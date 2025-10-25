Beutaló a szakorvoshoz: mikor kell, mikor nem kell?

szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg
megjelent:

2025. októbertől bizonyos szakrendelésekre minden alkalom előtt szükséges lesz a beutalója: ha például háromszor kell mennie a betegnek kardiológiára, ennyiszer kell újra beutalót kérnie orvosától. A beutaló ugyanakkor mostantól elektronikus, a betegnek nem kell papírt magával vinnie. Milyen szakrendelésre kötelező a beutalásos rendszer és hová nem kell előzetesen a háziorvos kérése?

Mi a járóbeteg-szakellátás?

A járóbeteg-szakellátás az alapellátás után következő egészségügyi szolgáltatás, általában a háziorvos ad beutalót a páciensnek, ha további vizsgálatok indokoltak vagy speciális kezelést igényel a betegség (a háziorvoson kívül beutalót írhat a kórházi vagy járóbeteg-szakellátásban gyógyító orvos, ha például további vizsgálatok szükségesek).

Számos fontos információt tartalmaz a beutaló, amely szükséges a magasabb szintű ellátórendszer igénybevételéhez: nagyon fontos, hogy rajta legyen a beteg neve, taj-száma, a beteg rövid kórelőzménye, a beutaló diagnózis szöveges leírása, kódja, a konzíliumi beutaló, az orvos konkrét kérdése, kérése. A beutaló a kiállítástól számított 90 napon belül használható fel. Fontos információ, hogy a bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra már felhasználást jelent, akkor is, ha nem megyünk el a kitűzött időpontra.

Beutalóköteles járóbeteg-szakellátások

A kötelező egészségbiztosítás keretében a járóbeteg-szakellátások taj-szám alapján, beutalóval vehetőek igénybe. Ez vonatkozik az alábbi járóbeteg-szakellátásokra, továbbá a diagnosztikai vizsgálatokra (pl. MR, CT), valamint a rehabilitációs ellátásra.

  • Allergológia
  • Aneszteziológiai ambulancia
  • Angiológia, Endokrinológia, Diabetológia
  • Audiológia
  • Diabetológia
  • Diagnosztika: röntgen, MR, CT, ultrahang, mammográfia, laborvizsgálatok
  • Érsebészet, mellkassebészet
  • Fájdalom ambulancia
  • Genetikai tanácsadás
  • Gyógytorna, fizikoterápia
  • Belgyógyászat - Általános ambulancia
  • Belgyógyászat - Gasztroenterológia
  • ECHO, Ergometria, EKG
  • Kardiológia ambulancia
  • Kardiológia rehabilitáció
  • Nephrológiai ambulancia
  • Neurológia ambulancia, EEG, EMG vizsgálatok
  • Pajzsmirigy ambulancia
  • Proktológia
  • Tüdőgyógyászat

Változott a szakorvosi beutalók rendszere

2025 október 1-jétől jelentős változást tapasztalhatunk a szakorvosi beutalók rendszerében: minden szakorvosi vizsgálathoz, beleértve a kontrollvizsgálatokat is, új beutalót kell kérni. Ez azt jelenti, hogy ha egy beteg újabb vizsgálatokra vagy kontrollra megy vissza ugyanahhoz a szakorvoshoz, akkor csak ismételt beutalóval teheti meg azt.

Eddig is a háziorvostól kellett beutalót igényelni az első vizsgálathoz, azonban a további alkalmak esetében, például kontrollvizsgálatokhoz nem kellett újat kérni, amennyiben 3 hónapon belül történt az ismételt ellátás, és nem változott a szakorvos személye. Ez változott meg.

Kivétel most is van: ha nem igényel orvosi jelenlétet az adott látogatás, nincs szükség újbóli beutalóra.

Mikor, hová nem szükséges beutaló?

Egyes, jogszabályban meghatározott szakellátásokhoz nem szükséges beutalót kérni a háziorvostól, hanem egyből az adott szakellátásra kell menni: személyesen, telefonon vagy interneten lehet időpontot kérni.

  • Bőrgyógyászat
  • Nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat
  • Urológia
  • Pszichiátria és addiktológia,
  • Fül-orr-gégészet, valamint csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet,
  • Szemészet és gyermekszemészet,
  • Általános sebészet és baleseti sebészet (traumatológia)

Nem szükséges beutaló a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint a kúraszerű ellátásokra sem, amennyiben az első alkalommal már beutalóval igénybe vette azt a beteg.

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások

A járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra meghatározott esetekben a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a pácienst, ezt általában az első találkozás alkalmával kéri az adott szakorvos, és sok esetben az intézményen belül el is végezhetőek. Bizonyos laboratóriumi vizsgálatok csak rendeletben előírt gyakorisággal kezdeményezhetőek.

  • Az MRI (mágneses magrezonancia), a CT (komputertomográfia), a DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be a beteget.
  • A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti orvosi javallat esetén.

Kötelező az E-beutaló

Az orvos az EESZT-ben (az E-térbe vagy más néven a felhőben) tekinti meg és ellenőrzi az adatokat, információkat, valamint ott rögzíti az ellátás megtörténtét. Változás, hogy mostantól kötelező e-beutalót használni! Amennyiben az EESZT rendszer nem elérhető a beutalás kiállításakor, akkor papíralapú beutalót kell kiállítani, de visszamenőleg mindenképpen rögzíteni kell az adatokat elektronikusan. A felhőbe került beutaló esetében egyébként kérhető papír alapú igazolás, ha a betegnek szüksége van rá.

