznek a betegekre fordítandó időből."

Milyen feladatai vannak a háziorvosnak?

A háziorvosi ellátás az egészségügyi alapellátás meghatározó formája: gyógyító-megelőző ellátást biztosít, valamint szükség szerint gondoskodik a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásba történő beutalásról.

  • A lakosság egészségi állapotának megőrzése, a betegségek megelőzése, kezelése, egészségfejlesztés.
  • A beteg megfelelő egészségügyi ellátóhoz – szakrendelésekre, gondozóintézetekbe, kórházakba – irányítása.
  • Receptfelírást végez, a betegéletúttal kapcsolatos adminisztrációt ellátja.
  • Tevékenysége kitér a terhesgondozási, életmódvezetési, egészségnevelési és egyéb tanácsadásokra, a szűrővizsgálatok elvégzésére.
  • Segít a beteg gondozásában, rehabilitációjában.
  • Szükség esetén intézi a betegállományba vételt, kiállítja a keresőképtelenségi igazolást.
  • Intézi a kötelező és a szabadon válaszható védőoltásokkal kapcsolatos teendőket.
  • A háziorvosnak szerepe van a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében.
  • Szükség szerint szervezi a mentést, és irányítja a mentőszolgálat megérkezéséig.
  • Ellátja a halottvizsgálatot és az ehhez kapcsolódó feladatokat.

Ezek mellett számos adminisztrációs feladat hárul rá és kollégáira, az asszisztensekre:

  • A betegellátással kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése, ide értendő az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) feltöltendő kezelési események, receptek, stb.
  • Beutalók kiállítása és nyilvántartása.
  • Ügyeleti tevékenységgel összefüggő dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
  • A jogszabályi előírások szerinti jelentési és adminisztratív feladatok betartása, például a védőoltásokkal kapcsolatos dokumentáció, illetve a fertőző betegségek nyilvántartása és jelentése.
  • Az orvosi tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi és jogi adminisztráció kezelése, teljesítésigazolások, bevallások pontos és határidőre történő elkészítése.

Családok orvosa

Hogy mégis miért maradnak az igazán elhivatott háziorvosok a szakmájukban, ha ekkora terhelést, nehézséget jelent a mindennapi munka, a sorozatos kihívás? Erre dr. Mangó Gabriella adott elgondolkodtató választ: "Szeretem az emberközeliséget, az apró információkból való diagnózis-felállítást, az emberek emberi mivoltát, a gondoskodást róluk, valamint az egészségnevelést, az önálló munkavégzést, a családcentrikusságot (nekem is így lehetett családom), továbbá a kreativitásomat, amivel nem ártok, szeretem a sok generáció változását, hogy igazából a családok orvosa lehetek."

Portré Dr. Mangó Gabriella: egészként tekintem és így is kezelem a betegeimet

Frissítve: 2025.10.14. 04:03, Megjelent: 2025.10.14. 04:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Orvoshiány téma, Háziorvos téma

