100 éves az ország legidősebb háziorvosa - Újra tekintélyt kell szerezni a szakmának

Jelenleg 5607 háziorvosi praxis van hazánkban, ezek úgynevezett TEK körzetek (területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok), ebből 98 TEK nélküli, 733 pedig üres praxis – tájékoztatta portálunkat dr. Mangó Gabriella, a MOK Háziorvosi munkacsoportjának nemrégen megválasztott vezetője. A legtöbb üres praxis Borsodban van, de Pest vármegyében és Békés vármegyében is több mint 40 betöltetlen hely van. A fővárosban 56 ilyen háziorvosi körzet található – derül ki a KSH adataiból. Mint megtudtuk, ezeken a helyeken is ellátják a betegeket, csak nincs állandó háziorvos, nehezen, de helyettesítéssel vagy összevonással megoldják a problémát. A tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok listáját a NEAK is közli honlapján.