Beutaló a szakorvoshoz: mikor kell, mikor nem kell?
2025. októbertől bizonyos szakrendelésekre minden alkalom előtt szükséges lesz a beutalója: ha például háromszor kell mennie a betegnek kardiológiára, ennyiszer kell újra beutalót kérnie orvosától. A beutaló ugyanakkor mostantól elektronikus, a betegnek nem kell papírt magával vinnie. Milyen szakrendelésre kötelező a beutalásos rendszer és hová nem kell előzetesen a háziorvos kérése?
Mi a járóbeteg-szakellátás?
A járóbeteg-szakellátás az alapellátás után következő egészségügyi szolgáltatás, általában a háziorvos ad beutalót a páciensnek, ha további vizsgálatok indokoltak vagy speciális kezelést igényel a betegség (a háziorvoson kívül beutalót írhat a kórházi vagy járóbeteg-szakellátásban gyógyító orvos, ha például további vizsgálatok szükségesek).
Számos fontos információt tartalmaz a beutaló, amely szükséges a magasabb szintű ellátórendszer igénybevételéhez: nagyon fontos, hogy rajta legyen a beteg neve, taj-száma, a beteg rövid kórelőzménye, a beutaló diagnózis szöveges leírása, kódja, a konzíliumi beutaló, az orvos konkrét kérdése, kérése. A beutaló a kiállítástól számított 90 napon belül használható fel. Fontos információ, hogy a bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra már felhasználást jelent, akkor is, ha nem megyünk el a kitűzött időpontra.
Beutalóköteles járóbeteg-szakellátások
A kötelező egészségbiztosítás keretében a járóbeteg-szakellátások taj-szám alapján, beutalóval vehetőek igénybe. Ez vonatkozik az alábbi járóbeteg-szakellátásokra, továbbá a diagnosztikai vizsgálatokra (pl. MR, CT), valamint a rehabilitációs ellátásra.
- Allergológia
- Aneszteziológiai ambulancia
- Angiológia, Endokrinológia, Diabetológia
- Audiológia
- Diabetológia
- Diagnosztika: röntgen, MR, CT, ultrahang, mammográfia, laborvizsgálatok
- Érsebészet, mellkassebészet
- Fájdalom ambulancia
- Genetikai tanácsadás
- Gyógytorna, fizikoterápia
- Belgyógyászat - Általános ambulancia
- Belgyógyászat - Gasztroenterológia
- ECHO, Ergometria, EKG
- Kardiológia ambulancia
- Kardiológia rehabilitáció
- Nephrológiai ambulancia
- Neurológia ambulancia, EEG, EMG vizsgálatok
- Pajzsmirigy ambulancia
- Proktológia
- Tüdőgyógyászat
Változott a szakorvosi beutalók rendszere
2025 október 1-jétől jelentős változást tapasztalhatunk a szakorvosi beutalók rendszerében: minden szakorvosi vizsgálathoz, beleértve a kontrollvizsgálatokat is, új beutalót kell kérni. Ez azt jelenti, hogy ha egy beteg újabb vizsgálatokra vagy kontrollra megy vissza ugyanahhoz a szakorvoshoz, akkor csak ismételt beutalóval teheti meg azt.
Eddig is a háziorvostól kellett beutalót igényelni az első vizsgálathoz, azonban a további alkalmak esetében, például kontrollvizsgálatokhoz nem kellett újat kérni, amennyiben 3 hónapon belül történt az ismételt ellátás, és nem változott a szakorvos személye. Ez változott meg.
Kivétel most is van: ha nem igényel orvosi jelenlétet az adott látogatás, nincs szükség újbóli beutalóra.
Mikor, hová nem szükséges beutaló?
Egyes, jogszabályban meghatározott szakellátásokhoz nem szükséges beutalót kérni a háziorvostól, hanem egyből az adott szakellátásra kell menni: személyesen, telefonon vagy interneten lehet időpontot kérni.
- Bőrgyógyászat
- Nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat
- Urológia
- Pszichiátria és addiktológia,
- Fül-orr-gégészet, valamint csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet,
- Szemészet és gyermekszemészet,
- Általános sebészet és baleseti sebészet (traumatológia)
Nem szükséges beutaló a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint a kúraszerű ellátásokra sem, amennyiben az első alkalommal már beutalóval igénybe vette azt a beteg.
Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások
A járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra meghatározott esetekben a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a pácienst, ezt általában az első találkozás alkalmával kéri az adott szakorvos, és sok esetben az intézményen belül el is végezhetőek. Bizonyos laboratóriumi vizsgálatok csak rendeletben előírt gyakorisággal kezdeményezhetőek.
- Az MRI (mágneses magrezonancia), a CT (komputertomográfia), a DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a beteget.
- A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti orvosi javallat esetén.
Kötelező az E-beutaló
Az orvos az EESZT-ben (az E-térbe vagy más néven a felhőben) tekinti meg és ellenőrzi az adatokat, információkat, valamint ott rögzíti az ellátás megtörténtét. Változás, hogy mostantól kötelező e-beutalót használni! Amennyiben az EESZT rendszer nem elérhető a beutalás kiállításakor, akkor papíralapú beutalót kell kiállítani, de visszamenőleg mindenképpen rögzíteni kell az adatokat elektronikusan. A felhőbe került beutaló esetében egyébként kérhető papír alapú igazolás, ha a betegnek szüksége van rá.
Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg