Beutaló a szakorvoshoz: mikor kell, mikor nem kell?

2025. októbertől bizonyos szakrendelésekre minden alkalom előtt szükséges lesz a beutalója: ha például háromszor kell mennie a betegnek kardiológiára, ennyiszer kell újra beutalót kérnie orvosától. A beutaló ugyanakkor mostantól elektronikus, a betegnek nem kell papírt magával vinnie. Milyen szakrendelésre kötelező a beutalásos rendszer és hová nem kell előzetesen a háziorvos kérése?

Mi a járóbeteg-szakellátás?

A járóbeteg-szakellátás az alapellátás után következő egészségügyi szolgáltatás, általában a háziorvos ad beutalót a páciensnek, ha további vizsgálatok indokoltak vagy speciális kezelést igényel a betegség (a háziorvoson kívül beutalót írhat a kórházi vagy járóbeteg-szakellátásban gyógyító orvos, ha például további vizsgálatok szükségesek).

Számos fontos információt tartalmaz a beutaló, amely szükséges a magasabb szintű ellátórendszer igénybevételéhez: nagyon fontos, hogy rajta legyen a beteg neve, taj-száma, a beteg rövid kórelőzménye, a beutaló diagnózis szöveges leírása, kódja, a konzíliumi beutaló, az orvos konkrét kérdése, kérése. A beutaló a kiállítástól számított 90 napon belül használható fel. Fontos információ, hogy a bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra már felhasználást jelent, akkor is, ha nem megyünk el a kitűzött időpontra.

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátások

A kötelező egészségbiztosítás keretében a járóbeteg-szakellátások taj-szám alapján, beutalóval vehetőek igénybe. Ez vonatkozik az alábbi járóbeteg-szakellátásokra, továbbá a diagnosztikai vizsgálatokra (pl. MR, CT), valamint a rehabilitációs ellátásra.

Allergológia

Aneszteziológiai ambulancia

Angiológia, Endokrinológia, Diabetológia

Audiológia

Diabetológia

Diagnosztika: röntgen, MR, CT, ultrahang, mammográfia, laborvizsgálatok

Érsebészet, mellkassebészet

Fájdalom ambulancia

Genetikai tanácsadás

Gyógytorna, fizikoterápia

Belgyógyászat - Általános ambulancia

Belgyógyászat - Gasztroenterológia

ECHO, Ergometria, EKG

Kardiológia ambulancia

Kardiológia rehabilitáció

Nephrológiai ambulancia

Neurológia ambulancia, EEG, EMG vizsgálatok

Pajzsmirigy ambulancia

Proktológia

Tüdőgyógyászat

Változott a szakorvosi beutalók rendszere

2025 október 1-jétől jelentős változást tapasztalhatunk a szakorvosi beutalók rendszerében: minden szakorvosi vizsgálathoz, beleértve a kontrollvizsgálatokat is, új beutalót kell kérni. Ez azt jelenti, hogy ha egy beteg újabb vizsgálatokra vagy kontrollra megy vissza ugyanahhoz a szakorvoshoz, akkor csak ismételt beutalóval teheti meg azt.

Eddig is a háziorvostól kellett beutalót igényelni az első vizsgálathoz, azonban a további alkalmak esetében, például kontrollvizsgálatokhoz nem kellett újat kérni, amennyiben 3 hónapon belül történt az ismételt ellátás, és nem változott a szakorvos személye. Ez változott meg.

Kivétel most is van: ha nem igényel orvosi jelenlétet az adott látogatás, nincs szükség újbóli beutalóra.

Mikor, hová nem szükséges beutaló?

Egyes, jogszabályban meghatározott szakellátásokhoz nem szükséges beutalót kérni a háziorvostól, hanem egyből az adott szakellátásra kell menni: személyesen, telefonon vagy interneten lehet időpontot kérni.

Bőrgyógyászat

Nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat

Urológia

Pszichiátria és addiktológia,

Fül-orr-gégészet, valamint csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet,

Szemészet és gyermekszemészet,

Általános sebészet és baleseti sebészet (traumatológia)

Nem szükséges beutaló a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint a kúraszerű ellátásokra sem, amennyiben az első alkalommal már beutalóval igénybe vette azt a beteg.

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások

A járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra meghatározott esetekben a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a pácienst, ezt általában az első találkozás alkalmával kéri az adott szakorvos, és sok esetben az intézményen belül el is végezhetőek. Bizonyos laboratóriumi vizsgálatok csak rendeletben előírt gyakorisággal kezdeményezhetőek.

Az MRI (mágneses magrezonancia), a CT (komputertomográfia), a DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a beteget.

A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti orvosi javallat esetén.

Kötelező az E-beutaló

Az orvos az EESZT-ben (az E-térbe vagy más néven a felhőben) tekinti meg és ellenőrzi az adatokat, információkat, valamint ott rögzíti az ellátás megtörténtét. Változás, hogy mostantól kötelező e-beutalót használni! Amennyiben az EESZT rendszer nem elérhető a beutalás kiállításakor, akkor papíralapú beutalót kell kiállítani, de visszamenőleg mindenképpen rögzíteni kell az adatokat elektronikusan. A felhőbe került beutaló esetében egyébként kérhető papír alapú igazolás, ha a betegnek szüksége van rá.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg